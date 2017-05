Kosovo: Od istraga i optužnica do izbornih lista

I pored poziva međunarodne zajednice da se kosovske partije drže kandidata za čistom prošlošću, među kandidatima za prevremene parlamentarne izbore, 11. juna, i ovog puta se nalaze pojedinci koji su pod istragom ili protiv kojih postoji optužnica za koruptivna dela.

Američki ambasador na Kosovu, Greg Delawie, je tokom prošlonedeljne posete Centralnoj izbornoj komisiji apelovao na partijske lidere da pročiste svoje liste, dodajući da, po njegovom mišljenju, "svaka osoba koja je ukaljana korupcijom ili drugim teškim krivičnim delima ne može da se nađe na listi kandidata".

Međutim, CIK je sada objavio liste kandidata za buduće poslanike, a političke partije samo su delimično ispoštovale pozive međunarodne zajednice.

U poslednjem izveštaju država Kvinte (Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija, Francuska, Nemačka i Italija), građani Kosova se pozivaju da ne glasaju za osobe koje su povezane sa kriminalom i za koje postoje sumnje o koruptivnim aferama.

Valjmir Ismajlji iz nevladine organizacije Demokratija plus, ocenjuje da se, u poređenju sa ranijim izborima, ovog puta može videti napredak kada su u pitanju liste sa osobama koje su predmet suda, ali, takvih lica i dalje ima.

"Nijedan politički subjekat nema sasvim očišćene liste. U svakom slučaju, ne znam da li se napredak desio zato što su oni zaista želeli da ispoštuju međunarodnu zajednicu ili civilno društvo, ili zato što su se uplašili da će takvi ljudi da im prouzrokuju gubitak glasova", kaže Ismajlji.

Betim Musljiu iz kosovskog Instituta za pravdu, navodi da je loša poruka to što političke partije i dalje podržavaju pojedince koji imaju jaku snagu ili koji mogu da im donesu glasove. On podseća da je svako lice pred sudom nevino dok se ne dokaže suprotno, a u slučaju da se proglase krivim, to može da stvori probleme budućim vlastima.

"Naravno da je njihova zamena moguća, ali to je loša poruka jer građani posle gube poverenje u njih", dodaje Musljiu.

Iz ovog instituta su rekli rekli da je u prošlom sazivu bilo 28 poslanika protiv kojih je bilo optužnica. Po trenutnom zakonu o izborima, samo osobama sa pravosnažnim presudama onemogućeno je da budu na listi kandidata za poslanika Skupštine Kosova.

Nedostatak zakona koji bi sprečio uključenost u proces i onih koji su pod optužnicama, nateralo je koaliciju nevladinih organizacija koja prati izbore da pokrenu kampanju pod nazivom #ni ja neću glasati za korumpirane kandidate.

Na prevremenim parlamentarnim izborima takmiči se pet koalicija, 19 političkih partija, dve građanske inicijative, i više od 900 kandidata za 120 poslaničkih mesta u Skupštini Kosova.