Iranci žive pod gotovo potpunom virtuelnom blokadom nakon smrtonosnih protesta

Ulice glavnog grada Irana, koje su inače pune ljudi, uglavnom su puste dok snage sigurnosti ponovo uspostavljaju kontrolu nakon gušenja dosad neviđenih protesta protiv klerikalne vlasti u zemlji.

Stanovnici Teherana opisuju grad kao mjesto pod virtuelnim ratnim stanjem, sa sigurnosnim snagama raspoređenim na ulicama i građanima koji uglavnom ostaju u svojim domovima. Mnoge prodavnice i restorani zatvaraju se u večernjim satima.

"Osjećaj ratnog stanja noću je u potpunosti prisutan", rekao je muškarac u sedamdesetim godinama koji je 17. januara napustio Iran u razgovoru za Radio Farda Radija Slobodna Evropa.

"Jedan od razloga za to", dodao je, "jeste što oružane snage nasumično zaustavljaju automobile. Provjeravaju cijelo vozilo, kao i mobilne telefone. Traže od ljudi da otključaju svoje telefone."

Od kada su vlasti pokrenule krvavi obračun s antivladinim protestima koji su izbili 28. decembra, širom Irana je uvedeno snažno vojno i policijsko prisustvo — kao i prekid interneta i komunikacija.

Prema navodima organizacija za ljudska prava, u posljednje tri sedmice ubijeno je nekoliko hiljada demonstranata, dok je više od 20.000 pritvoreno, iako se smatra da je stvarni broj poginulih znatno veći.

Muškarac koji je govorio za Radio Farda rekao je da su snage sigurnosti "provjeravale aktivnosti građana na društvenim mrežama, kao i galerije fotografija na njihovim telefonima, tražeći dokaze o prisustvu osoba na protestima".

Naveo je da je zaustavljen u području sjeverno od Teherana te da je isto čuo i od drugih građana. "Zbog toga ljudi jedni drugima govore da ostanu kod kuće nakon 20 sati", rekao je.

Stanovnici Teherana navode da su iranski vojnici, agenti u civilu i pripadnici paravojne snage Basidž raspoređeni ne samo u centru grada već i u stambenim naseljima.

Militarizacija u provincijama

Slična raspoređivanja sigurnosnih snaga zabilježena su i u drugim dijelovima Irana, uključujući područja sa većinski kurdskim stanovništvom.

"Prisustvo vojnih i sigurnosnih snaga u ovim gradovima je toliko upadljivo da ljudi govore o svojevrsnoj vojnoj vlasti", rekao je Kaveh Kermanshahi, član upravnog odbora Kurdistanske mreže za ljudska prava, opisujući situaciju u zapadnim gradovima poput Kermanšaha nakon što su protesti prošle sedmice dostigli vrhunac.

"Ne radi se o tome da je običnim ljudima zabranjeno kretanje, već se svako kretanje odvija pod njihovim snažnim nadzorom i kontrolom", dodao je.

Snimci koje je verificirao Radio Farda prikazuju vojna vozila i vojnike koji nose puške nalik službenom naoružanju vojske na ulicama zapadnog grada Borudžerda u provinciji Lorestan.

Na snimcima, za koje se navodi da su nastali 17. januara, vidi se vojna oprema raspoređena na ključnim raskrsnicama u gradu.

Organizacije za ljudska prava navode da su snage sigurnosti, pa čak i oklopne jedinice, raspoređene širom više provincija, posebno u područjima gdje su zabilježeni masovni protesti ili napadi na vladine objekte.

U izvještaju objavljenom 14. januara, američki Institut za proučavanje rata naveo je da "široko raspoređivanje sigurnosnih patrola vjerovatno doprinosi smanjenju zabilježenih protestnih aktivnosti, jer ove patrole vjerovatno odvraćaju dio Iranaca od učešća u protestima".

U izvještaju se, međutim, dodaje da dugotrajno držanje tolikog broja teško naoružanog osoblja na ulicama, tokom više sedmica, nosi rizik od iscrpljivanja snaga sigurnosti i dodatne radikalizacije javnog nezadovoljstva u područjima već teško pogođenim represijom.

Upadi u stambene prostore

Sigurnosne operacije su duboko zahvatile stambene objekte, brišući granicu između javnog protesta i privatnog života.

Snimci nadzornih kamera iz jedne stambene zgrade u Teheranu, koje je prvi objavio aktivistički Telegram kanal Vahid Online, prikazuju agente u civilu kako 7. januara upadaju u kompleks, jureći demonstrante uz stepeništa dok u rukama nose pendreke, mačete i vatreno oružje.

Snimci ukazuju na sistematski progon demonstranata koji su utočište potražili u privatnim prostorima, te potvrđuju svjedočenja stanovnika koji govore o pretresima od vrata do vrata i hapšenjima daleko od samih mjesta protesta.

Priredila Elvisa Tatlić