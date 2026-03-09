Iran šalje poruku 'prkosa' izborom Modžtabe Hamneija za novog vrhovnog vođu

Izbor Modžtabe Hamneija za novog vrhovnog vođu Irana šalje eksplicitnu poruku Sjedinjenim Američkim Državama i Izraelu: spoljni pritisak, uključujući obezglavljivanje liderstva, pre će učvrstiti nego što će preoblikovati liderstvo Islamske Republike, kažu stručnjaci.

Modžtaba Hamnei je drugi sin vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hamneija, koji je ubijen u vazdušnom napadu 28. februara, kada su SAD i Izrael pokrenuli vazdušne napade na Iran. Mlađi Hamnei je poznat kao sveštenik s tvrde linije, a njegov izbor 8. marta na klerikalnom telu Skupštini stručnjaka predstavlja kontinuitet.

"Poruka iz Teherana je poruka prkosa: ubijete jednog Hamneija, mi vam damo drugog", rekao je za RSE Ali Alfoneh, viši saradnik vašingtonskog Instituta za arapske zalivske države.

Istovremeno, izbor je takođe razotkrio sistem pod akutnim unutrašnjim pritiskom, u kome je moćni Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) – elitna grana iranskih oružanih snaga i stub teokratije zemlje – sada taj koji umesto političkog establišmenta pod dominacijom sveštenika ima ključnu ulogu u postavljanju vladare zemlje s oko 90 miliona stanovnika, kažu stručnjaci.

'Nasledna vladavina'

Skupština stručnjaka s 88 članova bila je primorana da se sastane na daljinu kako bi izabrala novog vrhovnog vođu iz straha da će biti meta američkih i izraelskih vazdušnih napada. Objava je takođe odložena zbog straha da bi imenovanjem novi vrhovni vođa odmah postao meta.

Iza kulisa, IRGC je navodno vršila pritisak na delegate da podrže Hamneija, ističući unutrašnje podele. Prva onlajn sednica je osporena iz proceduralnih razloga. Druga sednica je bila potrebna da bi se finalizovalo glasanje.

Hamneijev izbor rizikuje da izazove gnev u zemlji, posebno među jezgrom pristalica Islamske Republike. Neki su ranije tvrdili da bi potez ka "naslednoj vladavini" izdao same antimonarhističke korene Islamske revolucije 1979. godine.

"U zemlji u kojoj je revolucija vođena protiv monarhije, vlada je sada postala nasledna", rekao je za Radio Farda (Iranski servis RSE) Mehrzad Borudžerdi s Univerziteta za nauku i tehnologiju Misuri. "Iz ove perspektive, to je izvor sramote za Islamsku Republiku."

Vođa po imenu, savet u praksi

Modžtaba Hamnei, 56, nikada nije bio na funkciji na koju se dolazi izborima. Njegov verski kredibilitet je sporan: on ima čin hodžatoleslama, što je srednji sveštenički nivo, a ne zvanje ajatolaha koja vrhovnim vođama daje njihov teološki autoritet.

Ipak, otkad je imenovan, on je u zvaničnoj retorici prošao kroz brzo svešteničko unapređenje i državni mediji ga sada striktno oslovljavaju titulom ajatolaha.

Usled manjka iskustva mlađi Hamnei je potpuno zavisan od takozvane iranske duboke države, kojom dominira IRGC, rekao je Borudžerdi.

"Nikada nije bio na izabranoj poziciji na kojoj bi obavljao upravljačke poslove", rekao je on, "pomogao mu je isključivo bliski odnos s bezbednosnim i obaveštajnim agencijama".

Mlađi Hamnei je proveo dve decenije u centru očeve kancelarije, poznate kao Bejt, koordinirajući između svešteničkog establišmenta i IRGC-a.

Alfoneh je rekao da će Hamneiju, kao i njegovom ocu, biti potrebne godine da učvrsti vlast. Do tada, rekao je on: "Očekujem neformalni liderski savet koji će činiti predsednik, predsednik parlamenta, šef pravosuđa i predstavnici IRGC-a i redovne vojske, kako bi nadgledali državne poslove."

Alfoneh je rekao da će moćni šef nacionalne bezbednosti Ali Laridžani biti među onima koji pomažu "neformalnom liderskom savetu". Kao sekretar Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Irana, Laridžani se pojavio kao ključni posrednik moći od 12-dnevnog rata Irana s Izraelom u junu 2025.

Signal

Izbor Hamneija za novog vrhovnog vođu trenutno je izazvao upozorenje Izraela, zakletog neprijatelja Teherana. Izraelska vojska je zapretila da će "progoniti svakog naslednika" starijeg Hamneija.

Predsednik SAD Donald Tramp (Trump) rekao je ranije da bi izbor mlađeg Hamneija bio "neprihvatljiv" i upozorio da novi iranski lider neće "dugo trajati" ako nema američko odobrenje.

Prkoseći Trampu, Teheran šalje signal Beloj kući, rekao je Borudžerdi.

"Oni govore Trampu: 'Ne, za razliku od Venecuele, mi imamo moć da odredimo ko je sledeća osoba, a ne vi'", rekao je on.