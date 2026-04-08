I olakšanje i zabrinutost: Iranci o krhkom primirju

Kod je kopiran u vaš clipboard.

Novinari iranskog servisa Radija Slobodna Evropa, Radio Farda, prenose utiske Iranaca nakon što su Sjedinjene Američke Države i Iran objavili dogovor o dvonedeljnoj obustavi neprijateljstava. Posle više od pet nedelja udara, pojedini Iranci kažu da očekuju teške dane zbog uništene infrastrukture. Takođe, očekuju da vlasti Irana vrate građanima osnovna prava i oslobode političke zatvorenike. (Izvor: Radio Farda RSE/RL)