Kurti ponovo kandidat za premijera, u toku završne pripreme izbornih lista na Kosovu

Tri dana prije isteka roka za predaju lista kandidata za prijevremene parlamentarne izbore 7. juna, političke stranke na Kosovu pojačale su pregovore i finalizaciju izbornih lista.

Na sjednici Generalnog vijeća pokreta Samoopredjeljenje (LVV), održanoj u subotu, vladajuća stranka je još jednom jednoglasno potvrdila Albina Kurtija kao kandidata za premijera.

Premijer u tehničkom mandatu, Kurti, nastoji osvojiti novi mandat nakon pobjede LVV-a na dva izbora 2025. godine, prvo u februaru, a zatim i na vanrednim izborima u decembru.

Na tim izborima njegova stranka je osvojila više od 51 posto glasova, a Kurti je ponovo bio kandidat s najviše glasova.

Pokret Samoopredjeljenje (LVV) već je potvrdio nastavak koalicije s Guxo, Alternativom i Albanskom demokršćanskom partijom.

U međuvremenu, danas bi trebao zasjedati i Glavni odbor Demokratskog saveza Kosova (LDK), gdje se očekuje razjašnjenje jednog od ključnih političkih pitanja uoči izbora – mogućeg povratka bivše predsjednice Vjose Osmani na zajedničku listu s LDK-om.

Prije nego što je napustila stranku, Osmani je bila jedna od najpopularnijih kandidatkinja LDK-a, a tokom političke karijere obavljala je važne funkcije, uključujući dužnost predsjednice i zastupnice.

Njeni odnosi s tadašnjim rukovodstvom LDK-a pogoršali su se nakon izbora 2019. godine i pada prve vlade Albina Kurtija. Na izborima 2021. godine Osmani je nastupila u koaliciji s Kurtijem i pokretom Samoopredjeljenje, a kasnije je osnovala vlastitu političku listu, Listu Guxo.

Nakon pobjede na izborima izabrana je za predsjednicu Kosova i obavljala mandat do njegovog isteka, ali je izostanak podrške LVV-a za drugi mandat narušio odnose između dvije strane.

Analitičar Belgzim Kamberi iz Instituta "Musine Kokalari" ocijenio je približavanje Osmani i LDK-a kao "ključnu novost" ovih izbora, navodeći da bi njegov izborni efekat mogao značajno ojačati listu LDK-a.

U međuvremenu, Demokratska partija Kosova (PDK) također je dobila ponude za proširenje svoje izborne liste uključivanjem stranaka koje su odlučile da ne nastupe samostalno.

Socijaldemokratska inicijativa (Nisma) Fatmira Limaja i Alijansa novo Kosovo (AKR) izrazile su spremnost da se uključe na listu Demokratske partije Kosova (PDK).

U pismu upućenom lideru PDK-a Bedriju Hamzi, Limaj je izrazio spremnost za "saradnju i političko ujedinjenje" s ciljem stvaranja zajedničke opozicione alternative.

PDK se do sada nije javno oglašavala o ponudi Nisme.

Limaj je ranije bio među najuspješnijim kandidatima PDK-a, prije nego što se razišao s tom strankom i osnovao Nismu.

Centralna izborna komisija saopštila je da su 22 politička subjekta i tri koalicije registrovani za učešće na izborima 7. juna, dok je devet subjekata odustalo od samostalnog ili koalicionog nastupa.

Političke stranke učesnice izbora: Socijaldemokratska partija Kosovska partija Nevi Roma Socijaldemokratska partija Aškalija Za slobodu, pravdu i opstanak Srpska lista Yenilikči turska pokretna partija Demokratski savez Kosova Riječ Napredni pokret Roma Kosova Ujedinjena romska partija Kosova – PREBK Socijaldemokratska unija Jedinstvena goranska partija Demokratska turska partija Kosova Nova demokratska stranka Nova demokratska inicijativa Kosova Kosovski savez Balistička partija Građanska partija za socijalnu dobrobit Egipatska liberalna partija Savez za budućnost Kosova Stranka demokratske akcije Demokratska partija Kosova Koalicije: Demokratska stranka Bošnjaka i Demokratska partija Domovine (Koalicija VAKAT) Partija Aškalija za integraciju, Demokratska partija Aškalija Kosova i Pokret za zajedničko djelovanje (Ujedinjeni Aškalije) Pokret Samoopredjeljenje, Guxo, Alternativa i Albanska demokršćanska partija (Pokret Samoopredjeljenje)

Prijevremeni parlamentarni izbori biće održani 7. juna, nakon što Skupština Kosova nije uspjela izabrati novog predsjednika u ustavnim rokovima. To će biti treći parlamentarni izbori u posljednjih 18 mjeseci na Kosovu, nakon izbora održanih u februaru i decembru 2025. godine.