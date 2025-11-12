Gdje je Putin? Kako Kremlj krije njegovu lokaciju s tri gotovo identične kancelarije

U izvještaju emitovanom 11. oktobra 2020. godine, novinar ruske državne televizije uzbuđeno najavljuje gledaocima šta ih očekuje: isječci iz njegovog intervjua s predsjednikom Vladimirom Putinom i vijesti o testiranju hipersonične rakete kojom se Moskva hvali, među ostalim.

"Nakon intervjua, još posla", kaže novinar, ponavljajući narativ Kremlja da Putin neprekidno radi kako bi zemlja bila sigurna i snažna. Oznaka u uglu ekrana glasi "Novo-Ogarjovo" – glavna predsjednička rezidencija u predgrađu Moskve – a snimak prikazuje Putina kako ide prema vratima svoje kancelarije i pruža ruku ka kvaki.

I tu se otkriva istina: položaj kvake na vratima i još nekoliko detalja otkrivaju da snimak nije snimljen u Novo-Ogarjovu, utvrdila je istraga Radija Slobodna Evropa (RSE).

U stvarnosti, snimak je nastao više od 1.500 kilometara južno, u gotovo identičnoj kancelariji u Bočarovom Ručeju, državnoj rezidenciji u Sočiju, na obali Crnog mora.

Systema, ruska istraživačka jedinica Radija Slobodna Evropa (RSE), otkrila je da ne postoji samo jedna, već dvije kopije Putinove kancelarije u Novo-Ogarjovu – jedna u Sočiju i druga u Valdaju, otprilike na pola puta između Moskve i Sankt Peterburga – te da je Kremlj godinama bio neiskren u vezi s lokacijom predsjednika.

U većini slučajeva koje je utvrdila Systema, sastanci za koje se tvrdilo da su održani u Novo-Ogarjovu zapravo su snimljeni u Sočiju ili u Valdaju – gradiću pored jezera čiju šumovitu lokaciju Putin preferira otkako je pokrenuo punu invaziju na Ukrajinu, što je dovelo do ukrajinskih napada dronovima na vojne i industrijske ciljeve u Rusiji.

Istraga ukazuje na izrazito tajnovit Kremlj koji je redovno obmanjivao javnost o Putinovoj lokaciji tokom najmanje nekoliko posljednjih godina. Također, postavlja se pitanje o tačnom vremenu održavanja sastanaka i razgovora koje Putinova administracija objavljuje.

U istraživačkom izvještaju objavljenom u augustu, Systema je otkrila da je najmanje pet sastanaka Kremlja, za koje se tvrdilo da su održani u aprilu ili maju, zapravo snimljeno mjesecima ranije. Putin je tu obmanu nastavio i ove jeseni: od augusta, Kremlj je objavio najmanje sedam starih snimaka predsjednikovih sastanaka, predstavljajući ih kao nove, otkrila je Systema.

Iza vrata broj 1...

Između ostalog, Systema je do svojih otkrića o tri gotovo identične kancelarije došla pažljivim pregledom oko 700 videozapisa koje je objavila Putinova administracija ili koji su prikazani na državnoj televiziji, kao i analizom slika postavljenih na zvaničnoj web stranici Kremlja.

Novinari su također detaljno pregledali veliku količinu materijala, uključujući objave na društvenim mrežama i procurjele putne evidencije koje opisuju planove i stvarna putovanja osoba iz Putinovog okruženja, poput pripadnika osiguranja i novinara državne televizije koji ga prate.

Izvještaj iz oktobra 2020. godine jednostavan je, ali zapanjujući primjer.

U kancelariji u Novo-Ogarjovu, kvaka na vratima pored Putinovog stola postavljena je nešto niže od spoja koji razdvaja zidne panele s obje strane – što je jasno vidljivo na snimcima i fotografijama prostorije, uključujući slike kompanije koja je postavljala parket.

Međutim, iako kvaka za koju Putin poseže dok izlazi iz kancelarije izgleda isto, ona je postavljena nešto više od spoja na zidu – razlika je svega nekoliko centimetara, ali je ipak neosporna. To znači da je intervju zapravo snimljen u Sočiju, a ne u blizini Moskve.

Među ostalim detaljima koji otkrivaju neslaganja između lokacije koju je Kremlj najavio i stvarne lokacije brojnih sastanaka za koje se tvrdilo da su održani u Novo-Ogarjovu su: uzorci na Putinovim kravatama, oblik postolja za televizor, nijansa površine stola i struktura drvene posude za dokumente na stolu.

Systema je potvrdila svoja otkrića o Putinovoj stvarnoj lokaciji u videozapisima analizirajući putne dokumente. Na primjer, televizijski intervju iz augusta 2020. godine, za koji je Kremlj tvrdio da je snimljen u Novo-Ogarjovu, zapravo je, sudeći po detaljima poput kvake na vratima, snimljen u Sočiju.

I zaista, elektronska karta kupljena preko turističke agencije povezane s Kremljom, a do koje je došla Systema, pokazuje da je novinar Sergej Briljov letio iz Sočija za Moskvu 27. augusta, na dan kada je intervju emitovan na državnoj televiziji.

Ovaj i drugi interni dokumenti ruske državne televizije došli su u posjed novinara Systeme zahvaljujući procurjelim e-mailovima korporacije VGTRK, koje im je dostavio Projekat za izvještavanje o organizovanom kriminalu i korupciji (OCCRP).

Putovanja koja otkrivaju istinu

Posebno, snimak iz septembra 2020. godine za koji se tvrdilo da je nastao u Novo-Ogarjovu, prema e-mailu koji je vidjela Systema, zapravo je bio povod da producent državne televizije zatraži od kolege da organizuje put u Soči za poznatog novinara Pavela Zarubina i nekoliko članova TV ekipe.

Zarubin, jedan od autora sedmične informativne emisije na državnoj televiziji Rossija-1 koja se fokusira na Putina, često je putovao u Soči i donosio snimke koje je Kremlj potom predstavljao kao da su nastali u Novo-Ogarjovu, otkrila je Systema.

Procurjeli putni dokument i kratki isječak iz jedne Zarubinove emisije otkrivaju da je član predsjedničkog obezbjeđenja zadužen za komunikacije prespavao jednu noć u Sočiju u vrijeme kada je snimljen materijal s Putinom za koji se tvrdilo da je nastao u Novo-Ogarjovu, a zapravo je snimljen u Bočarovom ručjeju u oktobru 2021.

Pored kvake na vratima, postoje i drugi detalji koji razlikuju kancelariju u Novo-Ogarjovu od one u Bočarovom ručjeju – poput položaja spoja na zidu iza Putinovih leđa i nogica postolja za televizor.

Korištenje Bočarovog ručeja od strane čelnika Kremlja datira još iz vremena Nikita Hruščova, sovjetskog lidera od 1953. do 1964. godine, i njegovog nasljednika Leonida Brežnjeva. Zgrada u kojoj su se tada održavali sastanci, izgrađena 1950-ih, kasnije je srušena i zamijenjena novom zgradom izgrađenom uoči Zimskih olimpijskih igara u Sočiju 2014. godine.

Snimci napravljeni ubrzo nakon ceremonije otvaranja igara prikazuju prijem kojem su prisustvovale ruske kulturne ličnosti, kao i Vladimir Putin i Alina Kabajeva, olimpijska šampionka u ritmičkoj gimnastici iz 2004. godine, za koju se široko izvještava da je njegova dugogodišnja partnerica i majka najmanje dvoje njegove djece.

Tokom godina, Putin je u Bočarovom ručeju ugostio mnoge druge lidere i ruske zvaničnike. Tokom pandemije COVID-19, tokom većeg dijela 2020. i 2021. godine, otprilike trećina sastanaka za koje se tvrdilo da su održani u Novo-Ogarjovu zapravo su se, prema dokazima koje je prikupila Systema, održavali u Bočarovom ručeju.

Putin je također provodio mnogo vremena u Valdaju, gdje je održavao sastanke u kancelariji koja izgleda gotovo identično onoj u blizini Moskve i onoj u Sočiju.

Izolacija i sigurnost

Posljednjih godina, Putin sve više preferira Valdaj. Od februara 2023. godine, godinu dana nakon što je pokrenuo punu invaziju na Ukrajinu, uglavnom se povukao iz Bočarovog ručeja.

Nadalje, snimci Kremlja i drugi materijali koje je analizirala Systema sugeriraju da su gotovo svi Putinovi sastanci za koje se tvrdilo da su snimljeni u Novo-Ogarjovu tokom 2025. godine zapravo održani u Valdaju.

Valdaj je također mjesto gdje se nalazi državna rezidencija, a paviljon za sastanke i konferencije izgrađen je 2016. godine na mjestu nekadašnjeg teniskog terena u šumovitom dijelu kompleksa. Gradnju je izvela ista kompanija koja je radila renovacije u Novo-Ogarjovu i Bočarovom ručjeju.

Kao i u slučaju Bočarovog ručeja, položaj spoja na zidu iza Putinove stolice jedan je od znakova da se ne radi o Novo-Ogarjovu. Još jedan detalj koji razlikuje Valdaj od ostale dvije kancelarije jeste termostatski prekidač postavljen tačno u sredinu zidnog panela. Na Putinovom stolu, šara na drvenoj posudi za dokumente također ima drugačiji uzorak.

Na osnovu vizuelnih detalja, vremena putovanja i drugih dokaza, Systema je utvrdila da je jedan od mnogih sastanaka održanih u Valdaju bio sastanak vlade tri dana nakon požara u tržnom centru u sibirskom gradu Kemerovu u martu 2018. godine, u kojem je poginulo najmanje 60 ljudi, većinom djece – sedmicu dana nakon što je Putin osigurao svoj četvrti predsjednički mandat. Kremlj je tvrdio da je sastanak održan u Novo-Ogarjovu.

Dok je Rusija gomilala trupe duž granice s Ukrajinom uoči pune invazije 24. februara 2022., Putin je 7. decembra 2021. razgovarao putem video-linka s tadašnjim američkim predsjednikom Joeom Bidenom, koji ga je upozorio na posljedice napada, dok je Putin kritikovao Kijev i NATO. Taj razgovor je održan iz Sočija.

Nakon toga, Putin je otputovao u Valdaj, gdje je održao više sastanaka, prema nalazima Systeme, dok je Kremlj tvrdio da se nalazi i radi iz Novo-Ogarjova.

Od 24. februara do 12. aprila, dok su ruske snage u početku napredovale na više frontova, ali su potom potisnute iz predgrađa Kijeva, ne uspjevši da pokore Ukrajinu i time otvorile put za dugotrajan rat koji i dalje traje bez jasnog kraja, Putin je održao najmanje 12 sastanaka u ili iz kancelarije u Valdaju, otkrila je Systema.

Analiza snimaka i drugih dokaza također pokazuje da je 29 od 30 Putinovih pojavljivanja u toj kancelariji između januara i kraja septembra ove godine zapravo snimljeno u Valdaju – gdje je, u nekom trenutku posljednjih godina, termostatski prekidač premješten na isto mjesto kao u kancelarijama u Novo-Ogarjovu i Sočiju.

Konstantin Gaaze, sociolog koji proučava ruski autoritarizam i birokratiju, kaže da, usred rata protiv Ukrajine – u kojem su ruski energetski i vojni objekti sve češće meta napada dronovima i raketama – postoji jednostavan razlog zašto Putin preferira Valdaj.

"To je, naravno, stvar sigurnosti", rekao je Gaaze.

Bočarov ručej je, prema njegovim riječima, relativno izložen jer se nalazi na uzvišenju u Sočiju, dok bi istaknute mjere odbrane privukle pažnju u elitnom moskovskom predgrađu gdje se nalazi Novo-Ogarjovo. Valdajska rezidencija je znatno skrovitija, a ruska redakcija Radija Slobodna Evropa (RSE) je u augustu izvijestila da je u njenoj okolini postavljeno 12 protivzračnih sistema, uglavnom raketni sistemi Pantsir-S1.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov pročitao je pitanja koja mu je Systema poslala prije objave ovog članka, ali nije odgovorio. Ni pres-služba VGTRK-a nije komentarisala upite novinara.

Još 2020. godine, nakon što je ruski medij Proekt prvi put izvijestio da Putin ima dvije gotovo identične kancelarije – u Novo-Ogarjovu i Bočarovom ručeju – Peskov je rekao da je izvještaj netačan i da ne postoje "identične kancelarije".

Administracija predsjednika Putina nikada se nije osvrnula na dokaze da je obmanjivala rusku javnost o lokacijama na kojima su održane stotine sastanaka.