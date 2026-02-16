Iran testira ekonomske ponude kako bi privukao Trumpa na postizanje sporazuma

Uoči novih pregovora sa Sjedinjenim Državama, Iran je ponudio potencijalne investicione prilike u svojoj unosnoj industriji nafte i gasa kako bi privukao predsjednika Donalda Trumpa na novi nuklearni sporazum koji bi ukinuo teške američke ekonomske sankcije Teheranu.

Iranski i američki pregovarači trebalo bi da se sastanu u Ženevi 17. februara s ciljem postizanja sporazuma čiji je cilj ograničavanje nuklearnog programa Teherana i sprečavanje rata, dok Vašington istovremeno nastavlja jačati svoje vojno prisustvo na Bliskom istoku.

Zamjenik iranskog ministra vanjskih poslova za ekonomsku diplomatiju Hamid Qanbari rekao je 15. februara da su potencijalni energetski, rudarski i avioposlovni ugovori na stolu u razgovorima sa Sjedinjenim Državama.

"Da bi sporazum bio održiv, ključno je da i Sjedinjene Države ostvare korist u sektorima sa visokim i brzim ekonomskim povratom", rekao je Qanbari Privrednoj komori Irana.

Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araqchi koristio je sličnu strategiju u aprilu 2025. godine kada je iransku ekonomiju pogođenu sankcijama predstavio kao investicijsku priliku vrijednu "bilion dolara" tokom pregovora s Vašingtonom.

Ali samo nekoliko sedmica kasnije, Sjedinjene Države su se pridružile izraelskoj kampanji bombardiranja Irana, gađajući tri ključna nuklearna postrojenja.

Ali Vaez, direktor Iran Projecta pri briselskoj organizaciji International Crisis Group, rekao je da postoji ozbiljan nesrazmjer između iranskih ekonomskih podsticaja i Trumpovog pristupa vanjskoj politici.

Govoreći za Radio Farda RSE-a, rekao je da Trump nije posebno zainteresovan za američke kompanije koje investiraju u inostranstvu. Umjesto toga, on preferira priliv stranog kapitala u Sjedinjene Države — kao kada su arapske države iz Persijskog zaljeva prošle godine obećale velika ulaganja u američku ekonomiju.

"Iran je pokušao odigrati tu kartu i prošle godine, ali se pokazalo da ne razumije u potpunosti Trumpov stil", rekao je. "Korištenje ekonomskih investicija kao poluge moglo bi biti privlačno Trumpu, ali ne na način na koji mu se Islamska Republika obraća."

Nova iranska ponuda dolazi usred izvještaja da su se Sjedinjene Države i Izrael složili da pojačaju ekonomski pritisak na Teheran, posebno dodatnim stezanjem obruča oko njegovih energetskih prodaja Kini, koja kupuje gotovo 80 posto iranskog izvoza nafte.

Raz Zimmt, koji vodi Iran Program pri Institutu za studije nacionalne sigurnosti u Tel Avivu, rekao je da bi Iran morao sprovesti "značajne ekonomske i političke reforme" da bi bilo kakve američke investicije bile uopšte moguće.

Pored korupcije i duboke uključenosti Islamske revolucionarne garde (IRGC), koja je na američkoj crnoj listi, iranska ekonomija trpi i zbog nedostatka transparentnosti, rekao je.

Iran je među samo tri zemlje na crnoj listi globalnog tijela za borbu protiv pranja novca, Financial Action Task Force (FATF).

"Nema razloga da iranska investicijska ponuda naiđe na pozitivan odjek" u Sjedinjenim Državama, zaključio je Zimmt.