Kurti ponovo kandidat za premijera, u toku završne pripreme izbornih lista na Kosovu

Tri dana prije isteka roka za predaju lista kandidata za prijevremene parlamentarne izbore 7. juna, političke stranke na Kosovu pojačale su pregovore i finalizaciju izbornih lista.
Na sjednici Generalnog vijeća pokreta Samoopredjeljenje (LVV), održanoj u subotu, vladajuća stranka je još jednom jednoglasno potvrdila Albina Kurtija kao kandidata za premijera.
Premijer u tehničkom mandatu, Kurti, nastoji osvojiti novi mandat nakon pobjede LVV-a na dva izbora 2025. godine, prvo u februaru, a zatim i na vanrednim izborima u decembru.
Na tim izborima njegova stranka je osvojila više od 51 posto glasova, a Kurti je ponovo bio kandidat s najviše glasova.
Pokret Samoopredjeljenje (LVV) već je potvrdio nastavak koalicije s Guxo, Alternativom i Albanskom demokršćanskom partijom.
U međuvremenu, danas bi trebao zasjedati i Glavni odbor Demokratskog saveza Kosova (LDK), gdje se očekuje razjašnjenje jednog od ključnih političkih pitanja uoči izbora – mogućeg povratka bivše predsjednice Vjose Osmani na zajedničku listu s LDK-om.
Prije nego što je napustila stranku, Osmani je bila jedna od najpopularnijih kandidatkinja LDK-a, a tokom političke karijere obavljala je važne funkcije, uključujući dužnost predsjednice i zastupnice.
Njeni odnosi s tadašnjim rukovodstvom LDK-a pogoršali su se nakon izbora 2019. godine i pada prve vlade Albina Kurtija. Na izborima 2021. godine Osmani je nastupila u koaliciji s Kurtijem i pokretom Samoopredjeljenje, a kasnije je osnovala vlastitu političku listu, Listu Guxo.
Nakon pobjede na izborima izabrana je za predsjednicu Kosova i obavljala mandat do njegovog isteka, ali je izostanak podrške LVV-a za drugi mandat narušio odnose između dvije strane.
Analitičar Belgzim Kamberi iz Instituta "Musine Kokalari" ocijenio je približavanje Osmani i LDK-a kao "ključnu novost" ovih izbora, navodeći da bi njegov izborni efekat mogao značajno ojačati listu LDK-a.
U međuvremenu, Demokratska partija Kosova (PDK) također je dobila ponude za proširenje svoje izborne liste uključivanjem stranaka koje su odlučile da ne nastupe samostalno.
Socijaldemokratska inicijativa (Nisma) Fatmira Limaja i Alijansa novo Kosovo (AKR) izrazile su spremnost da se uključe na listu Demokratske partije Kosova (PDK).
U pismu upućenom lideru PDK-a Bedriju Hamzi, Limaj je izrazio spremnost za "saradnju i političko ujedinjenje" s ciljem stvaranja zajedničke opozicione alternative.
PDK se do sada nije javno oglašavala o ponudi Nisme.
Limaj je ranije bio među najuspješnijim kandidatima PDK-a, prije nego što se razišao s tom strankom i osnovao Nismu.
Centralna izborna komisija saopštila je da su 22 politička subjekta i tri koalicije registrovani za učešće na izborima 7. juna, dok je devet subjekata odustalo od samostalnog ili koalicionog nastupa.
Političke stranke učesnice izbora:
- Socijaldemokratska partija
- Kosovska partija Nevi Roma
- Socijaldemokratska partija Aškalija
- Za slobodu, pravdu i opstanak
- Srpska lista
- Yenilikči turska pokretna partija
- Demokratski savez Kosova
- Riječ
- Napredni pokret Roma Kosova
- Ujedinjena romska partija Kosova – PREBK
- Socijaldemokratska unija
- Jedinstvena goranska partija
- Demokratska turska partija Kosova
- Nova demokratska stranka
- Nova demokratska inicijativa Kosova
- Kosovski savez
- Balistička partija
- Građanska partija za socijalnu dobrobit
- Egipatska liberalna partija
- Savez za budućnost Kosova
- Stranka demokratske akcije
- Demokratska partija Kosova
Koalicije:
- Demokratska stranka Bošnjaka i Demokratska partija Domovine (Koalicija VAKAT)
- Partija Aškalija za integraciju, Demokratska partija Aškalija Kosova i Pokret za zajedničko djelovanje (Ujedinjeni Aškalije)
- Pokret Samoopredjeljenje, Guxo, Alternativa i Albanska demokršćanska partija (Pokret Samoopredjeljenje)
Prijevremeni parlamentarni izbori biće održani 7. juna, nakon što Skupština Kosova nije uspjela izabrati novog predsjednika u ustavnim rokovima. To će biti treći parlamentarni izbori u posljednjih 18 mjeseci na Kosovu, nakon izbora održanih u februaru i decembru 2025. godine.