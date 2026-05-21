BiH dobila nacrt budžeta za ovu godinu, najveće povećanje za vojsku

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine utvrdilo je 21. maja nacrt državnog budžeta za 2026. godinu u iznosu od 1,58 milijardi maraka (oko 808 miliona eura), saopćili su iz ove institucije.

Nacrt zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obveza za 2026. godinu predviđa povećanja za više državnih sigurnosnih i pravosudnih institucija.

Najveći rast planiran je za Ministarstvo obrane BiH, kojem je predviđeno povećanje od oko 22 miliona eura.

Granična policija BiH trebala bi dobiti dodatnih 6,6 miliona eura, Agencija za istrage i zaštitu (SIPA) oko 8,6 miliona i Obavještajno-sigurnosna agencija BiH oko 4,6 miliona eura).

Sud BiH trebao bi dobiti oko 2,55 miliona eura, a Tužiteljstvo BiH četiri oko dva miliona eura više u odnosu na budžet za 2025. godinu.

Nakon usvajanja u Vijeću ministara, nacrt budžeta upućuje se Predsjedništvu BiH na razmatranje.

Ako Predsjedništvo BiH da suglasnost, budžet mora biti usvojen u oba doma Parlamentarne skupštine BiH kako bi stupio na snagu.

Trenutno je na snazi tzv. privremeno financiranje državnih institucija, gdje se sredstva isplaćuju na osnovu budžeta i potrošnje po tromjesečjima u prethodnoj godini.

Za razliku od državnog nivoa, dva entiteta su ranije usvojili svoje budžete za ovu godinu.

Narodna skupština Republike Srpske je 17. decembra usvojila budžet ovog entiteta za 2026. godinu u iznosu od oko 3,8 milijardi eura. Budžet Federacije BiH za 2026. godinu entitetski parlament je usvojio 23. januara 2026. i iznosi oko 4,55 milijardi eura.

Većina nadležnosti, kao što su isplata penzija i druga socijalna pitanja, zdravstvo i općenito ekonomija i razvoj infrastrukture, u entitetskoj su nadležnosti, dok se državni budžet koristi za isplate plaća i naknada zaposlenima u 75 ministarstava i agencija.

U državnim institucijama je oko 22.500 zaposlenih, najviše u Oružanim snagama BiH gdje je oko 9.100 zaposlenika, te u Graničnoj policiji i Upravi za indirektno oporezivanje BiH (carina) gdje ih radi po 2.400.

Iz državnog budžeta se isplaćuju i plaće i naknade za 80 funkcionera izabranih ili imenovanih u tročlano Predsjedništvo, Vijeće ministara i Parlamentarnu skupštinu BiH.