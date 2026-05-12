Nobelovka Narges Mohamadi u kritičnom stanju posle prebacivanja u teheransku bolnicu

Brat zatvorene iranske dobitnice Nobelove nagrade za mir Narges Mohamadi izjavio je da lekari još ne mogu da ponude definitivnu prognozu o njenom stanju, nekoliko dana pošto su je iranske vlasti pustile iz zatvora uz kauciju zbog zdravstvene krize za koju njena porodica kaže da ju je skoro ubila.

Hamidreza Mohamadi rekao je u utorak za Radio Farda (Iranski servis RSE) da je posle 10 dana na odeljenju intenzivne nege bolnice u severozapadnom gradu Zandžanu, porodica sama kola hitne pomoći da je prevezu u Teheran, gde je sada leči medicinski tim. On je rekao je da joj je krvni pritisak pao na kritično nizak nivo tokom hospitalizacije.

"Lekari ne mogu ništa definitivno reći jer je Nargesin medicinski karton komplikovan", rekao je on, navodeći njena osnovna zdravstvena stanja, uključujući upalu srca, kao faktore koji otežavaju bolest.

On je dodao je da će naredna nedelja biti u potpunosti posvećena testovima i angiografiji kako bi se utvrdio stepen pogoršanja njenog zdravstvenog stanja pre nego što se počne lečenje.

Mohamadi (54) je 24. marta u zatvoru Zandžan doživela, kako se sumnja, srčani udar dok je služila kaznu zatvora u kome bi trebalo da bude još 18 godina. Njen advokat sa sedištem u Parizu rekao je prošle nedelje da je izgubila 20 kilograma i da je bila neprepoznatljiva u odnosu na stanje pre poslednjeg hapšenja u decembru.

U zajedničkom saopštenju objavljenom u utorak, više od 110 dobitnika Nobelove nagrade pozvalo je iranske vlasti i međunarodnu zajednicu da deluju "bez odlaganja" kako bi obezbedili njeno puštanje na slobodu i kontinuirani pristup medicinskom lečenju.

"Medicinski stručnjaci upozoravaju da bi njen život mogao biti u neposrednoj opasnosti", navodi se u pismu i dodaje da joj je mesecima dok je bila u zatvoru bila uskraćena specijalizovana medicinska nega.

Njen brat je rekao da iransko pravosuđe nije moralo da pribegava pogubljenjima kako bi ućutkalo aktiviste.

"Kada je mnogo buke i pažnja međunarodne zajednice je usmerena na nešto drugo, iranska vlada koristi ovo tiho ubijanje", rekao je on, dodajući da je plan režima bio da Mohamadi tiho umre usred sukoba sa SAD i Izraelom, eliminišući, kako je rekao, jedan od najmoćnijih glasova iranskog civilnog društva.

Upozorenje podseća na odlomak iz Mohamadinih memoara koji bi trebalo da budu objavljeni krajem leta, u kojima ona piše da autoritarnim režimima nisu uvek potrebna vešala – ponekad jednostavno čekaju da telo otkaže.

"Svakog dana svedočimo kako je Narges sve lošije", rekao je njen brat. "Pitanje je da li želimo da prestanemo da se borimo da bismo ostali živi ili da nateramo (Islamsku Republiku) da odustane od ove upotrebe bolesti zatvorenika kao oružja."

Mohamadi je 2023. godine dobila Nobelovu nagradu za mir za svoju višedecenijsku borbu za ljudska prava i prava žena u Iranu.

Ona nije mogla lično da primi nagradu, jer je tada bila u zatvoru. Njena fondacija je pozvala na njeno trajno puštanje na slobodu, navodeći da se nikada ne sme vratiti u uslove koji su doveli do pogoršanja njenog zdravlja.