Iran proglasio da je Ormuski moreuz otvoren; Trump kaže da američka blokada iranskih luka ostaje na snazi

Iran je saopštio u petak da je otvorio Ormuski moreuz za komercijalni brodski saobraćaj do kraja 10-dnevnog primirja između Izraela i Libana, dok je američki predsednik Donald Tramp (Trump) ponovo naznačio da bi Vašington i Teheran mogli da postignu dogovor o okončanju rata SAD i Izraela s Iranom u bliskoj budućnosti.

Ormuski moreuz, koji vodi do Persijskog zaliva i kroz koji je prolazilo 20 odsto globalnih isporuka nafte i tečnog prirodnog gasa pre početka rata 28. februara, biće "potpuno otvoren" tokom trajanja primirja između Izraela i Libana, rekao je iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči u objavi na društvenim mrežama.

Moreuz je praktično bio zatvoren za saobraćaj usled napada Irana na mete širom Bliskog istoka, što je dovelo do vrtoglavog rasta cena nafte i potresalo globalnu ekonomiju. Cene nafte su pale, a cene akcija porasle na svetskim tržištima posle objave o otvaranju moreuza.

Desetodnevni prekid vatre između Izraela i Libana, u čijem postizanju su posredovale SAD, stupio je na snagu u četvrtak i može se produžiti uz obostrani dogovor. Iran je više puta naveo da je prekid izraelskih napada na Liban – gde Izrael od 2. marta napada lokacije Hezbolaha kojeg podržava Iran – uslov za njegove mirovne pregovore sa SAD.

Hezbolah, militantna grupa i politička stranka koja kontroliše veći deo juga Libana, SAD smatraju terorističkom organizacijom, dok je Evropska unija na crnu listu stavila njegovo oružano krilo. Dvonedeljni prekid vatre koji su Iran i Sjedinjene Države dogovorili 7. aprila ne uključuje Liban.

Ubrzo posle Arakčijeve objave o otvaranju moreuza, Tramp je objavio poruku zahvalnosti na svojoj platformi Truth Social.

"Iran je upravo objavio da je iranski moreuz potpuno otvoren i spreman za potpuni prolaz", napisao je Tramp misleći na Ormuski moreuz i dodao: "Hvala vam!"

"Iran je pristao da nikada više neće zatvoriti Ormuski moreuz. Više se neće koristiti kao oružje protiv sveta", napisao je Tramp u narednom postu.

U još jednoj poruci na Truth Social, Tramp je rekao da će američka blokada iranskih luka "ostati na snazi... dok se naša transakcija sa Iranom ne završi 100%". SAD su 13. aprila uvele blokadu s ciljem da se spreče brodovi da ulaze u iranske luke ili izlaze iz njih.

Tramp je rekao da očekuje da će rešenje sukoba sa Iranom doći "vrlo brzo", tvrdeći da je "većina tačaka već ispregovarana".

To je bio poslednji u nizu optimističnih komentara Trampa o izgledima za sporazum o okončanju rata, koji je zaustavljen primirjem koje ističe 22. aprila.

"Videćemo šta će se desiti. Ali mislim da smo veoma blizu postizanja sporazuma s Iranom", rekao je Tramp u četvrtak, ponavljajući reč "blizu" nekoliko puta i dodajući: "Postoji velika šansa da ćemo postići sporazum".

Kasnije istog dana, rekao je okupljenima da rat ide "glatko" i da bi "trebalo da se završi uskoro".