Komandant KFOR-a o bezbednosnoj situaciji na Kosovu: Postoji potencijal za nove tenzije na severu

Komandant misije NATO na Kosovu (KFOR), turski general-major Ozkan (Ulutash)Ulutaš, izjavio je da je od oktobra 2025. godine bezbednosna situacija na Kosovu generalno mirna, ali da postoji mogućnost za nove tenzije.

"Nismo videli ponavljanje nasilja kakvo smo imali 2023. godine. Međutim, situacija ostaje krhka, sa potencijalom za nove tenzije, posebno na severu Kosova", rekao je Ulutaš na sastanku sa ambasadorima zemalja članica NATO-a i partnerskih država koje učestvuju u misiji, održanog 29. aprila u Briselu.

Tenzije na severu Kosova porasle su maja 2023. godine, kada su u četiri opštine sa većinskim srpskim stanovništvom na vlast došli albanski gradonačelnici nakon što je Srpska lista pozvala na bojkot izbora.

Situacija je kulminirala septembra iste godine, kada je naoružana grupa Srba napala policiju Kosova u Banjskoj kod Zvečana. Tada je ubijen jedan kosovski policajac, dok su u razmeni vatre potom stradala i trojica srpskih napadača.

Odgovornost za napad preuzeo je Milan Radoičić, bivši potpredsednik Srpske liste – vodeće srpske stranke Srba na Kosovu koja ima podršku Beograda.

Kosovo za napad optužuje Srbiju, dok Beograd to odlučno negira.

Ranije ove godine, generalni sekretar NATO-a Mark Rute izjavio je da se od Srbije očekuje da utvrdi odgovornost za događaje u Banjskoj.

Dvojica od 45 optuženih na Kosovu - Blagoje Spasojević i Vladimir Tolić - osuđeni su na doživotni zatvor, dok je Dušan Maksimović osuđen na 30 godina zatvora zbog događaja u Banjskoj. Ostali optuženi se nalaze u bekstvu.

Tokom sastanka u Briselu, Ulutaš je takođe naglasio da postoji "hitna potreba za dugoročnim političkim rešenjem".

"NATO i dalje u potpunosti podržava dijalog o normalizaciji odnosa koji vodi posredstvom Evropske unije. Na kraju, stabilnost zavisi od toga da sve strane izaberu diplomatiju umesto nasilja. Put ka trajnom miru je politički, a ne vojni. KFOR će nastaviti da podržava ovaj proces", rekao je Ulutaš.

Kosovo i Srbija vode dijalog uz posredovanje EU od 2011. godine u okviru kog je postignuto niz sporazuma, ali se mnogi ne sprovode na terenu.

Dijalog na visokom političkom nivou je u blokadi od septembra 2023. jer njegov nastavak premijer Kosova Aljbin Kurti uslovljava izručenjem Milana Radoičića, što Srbija odbija da uradi.