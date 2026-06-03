Iran i SAD razmenili napade dok rastu tenzije u Zalivu

Sjedinjene Američke Države i Iran razmenili su u sredu rano ujutro napade raketama i dronovima, dok njihov krhki prekid vatre visi o koncu usled neizvesnost oko mirovnih pregovora.

Centralna komanda SAD (CENTKOM) saopštila je da su njene snage uspešno presrele više iranskih balističkih raketa i dronova tokom incidenata širom Bliskog istoka.

CENTKOM je izvestio da su tri rakete ispaljene na Bahrein presreli američki i bahreinski sistemi protivvazdušne odbrane, dok su dve rakete usmerene na Kuvajt pale ili se raspale u letu.

Ipak, vlasti u Kuvajtu saopštile su da je u "brutalnom" iranskom napadu poginula najmanje jedna osobu, dok su najmanje 63 povređene. Pored toga, zatvoren je međunarodni aerodrom u Kuvajtu, a oštećeni su i "vitalni objekti", uključujući diplomatske misije.

"Iranski eklatantni akti agresije... eskaliraju tenzije, podrivaju bezbednost i stabilnost regiona i predstavljaju flagrantno kršenje međunarodnog prava", saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova Kuvajta.

Iranski Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) potvrdio je napad, navodeći da je izveden kao odgovor na prethodne američke napade poslednjih dana.

Incident se dogodio uoči posete kuvajtskog ministra spoljnih poslova šeika Džara Džabera el-Ahmeda el-Sabaha Vašingtonu, gde se očekivalo da će se u četvrtak sastati s američkim državnim sekretarom Markom Rubiom (Marco), saznaje RSE iz diplomatskog izvora.

CENTKOM je takođe saopštio da su američke snage oborile tri iranska jurišna drona za koje se navodi da su gađali civilne brodove u regionalnim vodama.

Kao odgovor, američke snage su izvele, kako je CENTKOM naveo, "samoodbrambene udare" na iransku vojnu kopnenu kontrolnu stanicu na ostrvu Kešm, koje se nalazi u Ormuskom moreuzu.

Mirovni pregovori

Do eskalacije krize usledilo je dok mirovni pregovori između SAD i Irana ulaze u treći mesec bez ikakvih konkretnih rezultata.

Američki predsednik Donald Tramp (Trump) je u podkastu lista Njujork post (New York Post) rekao da je Teheran pristao na veliki ustupak navodeći da neće težiti da dođe do nuklearnog oružja. Tramp je dodao da se situacija brzo razvija.

Tramp je rekao da je iranski vrhovni vođa, ajatolah Modžtaba Hamnei, bio uključen u pregovore i da je odobrio stav Teherana o tim pitanjima. Hamnei nije viđen u javnosti od vremena pre nego što su u američkim i izraelskim vazdušnim napadima 28. februara ubijeni njegov otac, ajatolah Ali Hamnei, i nekoliko drugih članova porodice.

Modžtaba Hamnei, koji je imenovan za novog vrhovnog vođu 8. marta, navodno je teško ranjen u napadima, što postavlja pitanja o tome ko zapravo vodi Iran.

"Želeo bih da ga sretnem i verovatno ćemo se sastati u nekom trenutku, u zavisnosti od toga kako će se sve odvijati", rekao je Tramp.

Iako nije bilo neposredne potvrde iranskih vlasti povodom Trampove izjave o nuklearnom oružju, Teheran je bio nejasan o tome u kom stanju su pregovori.

Ranije ove nedelje, iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči rekao je da su pregovori zaista u toku, ali je upozorio na "spekulacije", navodeći da Teheran ne može da proceni pregovarački proces dok ne bude jasnog rezultata.

Poslednji nacrt potencijalnog sporazuma između zemalja, o kome su izvestili američki mediji, navodno produžava prekid vatre za 60 dana, poziva na ponovno otvaranje Ormuskog moreuza i uspostavlja okvir za obnovljene nuklearne pregovore.

Sporazum bi takođe potencijalno omogućio Iranu pristup milijardama dolara zamrznute imovine kroz ublažavanje sankcija ako se dođe do diplomatskog proboja.

Međutim, kasnije su američki mediji izvestili da je Tramp zatražio izmene predloženog sporazuma. Revizije su se navodno odnosile na status Ormuskog moreuza i odlaganje iranskih zaliha visoko obogaćenog uranijuma.

Rubio je u utorak rekao da se sankcije Iranu neće ukinuti u zamenu za pristanak Irana da otvori Ormuski moreuz. "O tome se nije raspravljalo. To nije ponuđeno", rekao je na saslušanju u odboru Senata.

Izvori: Reuters i AFP