Kallas najavila deblokadu zajma za Ukrajinu

Visoka predstavnica Evropske unije (EU) za zajedničku spoljnu politiku i bezbjednost Kaja Kallas izjavila je da bi u narednim satima moglo doći do deblokade zajma za Ukrajinu.

"Postoji novi zamah nakon mađarskih izbora i očekujem pozitivnu odluku o zajmu od 90 milijardi evra u naredna 24 sata", izjavila je Kallas nakon sastanka ministara spoljnih poslova država članica EU u Luksemburgu.

Riječ je o zajmu Ukrajini koji je potreban kako bi zemlja nastavila odbranu od ruske agresije.

Zajam su prvobitno odobrile sve države članice Evropske unije, ali ga je kasnije blokirao odlazeći premijer Mađarske Viktor Orban, iako je ranije Mađarska glasala za njegovo usvajanje.

Popravka naftovoda "Družba" otvara put usvajanju kredita od 90 milijardi evra za Ukrajinu i novoj rundi sankcija protiv Rusije, na koje je Mađarska trenutno stavila veto.

Kamen spoticanja bio je naftovod "Družba", kojim se transportuje ruska nafta kroz Ukrajinu ka Mađarskoj i Slovačkoj.

Naftovod nije u funkciji od ruskog napada dronom na zapadnu Ukrajinu krajem januara.

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski saopštio je u utorak, 21. aprila, da je naftovod popravljen i da može nastaviti sa radom.

"Ukrajina je završila popravke na delu naftovoda Družba koji je oštećen ruskim napadom", naveo je Zelenski na društvenim mrežama.

Ova objava otvara put Mađarskoj da ukine veto na kredit od 90 milijardi evra za Ukrajinu.

U svetlu političkih promena u Mađarskoj nakon izbora održanih 12. aprila na kojima je ubedljivu pobedu odneo opozicioni lider Peter Mađar , čime je okončana 16-godišnja vlast Viktora Orbana, Evropska unija smatra da postoji novi trenutak za donošenje odluka.

Šefica evropske diplomatije Kaja Kallas navela je da EU takođe treba da razmotri i druge odluke koje su već duže vreme blokirane, poput otvaranja pregovaračkih poglavlja sa Ukrajinom, kao i 20-og paketa sankcija, koji je takođe blokirala Mađarska.