Iran zaprijetio novim napadima nakon što je Trump produžio rok za otvaranje Hormuškog moreuza

Iranska vojska upozorila je na nove napade širom Bliskog istoka i pozvala civile u regionu da izbjegavaju područja u blizini američkih snaga, nakon što je predsjednik SAD-a Donald Trump produžio rok koji je Teheranu dat da ponovo otvori ključni Hormuški moreuz.

U saopštenju objavljenom 27. marta, Islamska revolucionarna garda (IRGC) takođe je navela da će moreuz ostati zatvoren i da će svaki pokušaj prolaska biti suočen sa "oštrim mjerama".

"Kretanje bilo kojeg plovila iz i prema lukama saveznika i pristalica cionističko-američkih neprijatelja, ka bilo kojoj destinaciji i kroz bilo koji koridor, zabranjeno je", navela je IRGC, koju Sjedinjene Države smatraju terorističkom organizacijom.

Nakon upozorenja IRGC‑a, mediji su 27. marta izvijestili da su tri broda pod različitim zastavama bila vraćena iz Hormuškog moreuza.

Hormuški moreuz predstavlja oko petinu globalnog prometa naftom, a njegova efektivna blokada od strane iranskih snaga postala je ključno pitanje u sukobu koji je počeo američko‑izraelskim udarima na Iran 28. februara.

Dan ranije, Trump je ponovo odgodio prijetnje napadima na iranske elektrane zbog toga što Teheran nije otvorio ključni morski prolaz, navodeći, kako je rekao, zahtjev iranske vlade.

"Na zahtjev iranske vlade… pauziram period uništavanja energetskih postrojenja za 10 dana, do ponedjeljka, 6. aprila 2026. u 20:00 po istočnom vremenu", napisao je Trump u objavi na društvenim mrežama 26. marta.

Prošlog vikenda Trump je rekao da će Sjedinjene Države "zbrisati" iranska energetska postrojenja ako Teheran nastavi da blokira Hormuški moreuz nakon roka od 48 sati. Kasnije je taj rok produžio do 27. marta.

"Razgovori su u toku i, uprkos pogrešnim tvrdnjama suprotnog koje šire mediji lažnih vijesti i drugi, idu veoma dobro", naveo je Trump u objavi na svojoj platformi Truth Social.

Viši iranski zvaničnici negirali su da Teheran vodi pregovore sa Washingtonom, ali je Iran 25. marta saopštio da razmatra američki prijedlog od 15 tačaka i da je iznio, kako je naveo, pet uslova koji moraju biti ispunjeni kako bi se sukob okončao.

Američki plan navodno ponavlja zahtjeve Washingtona da Iran demontira svoja nuklearna postrojenja, ograniči svoje raketne kapacitete i prekine podršku regionalnim posredničkim grupama.

Iran je oštro odgovorio, ocijenivši da su američki zahtjevi pretjerani, te poručio da će rat okončati kada to sam odluči i ako njegovi uslovi budu ispunjeni, insistirajući na svom pravu da slobodno razvija balistički raketni program.

Specijalni izaslanik SAD‑a Steve Witkoff rekao je 26. marta da su Sjedinjene Države listu koju su predale Teheranu razmotrile kao osnovu za pregovore o okončanju trenutnog sukoba. Dodao je da postoje naznake da je Iran zainteresovan za postizanje sporazuma.

"Vidjećemo kuda će stvari voditi i možemo li uvjeriti Iran da je ovo prelomni trenutak u kojem za njih nema dobrih alternativa osim daljeg krvoprolića i razaranja", rekao je Witkoff novinarima tokom sjednice kabineta u Bijeloj kući.

Na istom sastanku, Trump je izjavio da vjeruje kako Iran traži pregovore zbog svog "poklona" Sjedinjenim Državama, za koji je naveo da je omogućio prolazak 10 tankera kroz Hormuški moreuz.

Teheran je ranije sugerisao da će brodovi "neprijateljskih" zemalja imati neometan prolaz kroz Hormuški moreuz. Međutim, čak i ako se nekim plovilima dopusti prolazak, ukupna neizvjesnost otežava pribavljanje osiguranja, što u praksi onemogućava korištenje tog ključnog pomorskog puta.

Kako rat ne pokazuje znakove jenjavanja nakon gotovo četiri sedmice, borbe i dalje uzrokuju žrtve i razaranje širom Bliskog istoka.

Nakon vazdušnih napada na različite dijelove Irana u protekla 24 sata, vlasti iranske provincije Kom saopštile su da su najmanje tri napada pogodila stambene zgrade u naselju Pardisan u gradu Komu.

Portparol guvernerata Koma, Morteza Hejdari, rekao je za novinsku agenciju Tasnim, koja je bliska IRGC‑u, da je poginulo 18 ljudi, a da je 10 povrijeđeno.

Odvojeno od toga, izraelska vojska je saopštila da su dva izraelska vojnika, oba stara 21 godinu, poginula u Libanu, navodi se u saopštenju objavljenom kasno 26. marta.

Time je broj izraelskih vojnika ubijenih tokom nedavno pokrenutih kopnenih operacija na jugu Libana porastao na četiri, prema vojnim podacima.

Izraelski mediji su izvijestili da je jedan od vojnika poginuo u raketnom napadu Hezbollaha, grupe koju podržava Iran, a koju Izrael i Sjedinjene Države smatraju terorističkom organizacijom. Drugi vojnik je, prema navodima lokalnih medija, ubijen u razmjeni vatre s borcima te šiitske grupe.

Pozivajući se na podatke iranskog Crvenog polumjeseca, Međunarodna federacija društava Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca saopštila je da je od početka rata poginulo više od 1.900 ljudi, dok je najmanje 20.000 ranjeno. RSE ne može nezavisno potvrditi te brojke.