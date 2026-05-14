Zašto Srbija prvi put vežba sa NATO-om?

"Stvara se istorija." Ovim rečima je Komanda NATO snaga iz Napulja na društvenoj mreži X, prokomentarisala početak prve zajedničke vežbe Srbije i NATO koja je počela 12. maja na jugu Srbije. Dvonedeljnu vežba srpskih i NATO vojnika inicirala je Srbija, čije državno rukovodstvo insistira na vojnoj neutralnosti. Vojni analitičar Aleksandar Radić u razgovoru za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da je vežba od velikog značaja za Brisel, imajući u vidu da Srbija poslednjih godina intenzivno jača vojnu saradnju sa Kinom.