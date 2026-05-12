Bivši šef kabineta Zelenskog pod sumnjom u velikoj ukrajinskoj istrazi

Andrij Jermak (Andriy Yermak), bivši šef kabineta ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog (Volodymyr Zelenskyy), pod sumnjom je u okviru velike istrage o pranju novca koju vode Nacionalni antikorupcijski biro Ukrajine (NABU) i Specijalizovano antikorupcijsko tužilaštvo (SAPO).

"NABU i SAPO razotkrili su organizovanu grupu uključenu u legalizaciju 460 miliona grivni (11 miliona dolara) u luksuznoj gradnji u blizini Kijeva", saopštile su ove institucije u objavi na društvenim mrežama.

"Jedan od učesnika, bivši šef Kancelarije predsjednika Ukrajine, obaviješten je o sumnji", dodaje se.

U saopštenju se Jermak ne pominje po imenu, a on se povukao s funkcije u novembru 2025. nakon što su vlasti izvršile pretrese njegovog ureda. Jermak je novinarima u Kijevu rekao da neće komentarisati objavu od 11. maja dok se policijska istraga u potpunosti ne okonča.

Novinar iz Schemes, istraživačke jedinice ukrajinskog servisa RSE, izvijestio je da je tužiteljica SAPO-a Valentyna Hrebeniuk (Valentyna Hrebenyuk) viđena kako 11. maja ulazi u automobil Andrija Jermaka.

Hrebeniuk je tamo ostala oko 10 minuta, dodao je novinar Schemesa.

Jermak se smatrao jednim od najmoćnijih zvaničnika u Ukrajini, ali je njegova pozicija postala predmet brojnih spekulacija u jesen 2025. nakon što je Ukrajinu potresao korupcijski skandal, kada je otkriveno da su sredstva namijenjena za ranjivu energetsku infrastrukturu zemlje preusmjerena.

Zelenski nije direktno obuhvaćen istragom, ali je ona ipak uzdrmala njegovu administraciju jer je nekoliko uticajnih osoba povezanih s njim dovedeno u vezu sa aferom.

Nije bilo neposrednog komentara predsjednika ili njegovog kabineta.

U središtu skandala je pitanje odbrane energetskog sektora Ukrajine, koji je bio na udaru Rusije tokom neuobičajeno hladne zime, dok su se milioni Ukrajinaca borili s nestancima struje i grijanja. Korupcijski skandal dodatno je povećao nepovjerenje u vladu Zelenskog.

Nazvana Operacija Midas, istraga je bila usmjerena na Timura Mindiča (Tymur Mindich), suvlasnika komičarske trupe Kvartal 95, u kojoj je i Zelenski ranije bio suvlasnik prije nego što je postao predsjednik. Ovaj biznis bio je važan instrument kojim je Zelenski stekao popularnost kao komičar i glumac prije ulaska u politiku.

Mindič je, prema navodima, napustio zemlju nakon što je označen kao osumnjičeni. Njegovo boravište nije poznato.

Bivši ministar energetike Herman Haluščenko (Herman Halushchenko) optužen je u februaru za pranje novca. Haluščenko, koji je kasnije obavljao funkciju ministra pravde, priveden je 15. februara od strane granične policije dok je pokušavao da napusti zemlju vozom.

Haluščenko je bio primoran da podnese ostavku na mjesto ministra pravde u novembru 2025, kada su počeli da izlaze detalji skandala.

Među ostalim zvaničnicima koji su smijenjeni ili optuženi u ovom slučaju su bivši potpredsjednik vlade Oleksij Černišov (Oleksiy Chernyshov), Haluščenkov nasljednik Svetlana Hrinčuk (Svitlana Hrynchuk), kao i još dva bivša ministra energetike.

Zelenski je nastojao da popravi reputaciju Ukrajine kada je riječ o ukorijenjenoj korupciji u javnom sektoru, pitanju koje je opterećivalo zapadnu vojnu i ekonomsku pomoć Kijevu tokom ruske invazije punog obima, koja je sada ušla u petu godinu.