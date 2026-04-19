Predsjednik iranskog parlamenta navodi 'napredak' u razgovorima sa SAD

Predsjednik parlamenta Irana kaže da je došlo do "napretka" u razgovorima s Washingtonom, ali da "fundamentalne" razlike i dalje postoje, dok je američki predsjednik Donald Trump odbacio kako je rekao "ucjenu" Teherana nakon što je ponovo zatvoren Hormuški moreuz.

"Još smo daleko od završne rasprave", rekao je u televizijskom obraćanju 19. aprila Mohammad Baqer Qalibaf, također glavni pregovarač Irana.

"Napravili smo napredak u pregovorima, ali postoje mnoge praznine i neke fundamentalne tačke ostaju”, dodao je, referirajući se na prvu rundu direktnih razgovora u Islamabadu 11-12. aprila.

"Postoje neka pitanja na kojima insistiramo. Oni također imaju crvene linije", dodao je uz tvrdnje da je Iran "pobjeđivao na terenu" tokom rata.

Nejasna je sudbina obnovljenih direktnih sastanaka između Washingtona, Teherana i pakistanskih posrednika. Trump je 17. aprila naveo napredak i rekao da će se pregovori nastaviti tokom vikenda.

"Razgovarat ćemo o Iranu kasnije. Imamo veoma dobre razgovore koji su u toku", rekao je Trump.

Međutim, usred spekulacija da bi se strane mogle ponovo sastati 20. aprila u Islamabadu, novi datum nije objavljen.

Najviše tijelo za nacionalnu sigurnost Irana saopćilo je 18. aprila da Teheran razmatra "nove prijedloge" Sjedinjenih Država dostavljene putem pakistanskog načelnika vojske Asima Munira, ali još nema odgovora.

Vrhovno vijeće za nacionalnu sigurnost naglasilo je da pregovarački tim Irana "neće napraviti ni najmanji kompromis, povlačenje ili popustljivost" i da će braniti nacionalne interese "svom snagom."

Izjave dolaze nekoliko dana prije isteka dvosedmičnog primirja između američkih i izraelskih snaga i Irana koje ističe 22. aprila.

Napadnuti civilni brodovi

Nade da će se plovidba kroz moreuz nastaviti pokazale su se kratkotrajnim 18. aprila, kada su iranske snage napale najmanje tri civilna broda nakon što je Teheran objavio da poništava odluku o ponovnom otvaranju rute.

Govoreći u Washingtonu, Trump je rekao: "Postali su malo lukavi... Ponovo su htjeli zatvoriti moreuz, znate, kao što to rade godinama. I ne mogu nas ucjenjivati."

Monitor za sigurnost pomorskog saobraćaja detaljno je opisao tri napada, prve incidente tog tipa otkako je primirje počelo 8. aprila.

U prvom incidentu, dva čamca Korpusa islamske revolucionarne garde (IRGC) otvorila su vatru na tanker bez upozorenja, rekao je monitor.

Kasnije su naveli da je kontejnerski brod "pogođen projektilom", dok je zabilježen blizak promašaj u napadu na treće plovilo.

Dva broda plovila su pod indijskom zastavom, što je navelo Indiju da pozove iranskog ambasadora na razgovor u znak protesta.

Nakon najnovijih incidenata, pomorske snage IRGC-a upozorile su da će svaki brod koji se približi Hormuškom moreuzu biti tretiran kao meta.

"Upozoravamo da nijedan brod, bilo koje vrste, ne treba napuštati svoje sidrište u Perzijskom zaljevu i Omanskom moru. Svaki pokušaj približavanja Hormuškom moreuzu smatrat će se saradnjom s neprijateljem, a prekršiteljski brod bit će meta", navodi se na njihovoj zvaničnoj stranici.

Qalibaf, za kojeg mnogi posmatrači kažu da je stvarna snaga iza iranskog režima, objavio je oštar post na društvenim mrežama 17. aprila, optužujući Trumpa za iznošenje "laži" i rekao da dok god je američka blokada iranskih luka na snazi, "Hormuški moreuz neće ostati otvoren."