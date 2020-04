COVID-19 i šansa za napad na 'duboku državu'

“One World Think Tank” marketinška je kuća registrirana u Rusiji kojom upravlja član stručnog odbora ruskoga državnog Univerziteta družbe naroda, piše EUvsDisInfo.eu, portal Evropske službe za vanjske poslove (EEAS) uspostavljen 2015. godine kao odgovor na kampanju dezinformiranja Ruske Federacije koja je usmjerena protiv Evropske unije, njenih članica i susjedstva.

Više o toj marketinškoj kući u članku na engleskom jeziku možete pogledati ovdje.

U nedavnom članku One World (Jedan svijet) spekulira u nekoliko vrlo zbrkanih i dugih rečenica o tome treba li koristiti “tehnologiju obojene revolucije” kako bi se suzbio pokušaj “duboke države” da preuzme kontrolu nad svijetom.

“'Stiže COVID svjetski poredak', kao što je autor upozorio prošle sedmice u djelu u kojem ukratko raspravlja o najizglednijim društveno-ekonomskim i političkim promjenama koje su prouzročile vlade u naporima za zaustavljanje COVID-19 i koje od tad opisuje u globalnom kontekstu 'C svjetskog rata', ali sve veći broj aktivista i zajednica alternativnih medija počinje se pitati može li se upotrebom taktike 'obojenih revolucija' potencijalno provesti taj mračni scenarij.

Iako su ove metode organiziranja nereda i srodnog protudržavnog nasilja najčešće koristili pokreti koje podržava SAD, a kako bi destabilizirao rivalske vlade, ono što je obično početak produženog hibridnog rata protiv njih, 'Tehnologija obojenih revolucija nije samo crno ili bijelo', kao što je autor naveo u aprilu 2016. godine, jer se ona širi po cijelom svijetu do tačke gdje svaki pokret može samostalno je koristiti kako bi ispunio svoje političke ciljeve ukoliko ima odgovarajuće resurse, volji i priliku”, navodi se u tom članku na stranici One World Think Tank.

Ovaj uradak napisan na lošem engleskom jeziku svodi se na sljedeće “alternativna desničarska zajednica raspravlja o tome nije li vrijeme da se iskoristi trenutak za dizanje bune protiv liberala”, navodi EUvsDisInfo.eu.

Autor na One World Think Tank nastavlja s raspravom o tome kako se američki policajci “plaše zbog C svjetskog rata” i zaključuje:

“Ovaj neočekivani sigurnosni kontekst pruža priliku obojenim revolucionarima da izvedu ljude na ulice koji će biti snaga za promjene”.

Mora se reći i kako autor povremeno upozorava da “ukoliko niste sigurni da će vas policija podržati ne pokušavajte napasti 'duboku državu' (izraz se koristi za navodnu tajnu vladu koja upravlja nekom državom pa i svijetom umjesto institucija, op.a.)”.

“Takva strategija je krajnje rizična (da ne kažemo izuzetno opasna) jer bi se njen predvidljivi neuspjeh mogao iskoristiti kao izgovor za intenziviranje ograničenja ljudskih sloboda i njihovo neograničeno trajanje, zbog čega su građani toliko zabrinuti”, navodi autor na One World Think Tank.

EUvsDisInfo.eu navodi da nije neobično što su ljubitelji teorija zavjere i sličnih fikcija fascinirani praznim ulicama i što zamišljaju da bi nekolicina odlučnih muškaraca (kao što su oni sami) mogla preuzeti kontrolu i “isušiti močvaru”. Ono što je neobično je da medij povezan s ruskim državnim strukturama, iako oprezno, sugerira napad na društvo koje se bori da spasi živote u doba pandemije.

Odnose li se savjeti koje dijeli ovaj medij sa sjedištem u Moskvi i na samu Rusiju?

One World jako pokušava popularizirati zgodnu frazu “C svjetski rat”, koja se odnosi na izbijanje pandemije COVID-19, sugerirajući da je riječ o “virusu koji je stvorio čovjek”.

Odnosi li se ta fraza na kanadski naučnofantastični roman iz 2015. godine, nemoguće je reći, ali možemo vidjeti kako istu frazu autor koristi i na nekoliko drugih stranica na kojima se šire dezinformacije: Canadian Global Research, The Russophile and Russian Oriental Review, da spomenemo samo neke od njih, piše EUvsDisInfo.eu.

Prokremaljski mediji proizvode i priče o trenutnoj pandemiji COVID-19 koje izgledaju kontradiktorno, navodi ovaj portal Evropske službe za vanjske poslove i dodaje da One World Think Tank, zajedno s drugim medijima na engleskom jeziku sa sjedištem u Rusiji sugeriraj da svijet čeka mračna budućnost u kojem “duboka država” na koncu suzbija slobodu: Ukoliko ništa ne učinimo, kontrolirat će nas nanočipovima koje će ubrizgati u naša tijela kroz prisilnu vakcinaciju. Ovaj narativ rezonira s narativima “alternativne desnice”, koja je uvijek sumnjičava prema bilo čemu što je povezano s vladom, vladarima u sjeni i “dubokom državom”.

Drugi narativ koji šire kremaljski propagandni doktori je da će izbijanje pandemije na koncu dovesti do rušenja svih spomenutih vladara iz sjene. Nacionalistički ruski filozof Aleksandar Dugin je prije nekoliko sedmica likovao zbog pandemije usporedivši to s božanskom osvetom grčkog boga Apolona:

“To je ono što bi Apolon učinio da vidi moderno čovječanstvo – bankare, blogere, repere, zastupnike, uredske radnike, migrante, feministice... O tome se zapravo radi”, kazao je Dugim, kako se navodi na stranici Geopolitika.ru.

To je objavljeno 10. marta i otad je pandemija dosegla i Rusiju. Zemlja je naredila karantenu i ograničenja, slično kao i u druge države. Duginov medij je nastavio slaviti izbijanje pandemije kao jasniju, novu šansu da se svijet očisti od gorespomenutih liberalnih prijetnji, blogera, migranata i feministkinja. U nekoliko članaka na engleskom jeziku na stranici geopolitica.ru Dugin predviđa i budućnost. Tako je 19. marta napisao:

“Na ruševinama globalizma stvorit će se novi postglobalistički (postliberalni) svijet”.

Također, 29. marta napisao je sljedeće:

“Ovakav razvoj situacije je i okrutan i ljekovit.”

A 30. marta je naveo:

“Sad kad se globalizacija suočila s nečim što predstavlja stvarnu prijetnju ljudskim životima, u trenu su nestale sve priče o otvorenim granicama, tehnokraciji, Ilonu Masku, letu na Mars, Teslinim automobilima bez vozača, Greti Tunberg, svi ti globalistički projekti i čarolije”.

Zašto podaci ne pokazuju cijelu sliku? Dnevna kompilacija slučajeva zaraženih korona virusom koje objavljuje Univerzitet Johns Hopkins je najkompletnija na svijetu, ali se oslanja na informacije koje dostavljaju vlade pojedinih država. U mnogim zemljama postoje restrikcije o objavljivanju takvih informacija ili drugi razlozi zašto se ne želi prikazati puna slika. Metodologija, direktnost, transparentnost i kvalitet ovih podataka može dramatično varirati od zemlje do zemlje.

Oba narativa – jedan distopijski i drugi utopijski – dijele temeljni element: zapadno, demokratsko, pluralističko društvo je “zlo”, a svi potezi da se obuzda širenje pandemije, pomogne bolesnima i zaštiti populacija nisu ništa drugo nego sheme koje je osmislila “duboka država” i sad je vrijeme da ju napadnete, navodi EuvsDisInfo.eu.