Zamjenik ministra financija BiH potpisao novac za izbore nakon odbijanja ministra

Zamjenik ministra financija Bosne i Hercegovine Muhamed Hasanović potpisao je 25. maja nalog za isplatu 24 miliona maraka (oko 12,5 miliona eura) za financiranje održavanja Općih izbora 2026. godine, nakon što to nije učinio državni ministar financija Srđan Amidžić.

Sredstva su doznačena na račun Centralne izborne komisije BiH i namijenjena su za organizaciju izbora koji su zakazani za 4. oktobra, kada bi oko 3,4 miliona birača trebalo birati tri člana Predsjedništva BiH, 518 zastupnika u državnom, dva entitetska parlamenta, te deset kantonalnih skupština.

Hasanović je saopćio da je odluku donio nakon što je, kako je naveo, ministar Amidžić odugovlačio s potpisivanjem naloga za isplatu sredstava koje je zatražila izborna komisije.

"Dok je ministar šutio i odbijao odobriti sredstva, preuzeo sam odgovornost kako bi građani BiH mogli izaći na izbore", naveo je Hasanović na društvenim mrežama.

Vlasti u BiH još nisu usvojile državni budžet za 2026. godinu, u kojem bi trebala biti osigurana sredstva za provedbu izbora.

Ovo nije prvi put da je zamjenik ministra financija Hasanović iz Socijaldemokratske partije BiH potpisao naloge umjesto ministra Amidžića iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata, vladajuće partije u entitetu Republika Srpska.

U januaru 2026. je potpisao nalog za isplatu oko 600.000 maraka za ponovljene prijevremene izbore za predsjednika Republike Srpske.

Hasanović je u avgustu 2025. potpisao i nalog za isplatu oko 57 miliona eura odštete slovenskoj kompaniji Viaduct po pravosnažnoj arbitražnoj presudi protiv BiH za koncesiju koju je raskinuo entitet Republika Srpska iz kojeg dolazi ministar Amidžić.

Visoki predstavnik međunarodne zajednice u BiH Christian Schmidt je uoči Općih izbora 2022. godine iskoristio tzv. Bonnske ovlasti i izmijenio zakone o financiranju institucija i Izborni zakon BiH omogućivši da odluku potpiše zamjenik.

Naknadno je u julu 2024. visoki predstavnik dodatno izmijenio Izborni zakon BiH, proširujući ovlasti Centralne izborne komisije (CIK) BiH. CIK-u BiH je dana mogućnost da traži sredstva za provedbu izbora u slučaju blokada u Vijeću ministara BiH, a nametnuo je i uvođenje tzv. novih tehnologija u izborni proces, među kojima su skeneri glasačkih listića i videonadzor biračkih mjesta.