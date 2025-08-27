Putinova biblioteka: Kremlj stare snimke predstavlja kao nove, otkriva RSE

Polica za knjige može mnogo reći o vlasniku. U slučaju ruskog predsjednika Vladimira Putina, preuređenje knjiga u ormaru iza njegovog stola ukazuje na to da je Kremlj stare snimke sastanaka u njegovom uredu objavio kao nove video zapise najmanje pet puta ove godine, otkrila je Sistema, ruska istraživačka jedinica Radija Slobodna Evropa (RSE).

Putinovi česti sastanci nasamo s regionalnim guvernerima, šefovima vladinih agencija i drugima u njegovom uredu u Senatskoj palati Kremlja glavna su značajka informativnih programa državne televizije.

To je dio napora da se Rusima pokaže da predsjednik aktivno upravlja poslovima širom zemlje i drži zvaničnike pod kontrolom.

Ali pet sastanaka predstavljenih kao dio događaja određenih dana u aprilu i maju zapravo su snimljeni mjesecima ranije, utvrdila je Sistema.

Knjige u vitrini sa staklenim vratima su ono što odaje: U pet navrata, snimak je prikazivao raspored knjiga kakav je bio prije nego što je promijenjen krajem februara.

Između ostalih promjena u februarskom preuređenju, naprijed okrenuta, uvezana kopija ruskog Ustava premještena je s desne na lijevu stranu kabineta.

Osim što rasvjetljava prakse Kremlja, ova prevara postavlja pitanja o tome gdje je Putin bio - i šta je radio - u spornim danima.

Novinari su već neko vrijeme svjesni da Putinova administracija čuva snimke "u tajnosti" za kasniju upotrebu.

Kremlj pomno čuva informacije o zdravlju i privatnom životu sedamdesetdvogodišnjeg Putina, a kada on nestane iz javnosti na nekoliko dana, televizijski izvještaji se pažljivo ispituju kako bi se utvrdilo da li se njegovo boravište drži u tajnosti.

Četiri slučaja u kojima su ove godine korišteni stariji snimci dogodila su se u danima prije nego što se Putin 11. aprila sastao u Sankt Peterburgu sa Steveom Witkoffom, specijalnim izaslanikom američkog predsjednika Donalda Trumpa.

Witkoff je nekoliko puta dolazio u Rusiju kako bi razgovarao o Trumpovim naporima da posreduje u okončanju rata u Ukrajini, koja je sada u četvrtoj godini otkako je Putin pokrenuo potpunu invaziju na susjednu zemlju u februaru 2022. godine.

Snimci objavljeni 2. i 7. aprila prikazuju Putina kako se sastaje sa šefom regije Burjatija i šefom Aeroflota, a video od 9. i 10. aprila prikazuje ga kako se odvojeno sastaje sa još dvojicom zvaničnika - svi sa rasporedom na kancelarijskim policama za knjige od prije februara.

Putin se nije pojavio u javnosti niti na bilo kojem grupnom sastanku ili većem događaju od 2. do 10. aprila.

Još jedna upotreba snimaka snimljenih prije februara dogodila se 12. maja, kada je Kremlj objavio video koji prikazuje Putina kako se sastaje u svom uredu s guvernerom Ivanovske oblasti Stanislavom Voskresenskim.

Tog dana, 12. maja, bio je 42. rođendan Aline Kabajeve, osvajačice zlatne olimpijske medalje u ritmičkoj gimnastici iz 2004. godine, za koju se široko navodi da je Putinova dugogodišnja partnerica i da ima najmanje dvoje djece s njim. Putin i njegova supruga Ljudmila razveli su se 2014. godine.

Putinov portparol Dmitrij Peskov nije odgovorio na poruku koju je Sistema poslala na Telegramu tražeći komentar.