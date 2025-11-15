Iran na rubu 'vodnog bankrota'

Decenije lošeg upravljanja, pogoršane dugotrajnom sušom, dovele su Iran na rub onoga što stručnjaci nazivaju vodnim bankrotom.

S praznim rezervoarima i rekordno niskim padavinama, vlasti su počele racionalizirati zalihe vode u iranskoj prijestonici Teheranu, gradu s oko 10 miliona stanovnika.

Predsjednik Masud Pezeškijan upozorio je da bi vodna kriza mogla dovesti do evakuacije dijelova Teherana i otišao je toliko daleko da je razmatrao mogućnost preseljenja glavnog grada.

Upozorenja vlasti nisu bila dovoljno relevantna, ocjenjuje Kaveh Madani, direktor Univerzitetskog instituta za vodu, okoliš i zdravlje UN-a sa sjedištem u Kanadi.

"Nivo njihovih upozorenja je prenizak u poređenju sa stvarnošću na terenu", rekao je Madani, koji je prethodno bio zamjenik šefa iranskog Ministarstva okoliša.

On je za Radio Farda program Radija Slobodna Evropa (RSE) kazao kako je "vlada previše oprezna jer ne želi dodatno stresirati javnost i uznemiriti ljude".

Vodni bankrot je kada potrošnja premaši ponudu i iscrpljivanje resursa je nepovratno. Često je to vođeno onim što stručnjaci nazivaju pogrešnim vladinim politikama namijenjenim podsticanju poljoprivrede i razvoja.

Koliko je kriza ozbiljna?

Iran se trenutno nalazi usred najgore suše u posljednjih 60 godina.

"Ako ne bude kiše, moraćemo početi s racionalizacijom vode u (novembru). Ako nedostatak padavina potraje i nakon toga, jednostavno nećemo imati vode i morat ćemo evakuirati Teheran", rekao je Pezeškijan ranije ovog mjeseca, iako su drugi zvaničnici pokušali umanjiti potrebu za preseljenjem glavnog grada.

Od prošle sedmice, snabdijevanje vodom u Teheranu prekida se u večernjim satima. Vlasti su takođe pozvale ljude da smanje potrošnju tokom dana. Redukcije vode još nisu zabilježene u drugim dijelovima Irana.

Uporedite galeriju: Pogled iz svemira na razornu sušu u Iranu Satelitski snimci ključnih jezera i rezervoara širom Irana otkrivaju razmjere suše. Nove fotografije pokazuju kako su nivoi vode dramatično opali u poređenju sa snimcima od prije godinu dana. Kriza s vodom u Iranu uglavnom proizlazi iz smanjene količine padavina i lošeg upravljanja resursima.

Podijelite na Facebooku

Viber

Podijelite na Twitteru

Pošaljite prijatelju



Pet glavnih rezervoara koji snabdijevaju Teheran vodom su na historijski niskim nivoima, trenutno držeći samo 11 posto ukupnog kapaciteta.

U Mašhadu, drugom najvećem iranskom gradu sa četiri miliona stanovnika, rezervoari su pali ispod tri posto kapaciteta, a tri od četiri brane koje snabdijevaju grad sada su van funkcije.

Širom zemlje, 19 glavnih brana - koje čine 10 posto iranskih rezervoara - potpuno je presušilo, a više od 20 brana drži manje od 5 posto svog kapaciteta.

Kakav je plan vlasti?

Iranski zvaničnici još nisu predstavili konkretan plan za rješavanje vanredne situacije.

Vlasti u Iranu obično umanjuju značaj kriza kako bi skrenule krivicu i izbjegle širenje panike. Ali zvaničnici koji su pokrenuli mogućnost evakuacije Teherana naglasili su ozbiljnost - i hitnost - situacije.

Obraćajući se parlamentu ranije ove sedmice, Pezeškijan je rekao svojim kritičarima iz parlamentarnih klupa da će "onima koji tvrde da mogu riješiti problem s vodom dati puna ovlaštenja" da se uhvate u koštac s nestašicom vode.

Madani za RSE kaže da stvari dodatno otežava nedostatak povjerenja javnosti u vlasti.

"Društvo nije svjesno koliko je situacija strašna, a vlada se boji tražiti od ljudi da smanje potrošnju", rekao je.

Nestašica vode je posljednjih godina više puta izazvala proteste širom Irana, a posebno u provinciji Kuzestan, gdje su demonstracije u julu 2021. godine rezultirale smrtonosnim obračunom.

Kratkoročna rješenja postoje, ali stručnjaci kažu da su potrebne fundamentalne reforme i teške političke odluke kako bi se spriječila katastrofa.

Azam Bahrami, stručnjakinja za održivi razvoj sa sjedištem u Italiji, izjavila je za Radio Farda da je potrebno planiranje i procjena o tome gdje se voda rasipa kako bi se problem dugoročno riješio.

"Potrošili smo mnogo vode pokušavajući postati samodostatni u proizvodnji mnogih stvari", rekla je.

Iran navodno proizvodi 85 posto svojih prehrambenih potreba u zemlji -- to je strategija samodovoljnosti do koje je došlo zbog decenija međunarodnih sankcija i koja je usmjerena na smanjenje ovisnosti o globalnim tržištima žitarica.

Ali stručnjaci godinama upozoravaju da Iran, koji je uglavnom sušan, nema vodne resurse da to održi.

Na tekstu sarađivale Hannah Kaviani i Roya Karimi Majd iz Radio Farde