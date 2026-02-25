Filmska autorka Ilanlu kaže da je Iran 'pacijent u smrtnom ropcu'

Autorka dokumentarnih filmova i aktivistkinja Modžgan Ilanlu izjavila je da je Iran poput "pacijenta u smrtnom ropcu", upozoravajući da su se društvena i ekonomska kriza u zemlji proširila izvan tradicionalnih linija podela.

U razgovoru za Radio Farda (Iranski servis RSE) iz Teherana, gde trenutno živi, Ilanlu je ukazala na jezivu tišinu u teheranskom Velikom bazaru i glavnim trgovačkim četvrtima tokom uobičajene martovske gužve uoči Noruza, persijske Nove godine, tvrdeći da prodavnici i pekare služe kao "termometar za groznicu i uznemirenost društva".

"Od 2021. godine, krize siromaštva, anksioznosti i društvenog kolapsa su se prelile u luksuzne četvrti grada, daveći celu zemlju", rekla je Ilanlu, opisujući pogoršanje na nacionalnom nivou za koje kaže da se najbolje vidi ne u zvaničnoj statistici, već na ulicama među običnim građanima.

Ilanlu je zabranjeno da radi zbog njenog aktivizma, koji uključuje dokumentovanje borbi iranskih žena.

Ona je govorila za Radio Farda neposredno pre sastanka američkih i iranskih zvaničnika u Ženevi, čiji je cilj bio sprečavanje moguće vojne konfrontacije oko nuklearnog programa Irana.

Dok njeni sunarodnici izražavaju rastući strah na internetu zbog potencijalnih vojnih eskalacija i sve manjeg horizonta za političke promene, Ilanlu je rekla da se nacionalna psiha pomerila ka onome što ona naziva „sanjarenjem“ – odbrambenoj navici u kojoj se ljudi drže nade u čudesno spasenje.

"Sanjanje je odbrambeni odgovor mozga na ćorsokak... Ljudi maštaju da će se, nekim čudom, brana srušiti; da će spasilac stići ili će se nešto dogoditi i sve će se iznenada popraviti", rekla je ona.

Ilanlu je upozorila da je za prevazilaženje te paralize potrebno suočavanje s teškim istinama. "Moramo prihvatiti da problem nije jednostavan. Nema lakih rešenja, nema brzih pobeda i nema jeftinih puteva napred", rekla je ona.

Uprkos svojoj sumornoj dijagnozi, Ilanlu je identifikovala izvore otpornosti ispod površine.

Ona je zasluge pripisala "kulturnom rezervatu" koji su tokom 16 godina gradili "misaoni krugovi" posle masovnih postizbornih demonstracija 2009. godine, koji su se okupljali u privatnim kućama i knjižarama, i koji su, kako je rekla, pomogle u sprečavanju moralnog propadanja i ekstremizma.

Za nju je pokret "Žene, život, sloboda" koji je uzdrmao Islamsku Republiku 2022. posle smrti Mahse Amini u pritvoru zbog navodnog kršenja pravila nošenja marame, bio kulminacija te intelektualne zrelosti.

Na kraju krajeva, kaže Ilanlu, napredak zavisi od odustajanja od, kako je navela, kompleksa "Supermena" – ideje da jedan vođa ili frakcija mogu izbrisati druge i jednostrano rešiti probleme nacije.

"Niko ne bi trebalo da teži da izbriše drugu grupu ili da tvrdi da je Supermen", rekla je ona. "Ako možemo da dostignemo tu tačku kolektivne zrelosti, postoji nada da možemo pronaći izlaz."