Dana Holdings porodice Karić: Na crnoj listi zbog medija

Kompanija Dana Holdings porodice Karić negirala je 13. avgusta navode američke administracije, koja je odlučila da stavi na crnu listu tu firmu, kao i jednog člana porodice.



U izjavi za Radio Slobodna Evropa (RSE) koje je potpisao predsednik direktorskog borda kompanije Vibor Mulić najavljuje se i da će kompanija iskoristiti sve pravne mere za hitno ukidanje donešenih mera.



"Kompanija 'Dana Holdings' nikada se nije bavila bilo kakvim poslovima sa državom Belorusijom svih godina poslovanja u toj zemlji. Kompanija se već dve decenije isključivo bavi gradnjom prostora i stanova za tržište sa motom 'Kvalitetno, brzo, jeftino!', i nikada nisu gradile ni jedan drzavni objekat", naveo je Mulić.



Američki trezor stavio je ranije na crnu listu Karićevo građevinsko carstvo u paketu kojim se proširuju sankcije protiv Belorusije.

Osobe koje su stavljene na crnu listu, navodi se u saopštenju američkog Ministarstva finansija, uključene su u nastavak nasilnog suzbijanja mirnih protesta; povezani su sa incidentom u Rianairu 23. maja 2021. godine ili zarađuju ili održavaju beloruski režim na račun beloruskog naroda.



Na spisku kojim se sankcioniše 23 pojedinca i 21 entitet nalaze i kompanija Dana Holdings i Nebojša Karić, sin srpskog privrednika Bogoljuba Karića.



Vibor Mulić je naveo u saopštenju 13. avgusta da kompanija “Dana Holdings” nije “dobila” ili kupila ni jedan kvadratni metar zemljišta, već je, kako je istakao, kvalitetom svojih arhitektonskih master planova ponudila na javnim konkursima najbolja rešenja i samostalno investiranje u građevinske projekte.



On je dodao i da se navodi mogu proveriti uvidom u Ustav Republike Belorusije i važeće zakone.



"Svo zemljište u Belorusiji je vlasništvu države i ne može biti u prometu, odnosno ni pod kojim uslovima se ne otuđuje", naveo je Mulić.



On je ocenio i da je razlog za sankcije protiv kompanije i Nebojše Karića izveštavanje grupacije istraživačkih medija.



Novinari OCCRP-ja, beloruskog Belsata i KRIK-a objavili su u maju 2021. godine izveštaj u kojem se navodi da je bliskost sa predsednikom Belorusije Aleksandrom Lukašenkom navodno obezbedila porodici Karić zavidnu poslovnu poziciju.



Kako se u tekstu tih medija navodi, kompanije u vlasništvu Karića dobile su navodno državno zemljište vredno oko 800 miliona evra i navodno uživaju poreske olakšice i dobijaju velike državne građevinske projekte.



Velibor Mulić je u saopštenju odbacio medijske navode i ocenio da navodi u člancima, kako je rekao, nisu potkrepljeni niti jednim dokazom i da se temelje "na vrlo nesolidnom radu povezane grupe istraživačkih novinara".



On je dodao i da je EU "iskoristila te neproverene navode, verujući autorima na reč, kao osnovu za uvođenje sankcija, previđajući da ne postoji mogućnost da Evropski Sud prihvati novinske članke kao dokazni materijal".



"Na osnovu tako pravno neutemeljene, pogrešne odluke EU smo i dospeli na sankcionu listu SAD", ocenio je Mulić.



On je rekao i da su pravna služba kompanije i međunarodni advokatski timovi podneli sudske prijave "protiv svih koji su učestovali u izradi i distribuciji ovih lažnih infomacija, a iste će biti podnete i u Srbiji".



Evropska unija (EU) je 2020. godine uvela sankcije “Dana Holdingu” i jednoj od njenih podružnica u decembru 2020, optuživši kompaniju za “sticanje koristi od i/ili podrške režimu” Lukašenka.



Kako je RSE ranije pisao, tokom protekle decenije Karići su se probili do samog vrha beloruske industrije nekretnina, ostvarivši ogromnu dobit u tom procesu, prema izveštajima kompanije.

Kritičari navode da je do toga došlo zahvaljujući njihovim bliskim vezama sa moćnikom Aleksandrom Lukašenkom, koji vlada Belorusijom “gvozdenom pesnicom” 27 godina i koji je žestoko odgovorio na proteste u avgustu 2020. koji su izbili nakon predsedničkih izbora u toj zemlji a za koje njegovi protivnici tvrde da su pokradeni.



Porodica Karić je i ranije te navode negirala.