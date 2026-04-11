Dok Mađarska izlazi na parlamentarne izbore, pažljivo se prati u Kijevu, Moskvi i šire

Mađari 12. aprila izlaze na parlamentarne izbore u trenutku kada rat u susjednoj Ukrajini i dalje bjesni, a odnos njihove vlade prema Rusiji je pod pojačanim međunarodnim nadzorom.

Istraživanja javnog mnijenja pokazuju da bi, nakon 16 godina na vlasti, premijer Viktor Orban mogao izgubiti vlast od opozicionog lidera Petera Magyara. Međutim, Orban je i ranije uspijevao iznevjeriti predizborna očekivanja.

Ishod izbora neće se pažljivo pratiti samo u Kijevu i Moskvi. Zategnuti odnosi Mađarske s nizom zemalja Evropske unije znače da su i članice EU snažno zainteresovane za rezultate glasanja, dok je Washington izrazio snažnu podršku Orbanu.

Zašto je važno

Orban je izgradio ključnu ulogu Mađarske na evropskoj političkoj sceni.

Kao članica Evropske unije, Mađarska je uspjela blokirati ili ublažiti brojne odluke EU o sankcijama protiv Rusije nakon njene invazije punog obima na Ukrajinu 2022. godine. Također je spriječila dio evropske pomoći Ukrajini.

Nedavno je Orban stopirao kredit od 90 milijardi eura (105 milijardi dolara) za Kijev za 2026. i 2027. godinu, koji su lideri EU prvobitno dogovorili u decembru 2025. godine. Prošlog mjeseca, mađarska policija zaplijenila je dva kombija s više od 80 miliona dolara u gotovini i devet kilograma zlatnih poluga, zajedno sa sedam ukrajinskih državljana, koji su iz Austrije putovali prema Ukrajini u, kako su vlasti navele, uobičajenom transportu novčanih instrumenata.

Ove mjere uslijedile su nakon što je Orban optužio Ukrajinu da je zaustavila isporuke ruske nafte putem naftovoda Družba. Ukrajina, s druge strane, tvrdi da je naftovod oštećen u ruskim napadima i da će popravke potrajati.

Sva ova pitanja postala su dio predizborne kampanje, kao i snimci telefonskih razgovora koji su dospjeli u javnost u kojima se čulo kako mađarski ministar vanjskih poslova Peter Szijjarto, kako se činilo, informiše ruskog kolegu Sergeja Lavrova o sastancima na visokom nivou unutar Evropske unije.

Nakon početnog negiranja, šef mađarske diplomatije je potvrdio da ne samo da razgovara s ruskim zvaničnicima prije i nakon sastanaka EU, već i sa kolegama iz Izraela, Srbije, Turske i Sjedinjenih Država.

Scenario 1: Orban pobjeđuje

Uoči izbora, predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump napisao je na društvenim mrežama da Orban ima njegovu "potpunu i bezrezervnu podršku". Dva lidera povezuju bliski odnosi, zasnovani na ideološkoj bliskosti i međusobnoj naklonosti.

Ako Orban pobijedi, može se očekivati nastavak tog bliskog odnosa.

Zvaničnici EU rekli su za RSE da bi, prema njihovim očekivanjima, Orban "donekle ublažio stavove" i omogućio ukidanje nekih veta ukoliko uspije ostati na vlasti. Ipak, oni također očekuju kontinuitet - kao i politički analitičari s kojima je razgovarao RSE.

"Jedina promjena sada je to što on nije u potpunosti uzeo u obzir zavisnost od Ukrajine (kada je riječ o ruskoj nafti), a to Ukrajincima daje snažne adute", rekla je Zsuzsanna Vegh, programska menadžerica pri German Marshall Fundu u Berlinu.

"Tranzit kroz naftovod Družba trenutno je od ključnog značaja za energetsku sigurnost Mađarske i, ukoliko ne dođe do brzog rješenja (u vezi s iranskom blokadom) Hormuškog moreuza, to bi zaista mogao biti trenutak u kojem Ukrajina može izvršiti dodatni pritisak na Mađarsku", dodala je.

Botond Feledy, direktor konsultantske kuće Red Snow Consulting sa sjedištem u Briselu, rekao je da bi Orbanova pobjeda značila dodatno učvršćivanje postojećih pravaca mađarske vanjske politike.

On očekuje "pogoršanje odnosa s EU i, samim tim, potencijalno političku podršku Trumpa, koji Mađarsku vidi kao dobrog đaka ideologije 'Make America Great Again' na evropskom kontinentu. A Rusija će to koristiti kao i ranije - bez emotivne vezanosti i sve dok joj to bude korisno."

Ipak, dodao je da očekuje pomake po određenim pitanjima nakon izbornog dana, poput zaplijenjenog ukrajinskog zlata.

"Mogu zamisliti Orbana kako kaže da će postepeno odblokirati ukrajinska sredstva kada se vrati na vlast", rekao je. "To će biti predmet pregovora."

Mađarska vlada nije odgovorila na upit RSE-a u vezi s budućim potezima vanjske politike.

Scenario 2: Magyar pobjeđuje

Glavni fokus Magyara tokom izborne kampanje bili su unutrašnji problemi, prije svega borba protiv korupcije.

U intervjuu za RSE u oktobru 2025. godine, naveo je da bi njegovi vanjskopolitički instinkti bili oprezni.

Posebno je istakao da ne bi došlo do brzog prekida uvoza ruskih fosilnih goriva, uprkos pritiscima EU da Mađarska - kao i susjedna Slovačka - slijedi korake drugih članica koje planiraju potpuni prekid energetskih veza s Moskvom do 2027. godine.

Mađarska trenutno oko 95 posto prirodnog gasa uvozi iz Rusije, dok je u prvoj polovini 2025. godine oko 92 posto uvoza nafte također dolazilo iz Rusije.

"Razumijem zašto nije spreman rano preuzimati rizike proglašavanjem ciljeva koje možda ne može ispuniti", rekao je Feledy.

"Ključni problem je to što su ti ugovori i dalje povjerljivi, a svaka nova vlada, pa ni Peter Magyar, zapravo ne može precizno procijeniti šta tačno ugovori s Rusijom sadrže", dodao je.

Trenutno promjenjiva situacija na međunarodnim energetskim tržištima, izazvana ratom s Iranom, dodatno povećava neizvjesnost.

Magyar je davao opšte izjave o preusmjeravanju mađarske vanjske politike s Moskve ka Evropskoj uniji i NATO-u.

Izbjegavao je konkretnije stavove o Ukrajini, osim što je naveo da ne podržava ubrzano članstvo Ukrajine u EU. Ipak, analitičari očekuju promjenu tona ukoliko pobijedi.

"Njegova retorika o Ukrajini tokom kampanje bila je tiha, vrlo suzdržana. On se ne usuđuje otvoreno suprotstaviti Viktoru Orbanu po tom pitanju", rekao je Dalibor Rohac, viši saradnik American Enterprise Institutea, za RSE.

"Ali postizborna realnost u kojoj će Peter Magyar morati popraviti odnose Mađarske s EU i saveznicima i vratiti Mađarsku na njeno mjesto u Evropi učinit će neizbježnim da Mađarska postane konstruktivniji partner, uključujući i po pitanju Ukrajine", dodao je.

Vegh dijeli slično mišljenje.

"Stav i pristup u širem smislu bi bili drugačiji. Mislim da bi postojao pokušaj partnerstva s politikama EU u odnosu na Ukrajinu", rekla je.

U intervjuu za RSE, Magyar je također pohvalio Trumpa zbog njegove inicijative za mir u Gazi i zbog pritiska na Rusiju da pristane na "mir, ili barem prekid vatre" u Ukrajini.

Tokom posjete Budimpešti 7. aprila, potpredsjednik SAD-a JD Vance ponovio je podršku Bijele kuće Orbanu, ali je dodao da će Sjedinjene Države "sarađivati s onim ko god pobijedi na ovim izborima".