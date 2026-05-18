Uz Qalibafa, Iran poručuje da su odnosi s Pekingom prioritet

Iran je imenovao uticajnog predsjednika parlamenta Mohammada Baqera Qalibafa za svog specijalnog predstavnika za odnose s Kinom, što, prema ocjeni analitičara, šalje poruku koja daleko nadilazi bilateralne veze i jednako se odnosi na Washington kao i na Peking.

Nije bilo zvanične vladine objave. Imenovanje su prvo prenijele novinske agencije Tasnim i Fars - obje povezane s Korpusom islamske revolucionarne garde (IRGC)- pozivajući se na upućene izvore. Obje su navele da je Qalibaf, bivši komandant IRGC-a, imenovan na prijedlog predsjednika Masouda Pezeshkiana i uz odobrenje vrhovnog vođe Mojtabe Khameneija.

Izvori Tasnima naveli su da se ova uloga razlikuje od onih koje su imali Qalibafovi prethodnici "u pogledu nivoa ovlasti", bez dodatnih objašnjenja.

Prethodni nosioci funkcije djelovali su u odvojenim mandatima: pokojni Ali Larijani, ubijen u izraelskom napadu u martu, bio je predstavnik vrhovnog vođe za odnose s Kinom, dok je Abdolreza Rahmani Fazli djelovao kao predsjednikov predstavnik. Qalibafovo imenovanje praktično objedinjuje te dvije linije u jednu, snažniju funkciju.

Kako navodi Tasnim, Qalibaf je "specijalni predstavnik Irana", a ne predsjednika niti vrhovnog vođe.

Amir Chahaki, iranski politički analitičar sa sjedištem u Njemačkoj, rekao je za Radio Farda Radija Slobodna Evropa da se ovo imenovanje prvenstveno treba posmatrati kroz prizmu zastoja u pregovorima između SAD-a i Irana.

"Po mom mišljenju, ovo će ojačati Qalibafovu poziciju u pregovorima s Amerikom", rekao je Chahaki, dodajući da se čini kako je cilj dati predsjedniku parlamenta "istaknutiju ulogu u svim mogućim pregovorima sa Sjedinjenim Američkim Državama".

On je takođe naglasio sve veći značaj Kine za Teheran kao diplomatskog oslonca, navodeći da je Peking "sada čak nadmašio Rusiju" kao strateški ključan posrednik za Iran.

Za analitičare bliske iranskom establišmentu, ovo imenovanje predstavlja namjernu stratešku poruku.

Ehsan Khanduzi, konzervativni bivši ministar ekonomije, opisao je potez na mreži X kao "novu kartu u složenoj areni sukoba Irana i Amerike", tvrdeći da Iran sada mora brzo osmisliti "paket strateškog partnerstva" s Pekingom i izgraditi efikasno, potpuno ovlašteno tijelo koje će to provesti.

Mostafa Najafi, analitičar iz Teherana čiji stavovi odražavaju razmišljanje establišmenta, ukazao je na slab učinak u odnosima s Kinom.

"U proteklim godinama, različiti pojedinci i institucije bili su zaduženi za unapređenje odnosa Irana i Kine kao strateškog projekta", napisao je na mreži X. "Međutim, nijedan od prethodnih predstavnika nije uspio ovaj proces dovesti do zadovoljavajućeg ishoda."

On smatra da Qalibafovo izvršno iskustvo i poznavanje velikih infrastrukturnih i ekonomskih projekata čine ga pogodnijim za saradnju s Pekingom, dodajući da Kina "obično lakše sarađuje" s ljudima koji imaju "sposobnost realizacije projekata i donošenja operativnih odluka".

Iran je 2021. potpisao 25-godišnji sveobuhvatni sporazum o saradnji s Kinom, ali se njegova realizacija odvija sporo, uz malo konkretnog napretka u obećanim investicijama.

Ovo imenovanje dolazi u trenutku kada Iran balansira krhki prekid vatre sa Sjedinjenim Američkim Državama nakon 40 dana borbi, uz zastoje u mirovnim pregovorima i nastavak posredovanja Pakistana.

Qalibaf je predvodio iransku delegaciju u jedinoj rundi direktnih razgovora s Washingtonom održanoj u Islamabadu u aprilu. Njegovo imenovanje za odnose s Kinom sugerira da Teheran konsolidira svog najpouzdanijeg operativca istovremeno u odnosima na istoku i u konfrontaciji sa Zapadom.