Iran u digitalnom mraku dok Trump razmatra akciju SAD-a zbog brutalnog gušenja protesta u Iranu

Iranske vlasti nastavljaju blokirati pristup internetu kao dio brutalnog gušenja antivladinih protesta, jednog od najvećih izazova za vjersku vlast od Islamske revolucije 1979. godine, usred upozorenja američkog predsjednika Donalda Trumpa da bi Sjedinjene Države mogle intervenisati.

Nezavisni monitor ljudskih prava sa sjedištem u SAD-u, HRANA, saopštio je da je prema potvrđenim i provjerenim podacima od 13. januara broj poginulih u protestima porastao na 2.403 osobe, dok je više od 18.000 drugih uhapšeno.

Neke grupe tvrde da je stvarni broj žrtava vjerovatno višestruko veći, a Trump je upozorio Teheran da ga očekuju "vrlo snažne mjere", obećavši demonstrantima da je "pomoć na putu".

"Pokazatelji potvrđuju da Iran ostaje bez interneta dok zemlja započinje još jedan dan digitalnog mraka", objavio je nadzorni organ za internet NetBlocks 14. januara.

"S obzirom na to da je prekid interneta sada ušao u 132. sat, rani izvještaji ukazuju na hiljade žrtava. Pravi razmjeri ubistava ostaju prikriveni zbog nedostatka povezanosti", dodaje se.

Ustanak u Iranu izbio je krajem decembra zbog galopirajuće inflacije i naglog pada vrijednosti valute, ali se od tada pretvorio u šire antivladine proteste.

Grupe za ljudska prava izvijestile su da će jedan uhapšeni demonstrant, 26-godišnji Erfan Soltani, biti pogubljen 14. januara, šest dana nakon hapšenja pod optužbom za "vođenje rata protiv Boga" zbog njegove uloge u protestima.

Ako vlasti izvrše pogubljenje, to će biti prvo pogubljenje učesnika trenutnog talasa protesta.

"Ako ih objese, vidjet ćete neke stvari", rekao je Trump u intervjuu za CBS News emitovanom kasno 13. januara.

Iranski zvaničnici nisu komentarisali izvještaje koji se pozivaju na članove porodice Soltanija.

Trump nije precizirao koje bi mjere Sjedinjene Države mogle poduzeti protiv Irana i kada, ali Reuters je 14. januara citirao tri diplomate koje su rekle da je nekim osobama savjetovano da napuste glavnu američku vojnu bazu u regionu nakon što je Teheran upozorio susjedne zemlje koje ugošćuju američke trupe da će uzvratiti napadima na američke baze ako Washington ispuni prijetnje.

Izvori su napomenuli da nema znakova masovne evakuacije trupa kakva se dogodila nekoliko sati prije iranskog raketnog napada prošle godine.

Iransko islamsko rukovodstvo preživjelo je prethodne proteste, ali najnoviji nemiri dolaze dok se Teheran još oporavlja od prošlogodišnjeg rata s Izraelom – kada su Sjedinjene Države učestvovale u nizu zračnih napada usmjerenih na iranska nuklearna postrojenja – a njegova regionalna pozicija oslabila je zbog udaraca na saveznike u regionu.

Vjeruje se da Trump razmatra opcije koje uključuju ograničene vojne udare, intenzivniju kampanju napada na Islamsku revolucionarnu gardu (IRGC) ili nemilitarne poteze poput potpune ekonomske blokade ili sajber napada radi ometanja komunikacijskih i komandnih sistema iranskih sigurnosnih agencija.

Novinar iz Irana, koji je uspio poslati izvještaj Radiju Farda (Iranski servis RSE) 13. januara, rekao je da mu je taksista s kojim je razgovarao ispričao o napadima sigurnosnih snaga na medicinske centre, otmicama ranjenih demonstranata i ubistvima onih koji nisu mogli biti transportovani.

Njegove tvrdnje RSE nije mogao nezavisno potvrditi, ali se poklapaju s izvorima za ljudska prava i drugim izvještajima iz zemlje o brutalnosti gušenja protesta i "masovnim ubistvima" demonstranata.

Priredila Elvisa Tatlić