Izborna komisija drži Srebrenicu, Doboj i Travnik na čekanju

U Srebrenici, Doboju i Travniku još čekaju na rezultate lokalnih izbora održanih 15. novembra 2020. godine. Skoro dva mjeseca od održavanja lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini (BiH), Centralna izborna komisija (CIK) nije donijela odluku o potvrđivanju izbornih rezultata u ova tri grada.

"Postupak utvrđivanja povreda izbornog procesa je u toku i dok on ne bude završen CiK ga neće komentarisati", rekao je kratko za Radio Slobodna Evropa (RSE) predsjednik CIK-a BiH Željko Bakalar.

Zbog brojnih prijava neregularnosti na dan lokalnih izbora u Srebrenici, na istoku BiH, i u Doboju, u sjevernom dijelu zemlje, CIK BiH je pokrenuo istragu i najavio da će rezultati izbora biti potvrđeni kada se ispitaju sve okolnosti o dešavanjima na biračkim mjestima.

Nakon što su 15. decembra potvrđeni rezultati lokalnih izbora, iz CIK-a je rečeno da će rezultati za načelnika u Srebrenici, odnosno gradonačelnika u Doboju, te za Skupštinu opštine Srebrenica i Skupštinu Grada Doboja, biti doneseni naknadnim odlukama.

Na sam dan održavanja lokalnih izbora u BiH 15 novembra, u Travniku u središnjem dijelu BiH, je preminuo Mirsad Peco, kandidat Stranke demokratske akcije (SDA), nakon što je nekoliko dana bio hospitaliziran uslijed pogoršanja zdravstvenog stanja zbog COVID-19.

Glasanje je nastavljeno i nakon što je vijest o njegovoj smrti, oko 14 sati, objavila većina medija, a preminuli Mirsad Peco je na izborima u Travniku dobio uvjerljivu podršku birača.

Izborni zakon ne određuje šta poslije smrti kandidata

Smrt kandidata za općinskog načelnika u Travniku, tokom izbornog dana, presedan je u Bosni i Hercegovini i Izborni zakon ne nudi odgovor kako postupiti u ovom slučaju.

Prema potvrđenim rezultatima, koje je objavila Centralna izborna komisije (CIK) BiH, Mirsad Peco kandidat Stranke demokratske akcije, koji je preminuo na dan lokalnih izbora, osvojio je 10.343 glasova, a slijedi kandidat Hrvatske demokratske zajednice (HDZ) BiH Goran Pejaković, sa 6.946 glasova.

Predsjednik Općinske izborne komisije (OIK) Travnik, Hajrudin Alibšić, kaže da iz Centralne izborne komisije (CIK), do danas nisu stigle nikakve instrukcije.

"U formalnom i neformalnom smislu niko nas nije kontaktirao od izbora održanih 15. novembra. Nemamo nikakvih podataka, jer CIK donosi odluke, a mi smo tu da provodimo izborni proces", kaže on za RSE.

Objašnjava da situaciju u kakvoj se Travnik našao nakon lokalnih izbora niko nije mogao predvidjeti, te da su svi zatečeni i činjeničnom i pravnom situacijom.

"Na dan izbora pojavila se informacija o smrti, ali nismo imali izvod iz matične knjige umrlih, nego je on tek sutra dostavljen iz Bolnice u Travniku", dodaje Alibašić.

SDA očekuje ponavljanje izbora, HDZ traži načelničku poziciju

Iz lokalne organizacije SDA, koja godinama drži načelničku poziciju u Travniku, očekuju ponavljanje izbora, u HDZ-u BiH Travnik smatraju da dužnost načelnika treba preuzeti drugoplasirani kandidat.

Predsjednik Kantonalnog odbora SDA, Asim Mekić, kaže za RSE kako je očekivao da CIK ranije donese odluku, kako se ne bi gubilo vrijeme.

"Sada, mislim da će se desiti ono što sam predviđao i ranije, odnosno da će izbori biti ponovljeni u najkraćem mogućem roku i mislim da će to biti 90 dana. Istina, situacija u zakonu nije do kraja jasno napisana, ali suština je to da kada načelnik, iz bilo kojeg razloga, ne može obavljati svoju dužnost, idu novi izbori. Nikad se nije desilo da se u tim situacijama uzima sljedeći s liste, nego su se ponovili izbori", objašnjava Mekić.

Predsjednik Općinskog odbora HDZ-a BiH Bojan Domić podsjeća da je ta stranka uputila žalba Apelacijskom vijeću Sudu BiH, na potvrđene rezultate općinskih izbora, te je najavio i novu žalbu u slučaju odluke o raspisivanju prijevremenih izbora.

"Sad čekamo sljedeći korak CIK-a. CIK će sada vjerojatno raspisati prijevremene izbore za Travnik, Doboj i Srebrenicu, ali ćemo se mi i na takvu odluku žaliti", kaže on za RSE.

Prema njegovom mišljenju, ne postoji razlog zašto bi se raspisali izbori u Travniku, jer u zakonu jasno stoji kada se to radi, a u slučaju Travnika ta bi odluka, tvrdi, bila nezakonita.

"U Travniku nitko nije preuzeo mandat. Onaj tko je imao najveći broj glasova, zbog smrti, to nije mogao, pa je logično da ga preuzme drugi po broju osvojenih glasova. Ovdje je mogao CIK drugačije reagirati, ali oni su se tu možda malo zaigrali politike i prava i tu je nastupio problem. Istina je da je sve bilo pod nekim pritiskom, ali je argument prava tu trebao biti snaga", ističe Domić.

Nakon lokalnih izbora u BiH, održanih 15. novembra, CIK-a je mjesec kasnije potvrdio rezultate izbora za 64 općinska vijeća u Federaciji, 55 Skupština opština u Republici Srpskoj, 119 načelnika općina u BiH, 14 gradskih vijeća u Federaciji BiH, pet skupština gradova u Republici Srpskoj, dvadeset i jednog gradonačelnika gradova u BiH i za Skupštinu Brčko distrikta BiH.

Potvrđeni su rezultati izbora i za načelnika Travnika pored toga što je Mirsad Peco, koji je osvojio najveći broj glasova, preminuo na dan održavanja izbora. Čeka se da CIK I za načelničko mjesto u Travniku donese dopunsku odluku.

Infografika: Osuđeni i optuženi (novo)izabrani načelnici u BiH

Zašto opozicija u Doboju traži ponavljanje izbora?

Zbog sumnje u neregularnosti, iz opozicione Socijalističke partije, Partije demokratskog progresa (PDP-a), Demokratskog narodnog saveza (DNS-a), Srpske demokratske stranke (SDS-a), Narodnog pokreta "Banjaluka zove", tražili su od CIK-a ponavljanje lokalnih izbora u Doboju i smjenu gradske izborne komisije.

Kao primjer su navodili da su na pojedinim biračkim mjestima, na kojima je pravo glasa imalo 569 birača, glasalo njih 567, što je skoro 100 posto i prema mišljenju opozicije potpuno nemoguće.

Ove i slične primjedbe, za vladajuću stranku u Doboju, Savez nezavisnih socijaldemokrata (SNSD), su neutemeljene. Odluku CIK-a da ne potvrdi izborne rezultate ocjenjuju političkom.

Predsjednik Gradske izborne komisije Doboj, Nenad Paleksić, kaže za RSE kako su CIK-u odmah dostavili tražene izvještaje za nekoliko biračkih mjesta.

"Sve smo im dostavili, deset kilograma materijala. Nema povratne informacije. Ponavljam ono što sam rekao – rezultati izbora i sve nepravilnosti koje jesu, na rezultate izbora ne mogu uticati", tvrdi on i dodaje da nepravilnosti ne mogu uticati na izbor gradonačelnika Dobija.

Prema preliminarnim rezultatima CIK-a, najviše glasova za gradonačelnika Doboja osvojio je kandidat Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Boris Jerinić, 82,29 posto. Drugoplasirani je Srđan Todorović, kandidat Socijalističke partije sa osvojenih 12,89 posto glasova.

"Ako je bilo nekih nepravilnosti, to se utvrđuje, ali su se morali objaviti rezultati i potvrditi", tvrdi Paleksić.

Prema njegovim riječima CIK je do sada trebao da donese odluku o tome šta sa rezultatima lokalnih izbora u Doboju.

"Da potvrde rezultate, ili da ponište na određenom broju biračkih mjesta, ili na svim, ako se utvrde nepravilnosti", dodaje on.

Slobodan Vasiljević, iz Partije demokratskog progresa, je bio nosilac te stranke za Gradsku skupštinu u Doboju. On vjeruje da CIK ozbiljno radi svoj posao, te da je za temeljitu istragu potrebno vrijeme.

"Vjerovatno je bio niz nepravilnosti po raznim osnovama, tako da sam mišljenja da će CIK to profesionalno, temeljno uraditi, da bi njihova odluka bila temeljena na svim dokazima i tako da kažem, neoboriva", kaže on za RSE i dodaje da se nada da će odluka biti uskoro donešena.

U Srebrenici čekaju odluku CIK-a

Konačnih rezultata o izbornim rezultatima ili ponavljanju izbora, nema ni za opštinu Srebrenica. Paralelno se vodi i nekoliko istraga zbog nepravilnosti zabilježenih tokom izbornog dana u toj opštini.

Državna agencija za istrage i zaštitu (SIPA) 1. decembra je uhapsila je tri osobe, a dan kasnije ih pustila na slobodu, jer su, kako je saopštno, "istekli razlozi za policijsko zadržavanje".

Riječ je o članovima Izvršnog odbora Socijaldemokratske partije BiH (SDP BiH) u Srebrenici, predsjedniku Begi Bektiću, te Enveru Hamziću i Muameru Sandžiću, koji su uhapšeni, pa potom pušteni, zbog sumnje u prevare u izbornom procesu u novembru 2020. godine na području Tuzlanskog kantona, te Srebrenice.

Sumnja se da su oni nedozvoljeno koristili lične podatke bh. građana za glasanje putem pošte iz Srbije, te fiktivnim glasovima pogodovali kandidatu za načelnika Opštine Srebrenica Mladenu Grujičiću, kao i Socijaldemokratskoj partiji BiH (SDP).

Ove navode istražuje državno Tužilaštvo, ali i Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske (RS). Posebnu istragu o izbornim neregularnostima radi i CIK BiH.

Još uvijek aktuelni načelnik opštine Srebrenica, Mladen Grujičić, koji je bio zajednički kandidat stranaka sa srpskim predznakom i na lokalnim izborima održanim u novembru, za RSE kaže kako još nemaju nikakav odgovor od CiK-a BiH.

"Mi smo ih pitali kako da funkcionišemo u ovom periodu kada nemamo ni skupštinu, nemamo izabrane u zakonskom roku ni načelnika ni sve ostale službe. Nikada nismo dobili odgovor i funkcionišemo po nekom našem nahođenju", kaže on.

On tvrdi kako niko u opštini Srebrenica ne zna kakvu CIK istragu provodi, niti o kakvoj je istrazi riječ.

"Oni bi valjda trebali pozvati nekoga, ili članove biračkih odbora, ili opštinsku izbornu komisiju, ili eventualno stanovništvo, odnosno ljude koji su eventualno zloupotrebljeni. Međutim, ovdje niko nikog ne poziva, a neka istraga se vrši", kaže Grujičić, dodajući da očekuje odluku CIK-a u narednim danima.

Prema njegovim riječima, na osnovu podataka kojima raspolaže opštinska izborna komisija, nema nijednog razloga da se eventualno ponovi brojanje na pojedinim mjestima, a naročito ne ponavljanje kompletnih izbora.

Mogu li i u Srebrenici biti ponovljeni izbori?

Prema podacima CIK-a, nakon lokalnih izbora u Srebrenici, Mladen Grujičić, zajednički kandidat 12 političkih partija iz RS, predvođenih SNSD-om osvojio je 70,3 posto glasova.

Drugoplasirani je bio Alija Tabaković (SDA) sa 29,32 posto glasova, koga je predložila Inicijativa "Moja adresa: Srebrenica", a čine je Stranka demokratske akcije, Savez za bolju budućnost, Pokret demokratske akcije i Demokratska fronta.

Tabaković za RSE kaže da je jasno da je tokom izbornog procesa u Srebrenici bilo elemenata nepravilnosti, i nada se da će, kako kaže, CIK donijeti ispravnu odluku.

"Kakva god da bude, mi ćemo je prihvatiti, a kada je u pitanju odgovornost, nije to samo odgovornost ljudi koji su zloupotrebljavali. Dakle, neko je te ljude nagovorio, neko je vodio te neregularnosti", kaže on.

U Inicijativi "Moja adresa: Srebrenica" očekuju da uz poništenje izbora, budu identifikovani i organizatori nepravilnosti.

"Da li su to birački odbori, da li je to općinska izborna komisija, da li su to političke partije, da li su to ljudi koji su bili na listama – neko je sve te stvari morao organizirati kako bi izborni proces bio neregularan", kaže Tabaković.

Za razliku od svog protukandidata na lokalnim izborima, Mladena Grujičića, Tabaković vjeruje da sve informacije i istrage govore da bi izbori trebali biti poništeni.

Pored neregularnosti, koje se istražuju, u Opštini Srebrenica suočeni su i sa problemom glasanja putem pošte, jer, kako Tabaković tvrdi, oko 50 posto ljudi dobilo je poštu, a to je odgovornost CIK-a.

"Oni su bili dužni u skladu sa zakonom da pošalju pošiljke 45 dana prije izbora, međutim, koverte su poslali petnaest, šesnaest dana prije izbora. Zbog Covid-a i kašnjenja letova nisu stigli na vrijeme, a kamoli da se vrate, recimo iz ovih prekookeanskih zemalja. Tako da taj dio odgovornosti leži na CIK-u i oni moraju sve te nepravilnosti i sve neodgovornosti uzeti u obzir i donijeti valjane odluke", kaže on.

Član Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine (CIK BiH) Suad Arnautović kazao je 2. decembra za Radio Slobodna Evropa (RSE) da ima elemenata da se izbori u Srebrenici i Doboju ponove.



"Razmatramo svu dokumentaciju koja nam je dostavljena u vezi sa predmetima Srebrenica i Doboj. To su dvije izborne jedinice u kojima je uočen veliki niz povreda pravila izbornog procesa. Centralna izborna komisija ne smije dozvoliti da se konvalidiraju rezultati izbora u onim sredinama u kojima postoje nepobitni dokazi da su ti rezultati 'plodovi otrovnog stabla', tj. ostvareni na nezakonit i pravno nevaljan način", rekao je tada Arnautović.

* Saradnja na tekstu: Marija Augustinović, Sadik Salimović i Arnes Grbešić