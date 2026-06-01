Kalas poziva na 'dublje pregovore' o iranskim raketama i nuklearnim zalihama

Svaki privremeni mirovni sporazum između Sjedinjenih Američkih Država i Irana morao bi da bude praćen dubljim pregovorima o nuklearnim zalihama Teherana, raketama i drugim ključnim pitanjima, izjavila je šefica spoljne politike Evropske unije (EU) Kaja Kalas (Kallas).

Govoreći na konferenciji za novinare u Islamabadu 1. juna, Kalas, visoka predstavnica EU za spoljnu politiku i bezbednost, rekla je da vidi "krhko diplomatsko otvaranje" za produženje postojećeg privremenog primirja i ponovno otvaranje Ormuskog moreuza, uprkos razmeni napada između Irana i Sjedinjenih Država tokom noći.

"Svako privremeno razumevanje između SAD i Irana mora da bude praćeno dubljim razgovorima o teheranskim nuklearnim zalihama i drugim ključnim pitanjima", poručila je najviša diplomatkinja EU na zajedničkoj konferenciji za novinare sa pakistanskim zamenikom premijera i ministrom spoljnih poslova Išakom Darom.

Kalas je pohvalila ulogu Pakistana kao posrednika u krizi u Zalivu i izrazila spremnost EU da doprinese mirnom rešavanju spora između SAD i Irana, navodeći "ekonomsku moć Unije, teško stečeno iskustvo u nuklearnoj oblasti, dugogodišnje odnose sa partnerima širom Zaliva i direktan dijalog sa samim Iranom".

"Vidim konkretnu ulogu EU u tome da se svaki budući sporazum učini održivim – bilo kroz pomorske operacije ili ekonomske podsticaje koji podržavaju dugoročnu stabilnost", rekla je, uz napomenu da bi put ka ublažavanju sankcija za Iran morao da bude "pažljivo kalibrisan" i uz "stroge uslove".

SAD i Izrael su 28. februara pokrenuli vazdušne napade na Iran, nakon kontinuiranih nesuglasica u vezi sa iranskim nuklearnim kapacitetima. Pakistan posreduje između Sjedinjenih Država i Irana u cilju postizanja trajnog primirja, nakon što je 8. aprila postignuto krhko zatišje.

Nacrt sporazuma, uz posredovanje Pakistana, neprestano se razmenjuje između dve strane, dok je američki predsednik Donald Tramp 31. maja izjavio da je fokus na iranskom nuklearnom programu. U objavi na društvenim mrežama poručio je da njegov sporazum "vrlo jasno predviđa da Iran neće imati nuklearno oružje".

Tokom rata, Teheran i Vašington su preduzeli mere koje su faktički dovele do zatvaranja Ormuskog moreuza, uskog ali strateški ključnog pomorskog prolaza kroz koji se gotovo 20 odsto svetskih zaliha nafte transportuje iz Zaliva ka međunarodnim tržištima.

Ovaj poremećaj izazvao je nagli skok globalnih cena nafte i podstakao zabrinutost zbog inflacije, prekida u lancima snabdevanja i šire ekonomske nestabilnosti širom sveta.

Partnerstvo Pakistan–EU

Kalas je rekla da njena prva poseta Islamabadu "naglašava kontinuirani zamah u političkim kontaktima na visokom nivou između Pakistana i EU i odražava zajedničku posvećenost daljem jačanju partnerstva".

Osvrćući se na nedavne granične sukobe Pakistana sa talibanskim režimom u susednom Avganistanu, rekla je da su borbe imale "teške humanitarne posledice" i da nose rizik od dodatne "nestabilnosti i radikalizacije".

"Pakistan ima pravo da brani sebe i svoje građane u skladu sa međunarodnim pravom. Ali dijalog, a ne vazdušni napadi, predstavlja najbolji izlaz iz ove situacije", dodala je.

Nekada višedecenijski saveznici, Pakistan i talibani su u oktobru prošle godine ušli u krvave pogranične sukobe, u kojima je poginuo velik broj vojnika i civila, dok je civilno stanovništvo sa obe strane granice raseljeno.

Pakistan optužuje talibane da na svojoj teritoriji pružaju utočište pakistanskim talibanima, odakle oni izvode napade unutar Pakistana. Avganistanski talibani, međutim, tvrde da neće dozvoliti da se avganistanska teritorija koristi protiv bilo koje druge zemlje.

Pakistan je prošle godine izveo vazdušne napade unutar Avganistana, ciljajući više gradova, uključujući i prestonicu Kabul. Avganistanski talibani su uzvratili minobacačkom i artiljerijskom vatrom na pakistanske pogranične položaje duž 2.600 kilometara duge Durandove linije, uspostavljene još u vreme britanske vladavine.