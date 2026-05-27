Trump tvrdi da je povratak interneta znak da Iran želi dogovor

Američki predsjednik Donald Trump naznačio je da je iranska odluka o obustavi prekida interneta znak da ta zemlja želi postići sporazum sa Sjedinjenim Državama.

Govoreći u Washingtonu 27. aprila, Trump je rekao da Iran "namjerava" postići dogovor.

"Izgleda kao da žele postići dogovor. Mislim da nemaju izbora. Vraćaju se na internet jer ih uništavaju. Njihova ekonomija je u slobodnom padu", rekao je.

Iran je isključio pristup internetu nakon početka američkih i izraelskih vojnih napada 28. februara.



Prethodno je poduzimao slične korake tokom unutarnjih nemira, poput masovnih protesta u januaru. No, posljednje isključivanje bilo je najduže koje je ikada nametnuo.



Ekonomski utjecaj iranskog nestanka struje bio je značajan. Afshin Kolahi, dužnosnik iranske Trgovinske komore, rekao je 12. aprila da isključivanje košta zemlju do 40 miliona dolara dnevno.

Indirektni gubici, rekao je, iznose do 80 miliona dolara dnevno.

Razgovori u toku

Trump je, također, nagovijestio napredak diplomatskih napora za postizanje dogovora. Sjedinjene Države i Iran šalju prijedloge putem pakistanskih posrednika.



"Jako žele postići dogovor. Zasad nisu. Nismo zadovoljni, ali bit ćemo. Ili to ili ćemo jednostavno morati dovršiti posao“, dodao je, očito misleći na nastavak vojne akcije.

Ranije, 27. maja, iranska državna televizija izviještavala je o nacrtu okvirnog sporazuma, koji bi uključivao obaveze ukidanja američke pomorske blokade Irana, obnavljanja komercijalnog prometa kroz Hormuški moreuz i smanjenja američke vojne prisutnosti u regiji Perzijskog zaljeva.



Prema izvještaju, koje se poziva na nacrt memoranduma o razumijevanju koji "još nije finaliziran", Washington se navodno obvezao "prestati uznemiravati brodove koji prolaze u ili iz Islamske Republike Iran".



Zauzvrat, Iran bi dopustio nastavak komercijalnog brodarstva kroz Hormuški moreuz u roku od mjesec dana, uz nastavak upravljanja brodskim putovima, inspekcije plovila i nametanje naknada za usluge. Iran bi upravljao Moreuzom u suradnji s Omanom.

Detalji o kojima je izvijestila iranska televizija istaknuli su mnoga ključna pitanja u razgovorima. Također su ukazivali na mnoge željene ishode Teherana.

Međutim, Bijela kuća je kasnije izjavila da izvještaj "nije istinit".



"Memorandum o razumijevanju koji su 'objavili' je potpuna izmišljotina", objavila je Bijela kuća na X-u, ističući da "nitko ne bi trebao vjerovati onome što iranski državni mediji objavljuju".



Upitan o tvrdnji iranskog izvješća da će Teheran kontrolirati Hormuški moreuz u suradnji s Omanom, Trump je rekao da su to međunarodne vode.



"Oman će se ponašati kao i svi ostali, ili ćemo ih morati dići u zrak. Oni to razumiju", naveo je.

Nesigurno primirje

Zapovjednik Iranskog korpusa islamske revolucionarne garde (IRGC) rekao je 27. maja da postoji "mala mogućnost" nastavka rata.



Mohammad Akbarzadeh rekao je da je to "zbog slabosti neprijatelja. Oružane snage čekaju s punim spremnicima."



Unatoč tome, prijetnja vojnom akcijom i dalje baca sjenu na tekuće diplomatske napore.

Američka centralna komanda je 25. maja saopćila da su izvedeni "napadi samoodbrane" na iranske raketne lokacije i brodove za polaganje mina. Iran je rekao da su u napadima ubijena četiri vojnika, prvi od početka primirja 8. aprila.



Iran je optužio Washington za kršenje primirja i rekao, kao i prije, da zadržava pravo odgovoriti - ali je nastavio diplomatski angažman.



