Iranska dobitnica Nobelove nagrade Narges Mohamadi 'na ivici smrti'

Zatvorena iranska dobitnica Nobelove nagrade za mir Narges Mohamadi prebačena je na intenzivnu negu i nalazi se "na ivici smrti", rekao je njen brat Hamidreza Mohamadi za Radio Farda (Iranski servis RSE).

"Ona umire", rekao je Hamidreza. "Zbog teških uslova u zatvoru i štete koja joj je naneta, ona je na ivici smrti. Odgovornost za Nargesin život, i živote svih zatvorenika, direktno leži na sudskim vlastima i bezbednosnom aparatu."

Aktivistkinja za ljudska prava Mohamadi (54) dobila je Nobelovu nagradu za mir za 2024. godinu zbog njene borbe za prava žena u Iranu.

Veći deo poslednje decenije provela je iza rešetaka zbog svog rada, a u decembru 2025. ponovo je uhapšena tokom komemorativne ceremonije u gradu Mešhedu na severoistoku Irana.

Posle hapšenja, osuđena je na novu zatvorsku kaznu od sedam i po godina i nalazi se u zatvoru Zandžan, na oko 330 kilometara zapadno od Teherana.

Uskraćen pristup nezi

Pogoršanje njenog zdravstvenog stanja predstavja naglu eskalaciju u odnosu na stanje prijavljeno pre samo nekoliko nedelja, kada je njen brat rekao da je imala srčani udar u zatvoru i da joj je uskraćen pristup specijalističkoj nezi.

Od tada je kolabirala, bila bez svesti nekoliko sati i prebačena je na odeljenje za koronarnu negu pošto zatvorsko medicinsko osoblje nije moglo da je leči, rekao je njen brat. Diše uz pomoć dodatnog kiseonika i pati od kritično niskog krvnog pritiska i mučnine.

Mohamadi ima hronično srčano oboljenje, pretrpela je plućnu emboliju, dobila je tromb u nozi i prošla je kroz višestruke operacije ugradnje stentova i angioplastike.

Lekari su rekli da se dalja kardiološka procedura koja joj je hitno potrebna ne može izvršiti u Zandžanu i da se mora obaviti u Teheranu.

Njen brat je rekao da su i sudske medicinske vlasti i teheranski sudski zvaničnik pozvali na njen premeštaj. Odgovornost se prebacuje između sudova u Teheranu i Zandžanu suda bez rešenja, dodao je on.