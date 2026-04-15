Trump kaže da bi rat mogao da se završi 'vrlo brzo', glavni posrednik stigao u Iran

Američki predsednik Donald Tramp (Trump) izjavio je da bi rat s Iranom mogao da se završi "vrlo brzo", dok je moćni komandant pakistanske vojske stigao u Teheran u pokušaju da premosti jaz između SAD i Irana i otvori put novoj rundi razgovora.

"Mislim da može da se završi vrlo brzo. Ako budu pametni, uskoro će se završiti", rekao je Tramp o iranskim pregovaračima u intervjuu za Foks biznis njuz (Fox Business News) koji je snimljen u utorak a emitovan u sredu.

"Mislim da je blizu kraja... Smatram da je veoma blizu kraja", rekao je Tramp. Prethodno je u utorak za Njujork post (The New York Post) rekao da bi se pregovarači, koji su razgovore tokom vikenda u Islamabadu završili bez sporazuma, mogli ponovo sastati u narednih nekoliko dana.

Portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova Esmail Bakaei rekao je na nedeljnom brifingu za novinare u Teheranu u sredu da Iran, od završetka razgovora, razmenjuje poruke sa SAD preko Pakistana.

Vreme ističe za dvonedeljni prekid vatre koji su SAD i Iran dogovorili 7. aprila, a Tramp je rekao da nema planove da produži primirje nakon što ono istekne 22. aprila, sugerišući da to verovatno neće biti potrebno.

Po dolasku u Teheran, komandanta pakistanske vojske Asima Munira dočekao je iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči. Visoki iranski izvor rekao je za Rojters (Reuters) da Munir, koji je posredovao u poslednjoj rundi razgovora, dolazi u Iran "kako bi smanjio jaz" između dve strane.

Portparolka Bele kuće Kerolin Livit (Leavitt) izjavila da su "razgovori" o drugoj rundi pregovora "produktivni i u toku" i da "imamo dobar osećaj u vezi s izgledima za dogovor". Ona je rekla da će se novi razgovori verovatno održati u Pakistanu, koji se pojavio kao "jedini posrednik".

Potpredsednik SAD Džej Di Vens (J.D. Vance), koji je predvodio američku delegaciju u prvoj rundi, nagovestio je mogućnost daljih sastanaka rekavši da je "mnogo napretka" postignuto na razgovorima tokom vikenda.

"Lopta je u iranskom dvorištu", rekao je Vens u ponedeljak i naveo da su neslaganja oko iranskog nuklearnog programa na kraju dovela da pregovori završe bez sporazuma.

Vens je kasnije rekao da je Tramp želeo da napravi "veliki dogovor" s Iranom, ali da ima mnogo nepoverenja između dve zemlje.

Iranski predsednik Masud Pezeškijan okrivio je Vašington za neuspeh pregovora, ali je takođe rekao da je "diplomatija preferirani put za rešavanje sporova".

Jedno od najspornijih pitanja bilo je to što je Iran praktično zatvorio Ormuski moreuz, kroz koji je pre početka rata prolazila oko petina svetskih isporuka nafte i gasa.

Nakon što su pregovori u Islamabadu završeni bez sporazuma, Tramp je najavio blokadu SAD usmerenu na brodove koji su išli ka Iranu ili iz te zemlje.

Centralna komanda SAD (CENTCOM), koja je odgovorna za operacije u tom regionu, saopštila je da tokom prvih 24 sata nijedan brod nije prošao američku blokadu i da je šest trgovačkih brodova poslušalo uputstva američkih snaga da se okrenu i ponovo uđu u iransku luku u Omanskom zalivu.

"Blokada iranskih luka je u potpunosti sprovedena dok američke snage održavaju pomorsku nadmoć na Bliskom istoku", naveo je Bred Kuper (Brad Cooper), komandant CENTCOM-a na X kasno u utorak. "Za manje od 36 sati od sprovođenja blokade, američke snage su potpuno zaustavile ekonomsku trgovinu koja je ulazila i izlazila iz Irana morem.“

Podaci službi za praćenje brodskog saobraćaja dotle su ukazali na to da su najmanje četiri broda, od kojih su dva nedavno pristala u iranske luke, prošla ili su prolazila kroz Ormuski moreuz širok 30 kilometara u satima pošto je blokada stupila na snagu u 16 časova po srednjoevropskom vremenu u ponedeljak.

Brod pod liberijskom zastavom koji je isporučio kukuruz iranskoj luci Bandar Imam Homeini prošao je pored iranskog ostrva Larak u moreuzu nekoliko sati posle toga, a tanker pod zastavom Komora, koji je prevozio metanol i isplovio iz iranske luke Bušer 31. marta, izašao je iz moreuza otprilike u isto vreme, javila je novinska agencija AFP, pozivajući se na podatke kompanije Kpler.

Takođe pozivajući se na službe za praćenje brodova, Rojters je izvestio da tri broda povezana s Iranom koja su prošla moreuzom nisu bila na putu ka iranskim lukama i da nisu zahvaćena blokadom. Dva od tri broda su pod sankcijama SAD, a jedan od njih je u kineskom vlasništvu, izvestio je Rojters.

Iran je u sredu zapretio da će nastaviti napade u regionu Persijskog zaliva ako blokada ugrozi bezbednost iranskih teretnih brodova i tankera, navodeći da bi to predstavljalo kršenje sporazuma o prekidu vatre.

Rat s Iranom, koji je praktično zatvorio Ormuski moreuz, izazvao je haos u globalnim cenama energenata, dok je obustava isporuka druge robe vredne više milijardi dolara koja prolazi kroz usku pomorsku trasu ugrozila ekonomije širom sveta.

Zemlja koja je imala koristi od ograničenja isporuka nafte je Rusija, kojoj su sankcije zbog potpune invazije Kremlja na Ukrajinu ublažene kako bi se poboljšalo snabdevanje.

Ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je tokom posete Pekingu u sredu da je Rusija u stanju da nadoknadi nedostatak energenata u Kini izazvan blokadom Ormuskog moreuza.

"Rusija, bez sumnje, može da nadoknadi nedostatak resursa koji je nastao" za Kinu i "druge zemlje koje su zainteresovane za saradnju s nama", rekao je šef ruske diplomatije na konferenciji za novinare.

Peking dotle nastoji da igra vidljiviju ulogu u diplomatiji oko rata na Bliskom istoku kako se tenzije između Teherana i Vašingtona razvijaju.

Dok neki izveštaji, uključujući komentare samog Trampa, sugerišu da je Kina imala ulogu u podsticanju nedavnih pregovora o prekidu vatre, ostaje nejasno koliko je centralnu ulogu Peking igrao u pritiskanju Teherana da sedne za pregovarački sto.