Katarski posrednici u Teheranu, dok visoki iranski zvaničnik izražava sumnju u dogovor sa SAD

Katarski pregovarači su rano u nedelju krenuli za Teheran u pokušaju da finalizuju sporazum između SAD i Irana o okončanju višemesečnog sukoba, ali bi novi izraelski napadi na iranskog saveznika Hezbolah u Libanu potencijalno mogli odlože potpisivanje dogovora.

Vest koju je objavilo više medija da su visoki zvaničnici katarskog ministarstva spoljnih poslova poslati u iransku prestonicu usledila je dan pošto je američki predsednik Donald Tramp (Trump) objavio na društvenim mrežama da će sporazum sa Iranom biti potpisan u nedelju, 14. juna – na njegov 80. rođendan.

Američki predsednik je na Social Truth u subotu naveo da je "sporazum zakazan za sutra, a odmah nakon što bude potpisan, Ormuski moreuz je otvoren za sve", dodajući da je to "zid" da Iran ne dobije nuklearno oružje.

Nade u brzi sporazum dodatno su pojačane kada je pakistanski premijer Šehbaz Šarifi naveo da je Islamabad spreman da pripremi "elektronsko potpisivanje" posle čega će u narednoj nedelji uslediti razgovori na tehničkom nivou.

I Katar i Pakistan posreduju između dve strane u pokušaju da se okonča rat koji je počeo američko-izraelskim napadi ma na Iran 28. februara.

Iran umanjuje šanse za brzo potpisivanje sporazuma

Međutim, iransko Ministarstvo spoljnih poslova umanjilo je šanse za potpisivanje sporazuma u nedelju, ali je dodalo da bi se to moglo dogoditi "u narednim danima".

Pojavili su se neki detalji o sadržaju memoranduma o razumevanju između Vašingtona i Teherana. Agencija Rojters (Reuters) je citirala "visokog iranskog zvaničnika" koji je rekao da tekst predviđa da će Teheran odmah otvoriti Ormuski moreuz u zamenu za ukidanje pomorske blokade iranskih luka koju su nametnule SAD.

Vašington bi takođe oslobodio 25 milijardi dolara zamrznute imovine Irana, uključujući i putem direktnih transfera gotovine, ne bi uvodio nove sankcije dok se ne postigne konačni sporazum i odustao bi od sankcija za naftu koje je uveo Teheranu.

Što se tiče nuklearnog pitanja, tekst navodno uključuje pristanak Irana da neće proizvoditi niti kupovati nuklearno oružje, da neće obogaćivati uranijum dok se ne zaključi konačni sporazum i da će smanjiti svoje zalihe visoko obogaćenog uranijuma unutar zemlje – iako tačan mehanizam za to tek treba da se razradi.

Konačni sporazum bi potom bio razmatran u roku od 60 dana od postizanja sporazuma između dve strane.

Izrael i Hezbolah razmenjuju udare

Sporazum bi, međutim, mogao biti ugrožen nakon što su Izrael i libanski Hezbolah ponovo razmenili vatru tokom vikenda. Hezbolah je i militantna grupa i politička stranka koja kontroliše veliki deo juga Libana. SAD ga smatraju terorističkom organizacijom, dok je Evropska unija na crnu listu stavila samo njegovo oružano krilo.

Glavni iranski pregovarač i predsednik parlamenta Mohamed Baker Kalibaf kritikovao je SAD na X nakon što je Izrael u nedelju pokrenuo nove napade na mete Hezbolaha u Dahijehu, južnom predgrađu Bejruta.

Kalibaf je rekao da je izraelski "upad u Dahijeh još jednom pokazao da Americi ili nedostaje volja da ispuni svoje obaveze ili sposobnost da to učini".

"Davanjem zelenog svetla režimu ne možete dobiti ustupke. Igra lošeg i dobrog policajca je zastarela. Ako vam nedostaje volja i sposobnost da ispunite svoje obaveze, nije moguće govoriti o nastavku puta", naveo je Kalibaf.

Izrael je saopštio da je napao južne delove Libana nakon što je Hezbolah lansirao tri projektila prema zajednicama na severu Izraela.

"Izrael neće tolerisati pucanje na njegovu teritoriju", naveli u nedelju u saopštenju izraelski premijer Benjamin Netanjahu i ministar odbrane Izrael Kac.

Mohamed Džafar Asadi, zamenik komandanta iranske zajedničke vojne komande, Centralnog štaba Hatam al-Anbija, takođe je rekao iranskim državnim medijima da izraelski napadi "neće ostati bez odgovora".

Tramp je potom na Truth Social naveo da napad na Bejrut "nije trebalo da se dogodi, posebno na poseban dan kada smo tako blizu mirovnog sporazuma s Iranom".

Ističući da Izrael ima "pravo da se brani od pretnji", američki predsednik je doveo u pitanje razmere napada na koji je Izrael "odgovarao".

"Veoma mali i besmislen, niko nije povređen, niti ubijen, i ne bi trebalo da ometa ovaj važan proces", napisao je Tramp, upozoravajući protiv daljih napada i Izrael i Liban.