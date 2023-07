Kina pritiska Ujgure u inostranstvu u cilju kontrole njihove dijaspore

Kina vrši pritisak na Ujgure koji žive u inostranstvu da špijuniraju aktiviste za ljudska prava preteći porodicama kod kuće, prenosi Bi Bi Si (BBC).



Taktika koju koristi kineska vlada da kontroliše svoju dijasporu naziva se transnacionalna represija.



Istraživanja sugerišu da ova vrsta kontrole pristupa članovima porodice u matičnoj zemlji putem video poziva, u zamenu za poštovanje pravila u inostranstvu, obično je u upotrebi od strane kineske policije.



Istraživač sa Univerziteta u Šefildu Dr Dejvid Tobin sproveo je neka od najsveobuhvatnijih istraživanja na ovu temu do sada, sa svojom koleginicom Nirolom Elimom.

Oni su intervjuisali i ispitali više od 200 pripadnika ujgurske dijaspore iz nekoliko zemalja. On kaže da su svi Ujguri koji žive van Kine žrtve transnacionalne represije.



"Razdvajanje porodice je centralna taktika", kaže on. Čak i tamo gde su telefonski pozivi tehnički mogući, rođaci koji još žive u Kini neće se javljati, kaže Tobin. On kaže da postoji pretpostavka da će pozivi biti praćeni i strah da će ih slobodno komuniciranje izložiti opasnosti od represije.



Ovo prekidanje porodičnih veza omogućava kineskoj policiji da se se uključi i ponudi strogo kontrolisan pristup preko video poziva kao podsticaj da se povinuje zakonima kineske države, uz pretnju posledicama po porodicu ako to ne učini.



U Turskoj, koja je tradicionalno sigurno utočište za Ujgure, gde 50 hiljada živi u jednoj od najvećih zajednica van Kine, 80 odsto od 148 ispitanika prijavilo je slične pretnje kineskih vlasti.



Tobin misli da su turske vlasti svesne šta se dešava ali da sa razlogom sporo reaguju. "Što je zemlja više zavisna od investicija iz Kine, veća je verovatnoća da će sarađivati ili zatvoriti oči na očita kršenja ljudskih prava", kaže on.



Turske vlasti nisu odgovorile na zahtev za komentar.



Ministarstvo unutrašnjih poslova Velike Britanije kaže da su pokušaji zastrašivanja radnika dijaspore "neprihvatljivi", kao i da je u toku unutrašnja istrage transnacionalne represije i da sve takve incidente treba prijaviti organima za sprovođenje zakona.



Kineska ambasada u Londonu nazvala je navode o transnacionalnoj represiji "potpuno neosnovanim". Kineska vlada "štiti Ujgure i njihovu komunikaciju sa rođacima u inostranstvu u skladu sa zakonom", ističe se u saopštenju.

Agencija Ujedinjenih nacija za ljudska prava u izveštaju o odnosu kineskih vlasti prema Ujgurima iz septembra 2022., u velikoj meri je potvrdila optužbe o zlostavljanjima u Sinđangu koje su poslednjih godina iznosili aktivisti, zapadni zvaničnici i organizacije za zaštitu ljudska prava.