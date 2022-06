Izrael naveo da je regionalni savez osujetio pokušaje iranskih napada

Ministar odbrane Izraela Beni Ganc izjavio je 20. juna da ta država pomaže u izgradnji regionalnog protivvazdušnog odbrambenog saveza protiv Irana, kojeg podržavaju Sjedinjene Američke Države, i da je to partnerstvo već osujetilo pokušaje iranskih napada.



Ganc je rekao da očekuje da će predstojeća poseta američkog predsednika Džoa Bajdena regionu dodatno ojačati ovaj novonastali savez.



Izrael smatra Iran svojim najvećim neprijateljem, navodeći kao pretnju sumnje o iranskom nuklearnom programu i podršku antiizraelskim zastupnicima širom regiona, navodi agencija AP.



Poslednjih godina Izrael je formirao niz partnerstava, otvorenih i skrivernih, sa arapskim zemljama Zaliva kojima preti Iran.



Saopštenjem Ganca 20. juna, navodi AP, Izrael prvi put otvoreno priznaje regionalni vojni savez sa arapskim partnerima.



Svedočeći pred parlamentarnim odborom za spoljne poslove i odbranu, Ganc je dao nekoliko detalja o "Bliskoistočnom protivvazdušnom odbrambenom savezu" ili MEAD-u.



On je to nazvao "prvim elementom" zajedničke vizije država, koje su "suočene sa pokušajima Irana da napadne region koristeći rakete, krstareće rakete i bespilotne letelice".



"Ovaj program je već operativan i već je omogućio uspešno presretanje pokušaja Irana da napadne Izrael i druge zemlje", rekao je on.



Poseta američkog predsednika Bajdena regionu sredinom jula "podržaće ovaj proces", dodao je on.



Pre dve godine Izrael je uspostavio pune diplomatske odnose sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Bahreinom, dvema arapskim zemljama Zaliva koje se takođe osećaju ugroženim od Irana.



Izrael je prošle nedelje izdao retko upozorenje za građane da izbegavaju putovanja u Tursku, rekavši da bi izraelski građani mogli biti mete iranskih napada. Ganc je rekao da je naredio vojsci da pripremi "snažan odgovor" ako izraelski građani budu povređeni.



Izraelski premijer Naftali Benet rekao je novinarima 20. juna da je zajednička operacija sa Turskom uspela da osujeti nekoliko napada i da je rezultirala hapšenjem nekoliko osumnjičenih operativaca na turskom tlu poslednjih dana. On je rekao da je cilj "da se situacija u Turskoj i sa izraelskim turizmom vrati u normalu što je pre moguće".



Očekuje se da će izraelski ministar spoljnih poslova Jair Lapid posetiti Tursku ove nedelje, što je najnoviji znak otopljavanja veza između zemalja Bliskog istoka.



Izraelski savetnik za nacionalnu bezbednost Ejal Hulata vratio se 20. juna iz zvanične posete Jordanu, dan pre nego što je saudijski prestolonaslednik Mohamed bin Salman trebalo da stigne na sastanak sa kraljem u Aman. Iz kabineta izraelskog premijera nisu dali dodatne detalje.

