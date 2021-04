Kanton Sarajevo sprema se za dijeljenje COVID pasoša

Kanton Sarajevo, jedan od deset kantona u entitetu Federacija BiH, ovih dana bi trebalo da pokrene aplikaciju za dobijanje COVID pasoša. Kako kaže Ademir Spahić, koordinator aktivnosti između javnih zdravstvenih ustanova, biće dostupan svim građanima Kantona Sarajevo, pa i onima koji su vakcinisani izvan područja tog kantona.

"Mi smo prvi u regionu sa ovim pasošem i startali. Sve je u sistemu osiguranika domicilnog kantona – kad su vakcinisani, s kojom vakcinom, prva, druga doza", izjavio je Spahić.

Aplikacija će biti dostupna na web stranici Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo (ZZO KS).

Spahić ističe da je na web stranici Zavoda zdravstvenog osiguranja "prijava vrlo jednostavna’" te da, "nakon što se prijava izvrši, moguće će biti printanje QR Coda".

“QR Code mogu ponijeti prilikom prelaska na graničnom prelazu gdje granični policajac skenira putem QR coda i povuče sve podatke vezane za vakcinaciju”, kaže Spahić.

QR kod (kratica od engl. Quick Response kod, odnosno brzi odgovor) tip je dvodimenzionalnog koda. QR kodove može očitati svaki mobitel s fotoaparatom i pristupom internetu koji ima instaliranu aplikaciju za čitanje QR kodova. Nekim su uređajima te aplikacije već tvornički instalirane, a za ostale postoji velik izbor besplatnih aplikacija koje se mogu skinuti s interneta.

Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo (KS) je ovu vakcinalnu potvrdu dogovorio sa sarajevskom firmom "Medit", koja radi informatizaciju zdravstvenog sistema u KS već nekoliko godina.

Sakib Katana, direktor Zavoda Zdravstvenog osiguranja KS kaže za RSE kako je aplikacija besplatna.

Zašto Kanton Sarajevo nema podatke o broju vakcinisanih?

Kanton Sarajevo nema podatke o broju vakcinisanih građana van ovog kantona.

“Svaki dan se mijenjaju podaci, pa je teško reći tačno, ali do sada je oko 1.500 prijavljenih”, kaže Katana i dodaje kako građani sami treba da se prijave, te da je to ‘stvar dobre volje’.

Prema njegovim riječima, Srbija nije dozvolila uzimanje podataka o vakcinisanim građanima Kantona Sarajevo u toj državi.

“S obzirom na to da sve potvrde u toj zemlji imaju QR Code, mi možemo online putem provjeriti, kad neko u našu aplikaciju ubaci svoju potvrdu koju je dobio u Srbiji, da li je ona validna i izdati ovdje certifikat o vakcinaciji”, ističe Katana.

Vlasti u Srbiji su krajem marta pozvale stanovnike susjednih zemalja na vakcinaciju protiv korona virusa, i to vakcinama AstraZeneca, kojima je početkom aprila isticao rok. Do sada je u Srbiji je vakcinisano više od 22.000 stranaca, među kojima su i državljani BiH, osim državljana Sjeverne Makedonije, Crne Gore, Albanije i Hrvatske, izjavila je 26. marta premijerka Srbije Ana Brnabić.

Mogu li kantoni ili entiteti izdavati "COVID pasoše"?

U Sarajevu je u utorak, 27. aprila održan sastanak na državnom nivou između ministrice civilnih poslova BiH, Ankice Gudeljević i direktora Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka (IDDEEA) BiH, Arifa Nanića. Tema je bila uvođenje jedinstvenog dokumenta za građane BiH.

Iz Ministarstva civilnih poslova BiH za RSE navode kako je "intencija da se na nivou države kreira jedinstven dokument kako bi se stanovnicima države omogućilo nesmetano kretanje izvan BiH, a koji bi bio usaglašen sa dokumentima zemalja članica EU".

„Najvažniji aspekt sastanka je činjenica da BiH ima tehničke kapacitete za ovaj pothvat. U narednom razdoblju ministrica Gudeljević će održati koordinirajuće sastanke sa entitetskim ministarstvima kako bi se uopće pokrenule procedure koje se odnose na kreiranje ovog dokumenta“, piše u izjavi iz kabineta ministrice civilnih poslova BiH uz napomenu da to ministarstvo trenutno nema "nikakvu zvaničnu informaciju o aktivnostima u Kantonu Sarajevo, a koje se odnose na COVID putovnice".

Šta sugeriše Svjetska zdravstvena organizacija?

U Agenciji za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka, koja je nadležna za donošenje standarda iz oblasti identifikacionih dokumenata i štampanje ličnih dokumenata, navode kako su obavijestili Ministarstvo civilnih poslova da imaju tehničke mogućnosti da naprave aplikaciju putem koje će se izdati potvrda o vakcinisanju. To je za RSE potvrdio njen direktor Arif Nanić.

Dodao je da će biti "ključno da takav dokument zvanično usvoji Evropska unija".

“Ukoliko on bude usvojen, a sve su prilike da hoće, iako imamo stajalište Svjetske zdravstvene organizacije da se protivi takvom dokumentu. Međutim, ukoliko EU usvoji takav dokument, sigurno da će to pratiti i zemlje koje nisu članice EU. A onda će uslijediti da će morati Vijeće ministara donijeti neki podzakonski akt kojim će urediti to pitanje, tu oblast, gdje će se tim aktom propisati nadležnost, procedura, izdavanje, obrazac, formu, sadržaj takvog dokumenta i ostalo”, ističe Nanić.

Na upit RSE o aplikaciji o vakcinalnoj potvrdi sa QR Codom koja će biti pokrenuta na nivou Kantona Sarajevo, Nanić odgovara "da nije dobro da to rade kantoni/županije itd."

“U konačnici o tome će odlučivati, sad vjerovatno Evropska unija, države članice neće priznavati deset certifikata.



Najbolje bi bilo da to radi jedna državna institucija, da to izdaje, eventualno entitetska, ili jedna institucija čiji će dokumenat važiti za prelazak granice. Ako se to bude prepustilo kantonima tu ćemo onda imati malo veći problem. Ali to je stvar da mi u narednom periodu, dok EU ne usvoji takav dokumenat, stvarno riješimo ta otvorena pitanja, i da usaglasimo konkretnu proceduru i izgled takvog dokumenta”, ističe Nanić.

Pasoš ili "digitalna zelena potvrda"

S druge strane, pomoćnik federalnog ministra za javno zdravlje, Goran Čerkez za RSE kaže da je riječ o tehničkom pitanju, te da nema kolizije između nivoa vlasti.

“Oni imaju sad u Kantonu Sarajevo dokument takvog izgleda koji će im moći služiti, ukoliko se propiše bilo šta restriktivno ovdje ili bilo gdje. Najvažnije je da mi imamo set podataka koji se sada i traži u EU, samo upisan na propisani naš dokument. I onda će se samo morati uraditi konverzija u dokument koji se bude tražio. Ukoliko budu priznavali kantonalne, onda za KS neće ni trebati, a ukoliko budu tražili da je to na nivou države, to će biti samo tehničko pitanje”, smatra Čerkez i dodaje kako će se "Federacija BiH prilagođavati tome i praviti dokument koji će biti validan".

Evropski parlament je 29. aprila zaključio da bi na 12 mjeseci i ne duže od toga trebalo uvesti potvrdu za COVID-19, a ne "digitalnu zelenu potvrdu" kako je predložila Evropska komisija. Promjena u nazivu potvrde zatražena je kako bi se izbjegla bilo kakva sugestija da je to "vakcinalni pasoš".

Kako se navodi, izdavanje potvrde za COVID-19 odnosi se na građane Unije ili članove njihovih porodica koji mogu biti i državljani trećih zemalja. Isti okvir treba da se primjenjuje i na na ostale državljane trećih zemalja.

U Federaciji BiH je do sada došlo oko 70 hiljada vakcina.

Prema podacima Zavoda za javno zdravstvo FBiH (ZZJZ), dostavljenim Radiju Slobodna Evropa, na području tog bh. entiteta, do sada je vakcinisano blizu 45.000 osoba u prva četiri mjeseca 2021. godine. Od tog broja najviše vakcinisanih osoba je u Kantonu Sarajevo – 14.248.

ZZJZ FBiH još uvijek nema podatke o broju vakcinisanih građana tog bh. entiteta van države BiH.

Šta kažu u RS o potvrdama za vakcinaciju?

Branislav Zeljković, direktor Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske (RS), jedan od dva entiteta u BiH, je u izjavi za RSE, na pitanje o tome da li ovaj entitet razmišlja o uvođenju COVID pasoša, rekao da taj Institut izdaje potvrde o vakcinaciji u kojima se nalaze i svi potrebni podaci .

„Samim tim na jednom mjestu imamo sve potrebne informacije. Mi ćemo pratiti kako će se u Evropi i svijetu razvijati ova situacija sa COVID pasošima i po potrebi ćemo to primijeniti“, kazao je Zeljković.

On je potvrdio da Institut za javno zdravstvo RS još uvijek nema tačne podatke o broju vakcinisanih građana tog entiteta u Srbiji, te da će "u budućnosti razmijeniti podatke sa kolegama iz Instituta za javno zdravlje Batut ( Beograd) kako bi dobili tačan broj".

BiH nema jedinstvenu bazu podataka o broju vakcinisanih građana, jer je zdravstveni sistem podijeljen na dva entiteta, odnosno deset kantona u Federaciji BiH.

Do sada je u BiH, putem COVAX mehanizma, donacija i entitetske nabavke, stiglo oko 182.000 vakcina protiv korona virusa. Nove vakcine iz COVAX mehanizma očekuju se od kraja aprila do juna ove godine.