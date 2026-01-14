Na terenu u Iranu: Snage bezbednosti preplavile Karadž dok porodice kriju mrtve

Hladna tišina nadvila se na grad Karadž 12. januara.

Posle četiri dana protesta i njihovog nasilnog suzbijanja, grad, koji se nalazi oko 40 kilometara zapadno od prestonice Teherana, sada je prepun motocikala i kombija snaga bezbednosti. Muškarci naoružani mačetama, palicama i pištoljima patroliraju ispred vladinih zgrada i gradskim trgovima.

Ljudi na ulicama govore tiho kao da hodaju kroz tamu ili se plaše da poremete tišinu.

Taksista mi sa suzama u očima priča da je video kako demonstranti – mnogi od njih mladi – stradaju na trgu u centru grada 8. januara. Opisuje kako su muškarci u kaki uniformama – za koje je rekao da su ljudi u uniformama Kudsa snaga Korpusa islamske revolucionarne garde, elitne jedinice obično fokusirane na spoljne operacije – brutalno ubacivali demonstrante u kamione, bilo da su ranjeni ili mrtvi.

Vozač taksija rođen u Karadžu veruje da su stotine ljudi u regionu poginule tokom suzbijanja protesta. On je rekao da je razgovarao s ljudima koji su bili u bolnicama kada su snage bezbednosti upale, kidnapovale povređene demonstrante i ubile one koji nisu mogli biti transportovani. Ranjene su dokrajčili puškama s prigušivačima, rekao je on.

Šaputanje imena kroz suze

Na groblju Bibi sakineh na obodu Karadža, ožalošćeni u crnom su vidljivi iz daljine, neki u narodnim nošnjama i očigledno pristigli iz drugih gradova. Ožalošćeni šapuću imena kroz suze: "Samaneh Abdi 22 godine; Mohamed, samo 17".

Pošto su mnoge kancelarije forenzičara i mrtvačnice zatvorene, porodice koje tragaju za telima svojih voljenih upućuju se u druge centre širom grada. Zbog toliko mrtvih, vrata nekih groblja su zatvorena, a vlada je počela da sprečava obavljanje nekih sahrana kako bi upravljala krizom.

Ući u bolnice u Karadžu, kao što su Kasra, Kasem Sulejmani i Taht Džamšid, i dalje je gotovo nemoguće, pošto naoružani stražari zatvaraju ulaze i primoravaju zabrinute porodice da čekaju napolju.

Dok su spasioci širom grada požurili da pomognu povređenima, nedostatak specijalizovanog osoblja, lekova i opreme znači da broj žrtava nastavlja da raste. Neke porodice kriju tela svojih rođaka kod kuće, toliko uplašene da će vlasti zapleniti njihove mrtve.

NAPOMENA: Autor je izvor novinara Radija Farda (Iranski servis RSE), koji živi u Teheranu i koji je nedavno posetio obližnji Karadž. Štitimo njihov identitete zbog posledica s kojima bi se autor mogao suočiti u Iranu.