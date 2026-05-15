Izrael i Liban produžili prekid vatre za 45 dana

Izrael i Liban su se složili oko produženja prekida vatre od 45 dana koji je američki predsjednik Donald Tramp (Trump) proglasio 16. aprila, saopštio je u petak, 15. maja Stejt department.

"Prekid neprijateljstava od 16. aprila biće produžen za 45 dana kako bi se omogućio dalji napredak", rekao je portparol Stejt departmenta Tomi Pigot (Tommy Piggott), prenosi Reuters.

Stejt department je nazvao razgovore između Izraela i Libana, održane u Vašingtonu u četvrtak i petak, "veoma produktivnim" i rekao da će zemlje ponovo početi pregovore 2. i 3. juna.

Ovonedeljni razgovori bili su treći sastanak strana otkako je Izrael intenzivirao vazdušne napade na Liban nakon što je Hezbolah - militantna grupa i politička stranka koja kontroliše veći dio juga Libana, a koju SAD smatra terorističkom organizacijom - ispalio rakete na Izrael 2. marta, tri dana nakon početka američko-izraelskog rata protiv Irana.

Paralelno sa sukobom između SAD i Irana, izraelski rat u Libanu nastavlja se manjim intenzitetom otkako je američki predsjednik Donald Tramp proglasio prekid vatre.

Neprijateljstva su od tada uglavnom ograničena na južni Liban.

Primirje je uključivalo Hezbolah, koji je ušao u rat na strani Irana i ispaljivao je rakete na Izrael. Obe strane su se međusobno optuživale za kršenje sporazuma.

Iran je više puta naveo da je prekid izraelskih napada na Liban – gdje Izrael od 2. marta napada lokacije Hezbolaha kojeg podržava Iran – uslov za njegove mirovne pregovore sa SAD.