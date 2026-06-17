Američki zvaničnici obelodanili detalje okvirnog sporazuma s Iranom

Visoki američki zvaničnici obelodanili su detalje okvirnog sporazuma s Iranom koji bi trebalo da zvanično bude potpisan u petak na ceremoniji u Švajcarskoj.

Memorandum o razumevanju predviđa okončanje borbi na svim frontovima, uključujući u Libanu, ponovno otvaranje Ormuskog moreuza za komercijalni saobraćaj i okončanje američke pomorske blokade Irana, navodi se u tekstu pročitanom u petak tokom telefonskog razgovora s novinarima.

Dve strane se obavezuju da će se posle zvaničnog potpisivanja sporazuma dogovoriti o konačnom rešenju u roku od 60 dana koje uključuje ograničenja iranskog nuklearnog programa i ukidanje američkih sankcija Islamskoj Republici, rekli su američki zvaničnici.

"Ovo je u osnovi sporazum koji nam omogućava da odmah otvorimo Ormuski moreuz, obavezuje Irance da unište nuklearne zalihe, a zatim nam daje kontrolu", rekao je jedan visoki američki zvaničnik.

Sporazum, koji je već elektronski potpisan, označava najveći diplomatski proboj između SAD i Irana u poslednjih nekoliko godina i usledio je posle višemesečnog rata, poremećaja pomorskog saobraćaja i pregovora pozadinskim kanalima u koji su bili uključeni posrednici iz regiona.

Uprkos predstavljanju sporazuma kao velikog diplomatskog otvaranja, američki zvaničnici su više puta isticali duboku sumnju u vezi s namerama Teherana i upozoravali da bi vojni i ekonomski pritisak mogao brzo da bude obnovljen.

Drugi visoki američki zvaničnik rekao je da će kritični test biti na razgovorima u Švajcarskoj ovog vikenda, gde se očekuje da će pregovarači pokušati da pretvore memorandum u plan redosleda za implementaciju.

"Sastanak ovog vikenda u Švajcarskoj biće prilično kritičan", rekao je zvaničnik. "Ako jedna strana ne ispunjava očekivanja druge strane, nadamo se da ćemo znati u roku od nekoliko dana ili nedelja, a ne meseci."

Prolaz bez naplate kroz Ormuz, ukinuta američka blokada

Jedna od najznačajnijih odredbi zahteva od Irana da omogući bezbednu komercijalnu plovidbu kroz Ormuski moreuz besplatno tokom 60 dana, dok pregovara o dugoročnom pomorskom okviru s Omanom i arapskim državama u Persijskom zalivu.

SAD će početi da ukidaju svoju pomorsku blokadu odmah posle zvaničnog potpisivanja i potpuno će je ukloniti u roku od 30 dana, navodi se u tekstu.

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Zvaničnici su rekli da odredba već ima uticaja. "Prvi put u 100 dana ovog sukoba, Iran nije pucao ni na jedan brod", rekao je jedan zvaničnik.

Sporazum takođe predviđa izuzeća koja omogućavaju nastavak izvoza iranske nafte, potez koji su zvaničnici branili kao ekonomski pragmatičan uprkos kritikama nekih američkih konzervativnih političara.

Iranske nuklearne zalihe

Nuklearne odredbe izgledaju politički najosetljivije i strateški najznačajnije.

Iran potvrđuje da "neće nabavljati niti razvijati nuklearno oružje", dok je saglasan da će njegove zalihe obogaćenog uranijuma bar biti razblažene na licu mesta, rekli su američki zvaničnici.

"To je donji prag", rekao je jedan zvaničnik. "Tražićemo više od toga."

Visoki američki zvaničnik rekao je da će se Vašington u velikoj meri oslanjati na nuklearno nadzorno telo UN i američke tehničke timove za verifikaciju. "Poverenje nije naša stvar", rekao je zvaničnik.

Zvaničnik je dodao da je američko osoblje spremno da pomogne u fizičkom uklanjanju nuklearnog materijala, ako bude potrebno.

Zvaničnici su takođe rekli da je šteta od nedavnih američkih vazdušnih napada na iranska nuklearna postrojenja značajno ograničila mogućnost Teherana da brzo obnovi materijal.

Ublažavanje sankcija povezano s pridržavanjem sporazuma

Dogovor predviđa eventualno ukidanje svih američkih primarnih i sekundarnih sankcija Iranu, ali samo u okviru konačnog sporazuma.

SAD bi takođe oslobodile milijarde zamrznute iranske imovine u fazama, u zavisnosti od, kako su zvaničnici rekli, "dobrog ponašanja".

"Ono što je Iran želeo bio je pristup ovim sredstvima posle potpisivanja", rekao je jedan zvaničnik. "Ono što su prihvatili je da neće dobiti novac osim ako ne ispune uslove."

Sporazum takođe predviđa fond za obnovu i razvoj vredan najmanje 300 milijardi dolara, koji podržavaju Vašington i regionalni partneri, iako su zvaničnici naglasili da Vašington neće direktno doprinositi sredstvima.

Umesto toga, izuzeća od sankcija bi omogućila investitorima iz Zaliva i drugima da finansiraju projekte u Iranu.