Prkoseći američkoj blokadi, brodovi povezani s Iranom navodno prolaze kroz Hormuški moreuz

Prema izvještajima, brodovi povezani s Iranom prošli su kroz Hormuški moreuz 14. aprila, prvog dana pune američke pomorske blokade usmjerene na plovila koja "ulaze ili napuštaju iranske luke i obalna područja".

Podaci servisa za praćenje brodova navode najmanje četiri broda, od kojih su dva nedavno bila u iranskim lukama, koja su prošla ili prolaze kroz ovaj 30 kilometara širok plovni put u satima nakon što je blokada stupila na snagu prethodnog dana.

Nije bilo izvještaja o tome da je Washington preduzeo direktne akcije protiv brodova kako bi proveo blokadu.

Ovo je prvi test za blokadu, koja je pokrenuta nakon neuspjelih američko-iranskih mirovnih pregovora u Islamabadu 11. i 12. aprila.

Medijski izvještaji od 14. aprila navode da Pakistan nastoji omogućiti novu rundu razgovora krajem ove sedmice.

Ovo je uslijedilo nakon intervjua u kojem je potpredsjednik SAD-a J.D. Vance otvorio mogućnost daljnjih sastanaka rekavši da je u Islamabadu postignut "veliki napredak".

"Lopta je na iranskoj strani", dodao je Vance.

Službena iranska novinska agencija IRNA citirala je predsjednika države Masuda Pezeškijana, koji je tokom razgovora sa svojim francuskim kolegom Emmanuelom Macronom 14. aprila ponovo okrivio Washington za neuspjeh pregovora.

Međutim, prema navodima agencije IRNA, on je izjavio i da je "diplomatija preferirani put za rješavanje sporova".

Macron je naveo da je u odvojenim pozivima pozvao Pezeškijana i američkog predsjednika Donalda Trumpa na obnovu razgovora.

Rekordne cijene nafte

Portparol kineskog Ministarstva vanjskih poslova nazvao je američku blokadu "opasnom i neodgovornom".

Guo Jiakun je izjavio da će to "eskalirati tenzije, potkopati postojeći krhki sporazum o prekidu vatre i dodatno ugroziti sigurnost plovidbe kroz moreuz".

Međunarodna agencija za energiju (IEA) objavila je 14. aprila da će se globalna potražnja za naftom smanjiti više nego bilo kada od pandemije COVID-a 19, usred "najtežeg šoka u snabdijevanju u historiji" uzrokovanog ratom u Iranu.

Razlog tome su iranski napadi i prijetnje brodarstvu kroz Hormuški moreuz, koji su gotovo potpuno zatvorili rutu kojom obično prolazi 20 posto svjetskog snabdijevanja naftom.

Teheranovo gotovo potpuno zatvaranje moreuza uslijedilo je nakon američkih i izraelskih vazdušnih napada na Iran koji su počeli 28. februara. To se nastavilo uprkos prekidu vatre koji je počeo 8. aprila.

"Ostaje nejasno hoće li se prekid vatre pretvoriti u trajni mir i povratak redovnih tokova brodova kroz Hormuški moreuz. Dok se nacije uvoznice nafte bore da pronađu zamjenske barele iz sve manjeg izvora zaliha, cijene sirove nafte skočile su na rekordne nivoe", saopštila je IEA.

Među mjerama preduzetim za povećanje globalnog snabdijevanja naftom je bila i odluka SAD-a da dodijeli privremeno izuzeće od sankcija na rusku naftu, uvedenih nakon ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine.

To izuzeće je trebalo isteći 11. aprila, ali nema naznaka o tome da li je produženo, prema riječima portparola Kremlja Dmitrija Peskova.

"O tome nije bilo nikakvih izjava", rekao je on novinarima.

U Washingtonu će se 14. aprila održati odvojeni razgovori između Izraela i Libana, fokusirani na tekuću izraelsku kampanju protiv Hezbolaha, iranske proksi snage u Libanu.

Hezbolah, koji su Izrael i SAD proglasili terorističkom organizacijom, neće prisustvovati razgovorima te iste osuđuje.

Teheran tvrdi da bi i ovaj konflikt trebao biti obuhvaćen širim prekidom vatre, ali Washington navodi da je on zaseban.

Sukob je počeo kada je Hezbolah napao Izrael 2. marta kao odgovor na vazdušne napade na Iran.