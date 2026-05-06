Ambasada Kine demantuje da je od vlasti Srbije dobila obećanje da neće bio deo istrage o padu nadstrešnice

Ambasada Kine u Beogradu odbacila je kao netačne navode da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić ambasadoru Kine obećao da kineski konzorcijum, glavni izvođač radova, neće odgovarati za pad nadstrešnice Železničke stanice u Novom Sadu.

"Nedavno je jedna televizija u Srbiji emitovala intervju sa pojedinim licima, u kojem su iznete neosnovane tvrdnje u vezi sa istragom o bezbednosnoj nesreći na železničkoj stanici u Novom Sadu, navodeći da je rukovodstvo Srbije dalo relevantne poruke našoj ambasadi", navela je Ambsada na društvenoj mreži X.

Profesor beogradskog Fakulteta organizacionih nauka i član neformalne Anketne komisije za ispitivanje odgovornosti za pad nadstrešnice Vladimir Obradović izjavio je 3. maja da je Vučić u razgovoru sa ambasadorom Kine nakon nesreće poručio da neće dozvoliti procesuiranje kineskog konzorcijuma koji je bio angažovan na rekonstrukciji.

Obradović je dodao i da je konzorcijum CRIC&CCCC (China Railway International i China Communications Construction Company) bio "protočni bojler za korupciju".

Ambasada Kine je "snažno osudila" Obradovićeve navode i pozvala "medije i pojedince u Srbiji da prestanu sa širenjem netačnih informacija".

"Apelujemo na građane Srbije da ostanu budni i oprezni prema delovanjima i izjavama sa ciljem unošenja razdora u odnose Kine i Srbije i ometanja saradnje naše dve zemlje, te da zajednički čuvaju čelično prijateljstvo Kine i Srbije", dodaje se u objavi.

I predsednik Srbije Aleksandar Vučić odbacio je 5. maja navode da je ambasadoru Kine obećao da kineski konzorcijum neće odgovarati za pad nadstrešnice.

Betonska nadsrešnica rekonstruisane Železničke stanice u Novom Sadu obrušila se 1. novembra 2024. godine.

Poginulo je 16 osoba, a jedna mlada žena je teško povređena.

Tragedija se dogodila četiri meseca nakon svečanog otvaranja rekonstruisane stanične zgrade. Rekonstrukcija je urađena u okviru izgradnje brze pruge Beograd – Subotica, koja treba da bude deo međunarodne pruge do Budimpešte, kao deo kineske inicijative "Jedan pojas, jedan put".

Ovaj događaj je pokrenuo talas masovnih protesta i blokada širom zemlje za zahtevima za krivičnu i političku odgovornost.

Ni godinu i po dana od nesreće nije utvrđena odgovornost, a o njoj se vode tri paralelna postupka.