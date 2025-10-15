Uticaj novih kineskih ograničenja na rijetke minerale od Ukrajine do centralne Azije

Najnovije kineske kontrole izvoza rijetkih minerala ne samo da prijete ponovnim pokretanjem trgovinskog rata sa Sjedinjenim Državama, već bi mogle imati i dalekosežne posljedice po napore da se ponovo naoruža Ukrajina i razvije infrastruktura u centralnoj Aziji.

Novi talas napetosti između Pekinga i Vašingtona oko rijetkih zemalja, ključne grupe od 17 elemenata koji se koriste u svemu, od baterija za električna vozila i pametnih telefona do vitalne odbrambene tehnologije, izbio je 9. oktobra kada je Kina uvela nove kontrole izvoza za pet rijetkih metala, uz sedam koji su već bili ograničeni u aprilu.

Nakon toga američki predsjednik Donald Trump je 10. oktobra obećao da će uvesti dodatnu carinu od 100 posto na kineski uvoz.

"Potez Pekinga ponovo skreće pažnju na to kako Kina koristi uticaj kao najveća trgovinska nacija na svijetu i dominaciju u proizvodnim lancima snabdijevanja kako bi projicirala svoju moć u međunarodnim odnosima", napisao je u analizi novih mjera James Kynge viši istraživač londonskog Chatham House.

Potez dolazi samo nekoliko sedmica prije mogućeg susreta Trumpa i kineskog lidera Xi Jinpinga. Analitičari potez vide kao oštru eskalaciju Pekinga u dugogodišnjoj strategiji korištenja dominacije u rijetkim materijalima kao oružja. Kina čini više od 70 posto globalnog rudarenja rijetkih zemalja, 90 posto prerade i separacije, te 93 posto proizvodnje magneta.

Ograničenja znače da će strane kompanije morati dobiti posebna odobrenja Pekinga ako žele izvoziti magnete od rijetkih minerala i određene materijale za poluprovodnike koji sadrže najmanje 0,1 posto rijetkih metala iz Kine.

Prema novim pravilima, kompanijama koje imaju bilo kakvu povezanost sa stranim vojskama, uključujući američku, uglavnom će biti uskraćene izvozne dozvole.

"Novoobjavljena ograničenja predstavljaju najznačajnije kineske mjere do sada koje ciljaju odbrambeni sektor," kaže Gracelin Baskaran, direktorica Programa za sigurnost kritičnih minerala pri Centru za strateške i međunarodne studije (CSIS) u Washingtonu.

"U suštini, politika ima za cilj da spriječi direktne ili indirektne doprinose rijetkih minerala kineskog porijekla ili povezanih tehnologija u strane odbrambene lance snabdijevanja."

Šta ovo znači za Evropu i rat u Ukrajini?

Ovo je izazvalo zabrinutost u Evropi da bi napori pružanja vojne podrške Ukrajini mogli biti ometeni.

Sjedinjene Države su se usaglasile da prodaju napredno oružje NATO saveznicima u Evropi, koji će potom isporučiti oružje Kijevu kako bi pomogli u odbijanju ruske invazije.

Evropske vlade Ukrajini takođe isporučuju oružje proizvedeno u domaćim fabrikama.

Mnoge napredne vrste oružja i vojne opreme oslanjaju se na elemente rijetkih materijala, uključujući lovce F-35, podmornice klase Virginia i Columbia, radarske sisteme, dronove Predator, pametne bombe iz serije Joint Direct Attack Munition i rakete Tomahawk, koje je Trump rekao da razmatra poslati Ukrajini.

Iako mnogi uvoznici, uključujući Pentagon, imaju rezerve rijetkih minerala, nove mjere bi mogle imati dugoročne posljedice u pogledu snabdijevanja Ukrajine, posebno imajući u vidu da se Sjedinjene Države bore da održe korak s proizvodnjom mnogih naprednih sistema oružja, prema CSIS-u.

Evropska privredna komora u Kini već je saopštila da nova ograničenja "dodatno komplikuju globalne lance snabdijevanja elementima rijetkih minerala", pri čemu su zvaničnici rekli nakon objave da se već suočavaju s zaostatkom u obradi zahtjeva za izvozne dozvole koji čekaju odobrenje Pekinga zbog ranijih ograničenja uvedenih u aprilu, koja su ograničila izvoz sedam rijetkih metala.

Uspostavljanje novog sistema za rješavanje "uskih grla" u snabdijevanju rijetkim mineralima bila je ključna najava predsjednice Evropske komisije Ursule von der Leyen na samitu između EU i Kine u julu, ali mnoge evropske firme kažu da je proces odobravanja licenci iz Pekinga spor i da već odgađa proizvodnju.

Mogu li centralna i južna Azija pomoći?

Najnoviji krug kontrola izvoza stupit će na snagu tek u decembru, dok će Trumpov poziv na dodatne carine početi da se primjenjuje 1. novembra.

Ali kineski skori monopol nad rudarenjem i preradom rijetkih minerala već navodi vlade da traže alternative kako bi smanjili svoju zavisnost.

Pakistan je u septembru potpisao memorandum o razumijevanju vrijedan 500 miliona dolara sa američkom privatnom kompanijom US Strategic Metals, a prva pošiljka rijetkih minerala stigla je početkom oktobra.

U međuvremenu, Sjedinjene Države i EU usmjerile su pažnju na resursima bogatu centralnu Aziju, koja raspolaže obiljem ključnih i rijetkih minerala.

Washington je uspostavio dijalog o ključnim mineralima C5+1, Partnerstvo za globalnu infrastrukturu i investicije (PGII) grupe G7, kao i bilateralne memorandume o razumijevanju potpisane sa državama centralne Azije.

U aprilu su ključni i rijetki minerali bili ključna tema istorijskog samita u Samarkandu između tog bloka i lidera Kazahstana, Kirgistana, Tadžikistana, Turkmenistana i Uzbekistana.

Kazahstan je takođe u aprilu objavio da su otkrili ogromna nalazišta od više od 20 miliona metričkih tona rijetkih minerala.

Međunarodne kompanije još uvijek potvrđuju tvrdnju, ali ako se pokaže tačnom, Kazahstan bi imao treću najveću rezervu rijetkih minerala na svijetu, odmah iza Kine i Brazila.

Ali dok Kazahstan privlači međunarodnu pažnju, postoji nekoliko faktora koji sputavaju centralnu Aziju da postane sila u oblasti rijetkih i ključnih minerala.

Izvještaj Atlantskog vijeća, organizacije sa sjedištem u Washingtonu, objavljen ranije ove godine, navodi da regionu prepreke predstavljaju visoki troškovi transporta, nedostatak izvozne infrastrukture i "visokorizično investiciono okruženje koje značajno smanjuje komercijalnu održivost regiona."

Izvještaj zaključuje da bi Sjedinjene Države, barem kratkoročno i srednjoročno, trebale tražiti zemlje s bolje razvijenim izvoznim sektorima bogatim mineralima, poput Kanade i Čilea.

"Brzo osiguravanje partnerstava u oblasti ključnih minerala ključno je za američke napore da smanji zavisnost od Kine. Međutim, Sjedinjene Države treba da budu oprezne u pogledu nerealnih očekivanja o tome šta centralna Azija može pružiti," navodi se u izvještaju.