Bokser, vozač kamiona i hip-hoper: Demonstranti ubijeni u Iranu

Deseci demonstranata ubijeni su u Iranu u brutalnoj vladinoj akciji, tokom protesta protiv klerikalnog establišmenta.

Radio Farda, iranski servis Radija Slobodna Evropa, utvrdio je da je do 8. januara ubijeno 25 demonstranata, uključujući petero maloljetnika, iako se vjeruje da je broj poginulih veći.

Demonstracije su izbile na bazarima glavnog grada Teherana 28. decembra. Od tada su se proširile na brojne gradove i mjesta širom zemlje, s oko 92 miliona stanovnika.

Više od polovice smrtnih slučajeva koje je evidentirao RSE dogodilo se u zapadnim pokrajinama Lorestan, Ilam i Kermanshah. Ove tri siromašne pokrajine nastanjuju etničke manjine koje su teško pogođene pogoršanjem ekonomske krize, koja je katalizator demonstracija.

Poginuli su uglavnom mladići i većina je umrla od prostrijelnih rana. Iranske sigurnosne snage koristile su grube metode, uključujući otvaranje direktne vatre na demonstrante.

Pripravnik prava

Najmanje sedam demonstrantata ubijeno je u Lorestanu, domu etničke grupe Lor. Petero ih je ubijeno u malom gradu Azni.

Među njima je bio Ahmad Reza Amani, 28-godišnji pripravnik u lokalnoj advokatskoj komori. Ubile su ga sigurnosne snage ttokom protesta 1. januara.

Petnaestogodišnjak, Mustafa Fallahi, ubijen je također tokom demonstracija u Azni. Drugi tinejdžer, 16-godišnji Taha Safari, je upucan i kasnije je preminuo od zadobivenih rana.

Snage sigurnosti ubile su Amira Hossama Khodayarifarda u gradu Kohdasht u Lorestanu 1. januara. Lokalna podružnica Korpusa islamske revolucionarne garde (IRGC) izjavila je da je bio pripadnik paravojne snage Basij, što je njegova porodica odbacila.

Ahad Ebrahimi bio je još jedan učesnik protesta koji je ubijen u Lorestanu. Ubijen je u gradu Noorabadu 1. januara.





Bodybuilder i bokser

Deseci demosntranata napali su 3. januara dvospratnicu koju koristi IRGC u gradu Malekshahi, u pokrajini Ilam. Dok su skandirali slogane protiv establišmenta i bacali kamenje na zgradu, pripadnici IRGC-a popeli su se na krov i pucali na masu.

Petero ljudi ubijeno je u ovom, jednom od najsmrtonosnijih pojedinačnih incidenata od izbijanja protesta.

Fares Aghamohammadi, Mehdi Emamipur i Latif Karimi bili su među ubijenima.

Karimi je bio umirovljeni pripadnik IRGC-a koji je upucan nakon što je pozvao sigurnosne snage da ne pucaju na demonstrante, kako je ispričao njegov sin. Članovi njegove porodice rekli su za Radio Farda da je bio među demonstrantima.

Dvadesetsedmogodišnji bodybuilder Reza Azimzadeh ubijen je 3. januara u Malekshahiju. U protestima je ranjen još jedan sportaš, bokser Mohammad Reza Karami, koji je kasnije preminuo u bolnici.

Vozač kamiona

Tri demonstranta poginula su u provinciji Kermanshah 3. januara. Među njima su braća Rasul i Reza Kadivorian, obojica građevinski radnici.

Stariji, 20-godišnji Reza, ubijen je hicem, a njegov brat, 17-godišnji Rasul, ranjen je i preminuo je u bolnici.

Tokom protesta u okrugu Haris u Kermanshahu, 2. januara ubijen je 42-godišnji vozač kamiona. Vlasti su tvrdile da je Ali Azizi član IRGC-a, što je njegova porodica odbacila.

Trener futsala

Khodadad Shirvani-Manfard pogođen je hicem u glavu u protestima koji su održani 1. januara u gradu Marvdashtu, u južnoj provinciji Fars.

Rođaci ovog 33-godišnjaka kazali su za Radio Farda da je ubijen u blizini policijske stanice. Videozapisi objavljeni na društvenim mrežama prikazuju demonstrante kako nose njegovo tijelo.

Dvoje drugih, 26-godišnji trener futsala Amira Mohammada Kohkana, te Mansur Mokhtari, također su ubijeni hicima sigurnosnih snaga u Marvdashtu. Kohkanova rodbina tvrdi da je preminuo od prostrijelne rane u grudima.

Hip-hoper

Najmanje četiri osobe poginule su u jugozapadnoj provinciji Chaharmahal i Bakhtiari.

Među njima su 20-godišnji Sajjad Valamanesh Zeilaei i 21- godišnji Ahmad Jalil, koji su ubijeni 1. januara u gradu Lordegan.

Soroush Soleimani, 28-godišnjak za kojeg se tvrdi da je hip-hop umjetnik, ubijen je hicem 4. januara, tokom protesta u Hafeshjanu. Videozapisi su prikazivali demonstrante kako pale zgradu u gradu.

Vlasnik prodavnice

Sveto šiitsko mjesto Qom bio je poprište nekoliko protesta koji su završili smrtnim ishodom.

Hossein Rabiei preminuo je nakon što je pogođen hicem u prsa. Lokalni zvaničnik u Qomu rekao je da je 34-godišnji vlasnik prodavnice preminuo nakon što je detonirana ručna bomba koju je nosio. Njegova porodica je odbacila tu tvrdnju.

Mohammad Nuri preminuo je u Qomu 2. januara. Njegovi rođaci rekli su da je pogođen hicem u prsa.

Dariush Ansari Bakhtiarvand ubijen je 1. januara tokom protesta u gradu Foladshahr, u centralnoj provinciji Isfahan, Fotografije njegovog beživotnog tijela u bolnici objavljivane su na društvenim mrežama.

Policija je tvrdila da je 37-godišnjak ubijen nakon tuče s nepoznatim napadačima, ali njegova rodbina kaže da su ga snage sigurnosti ubile nakon što je prisustvovao protestu u Foladshahru.