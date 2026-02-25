Trump u najdužem govoru o stanju nacije upozorava Iran i obećava mir u Ukrajini

Američki predsjednik Donald Trump iskoristio je najduži govor o stanju nacije u istoriji SAD-a da ponovi prijetnju vojnom akcijom protiv Irana ako diplomatija ne uspije — i obećao da će nastaviti pregovore radi okončanja rata u Ukrajini.

Govoreći skoro jedan sat i 50 minuta, Trump je iskoristio zajedničku sjednicu Kongresa da prikaže dostignuća svoje administracije kao početak "zlatnog doba".

Govor je bio prilika da se fokusira na domaću politiku uoči novembarskih izbora za Kongres, ali je Trump takođe ponovio ključne prioritete u vanjskoj politici i globalnoj sigurnosti.

Iran

Trump je nekoliko minuta govorio o Iranu, koji je predstavio kao direktnu i stalnu prijetnju, prisjetivši se i američkih vojnih udara na tu zemlju u junu prošle godine.

"Nakon [operacije] Midnight Hammer, upozoreni su da ne pokušavaju ponovo obnoviti svoj program naoružanja, posebno nuklearno oružje. Ipak, oni ponovo počinju sve ispočetka", rekao je.

"Moja je preferencija da ovaj problem riješimo kroz diplomatiju", rekao je Trump.

"Ali jedno je sigurno: nikada neću dopustiti da najveći svjetski sponzor terorizma, što oni daleko jesu, ima nuklearno oružje. Ne možemo to dopustiti."

Njegove riječi dolaze usred masovnog američkog vojnog raspoređivanja na Bliskom istoku i uoči novih američko-iranskih pregovora zakazanih za 26. februar.

Pregovori su primarno usmjereni na iranski nuklearni program, za koji Teheran insistira da je namijenjen u mirnodopske, civilne svrhe, poput proizvodnje električne energije.

"Decenijama je politika Sjedinjenih Država bila da se nikada Iranu ne dozvoli sticanje nuklearnog oružja. Mnogo decenija", rekao je Trump.

Pozivajući se na iransko klerikalno rukovodstvo od revolucije 1979. godine, rekao je: "Otkako su preuzeli kontrolu nad tom ponosnom nacijom prije 47 godina, režim i njegovi ubilački posrednici šire samo terorizam, smrt i mržnju."

Fotogalerija Vojska u pokretu: Američko naoružanje u jeku tenzija s Iranom Dok se američke snage okupljaju na Bliskom istoku u jeku porasta tenzija s Iranom, fotografi su snimili pomorske i vazduhoplovne jedinica u pokretu – od Krita do Azora, od Velike Britanije do Bugarske.









Trump je dalje naveo da su iranske vlasti tokom nedavnih domaćih nereda "ubile najmanje, izgleda, 32.000 demonstranata u svojoj zemlji".

Grupe za ljudska prava evidentirale su oko 7.000 mrtvih, ali se široko vjeruje da je stvarni broj značajno veći.

Trump je završio komentare o Iranu upozorenjem: "Nijedna nacija nikada ne bi trebala sumnjati u američku odlučnost. Mi imamo najmoćniju vojsku na Zemlji."

Ukrajina

Ovaj dio govora prethodio je kratkim komentarima o Ukrajini, gdje je ruska potpuna invazija sada ušla u petu godinu.

Trump je rekao da njegova administracija "radi veoma naporno" da okonča rat, pozivajući se na više mjeseci pregovora koji su prošle sedmice nastavljeni trilateralnim sastancima u Ženevi u Švicarskoj.

Njegov glavni izaslanik, Steve Witkoff, posmatrao je razgovore. Nakon posljednje runde pregovora rekao je da je ostvaren "značajan napredak", ne dajući detalje, te dodao da su se "obje strane saglasile… da nastave raditi na postizanju sporazuma".

Trumpovi komentari nisu ulazili u mnogo detalja, ali je ponovo istakao strašnu ljudsku cijenu sukoba.

"Dvadeset i pet hiljada vojnika umire svakog mjeseca. Zamislite to, 25.000 vojnika umire mjesečno", rekao je.

Broj žrtava nije javno dostupan i ne može se nezavisno potvrditi. Ali jedan nedavni izvještaj navodi broj poginulih, ranjenih i nestalih na 1,2 miliona Rusa i 500.000–600.000 Ukrajinaca.

Ponavljajući poznatu predizbornu tvrdnju, Trump je dodao da se rat "nikada ne bi desio da sam ja bio predsjednik".

Komentari dolaze u trenutku kada su evropski lideri iskoristili četvrtu godišnjicu sukoba da potvrde podršku Kijevu, dok i dalje postoje pitanja o dugoročnoj strategiji Washingtona.

Energija, carine

Vanjska politika bila je usko povezana s Trumpovom domaćom ekonomskom agendom.

Pohvalio je povećanu proizvodnju nafte i plina pod svojom politikom "pumpaj, dušo, pumpaj", tvrdeći da bi povećanje američke proizvodnje — zajedno s onim što je opisao kao "svijetli novi početak" u Venezueli — pomoglo smanjenju globalnih cijena energije.

Nazvavši Venezuelu "našim novim prijateljem i partnerom", Trump je rekao da su SAD osigurale 80 miliona barela nafte nakon svrgavanja dugogodišnjeg lidera Nicolása Madura.

Govoreći o trgovini, Trump je rekao da će carine koje plaćaju strane zemlje na kraju "zamijeniti moderan sistem poreza na dohodak" i olakšati finansijski teret za Amerikance.

Tokom cijelog govora, Trump se više puta vraćao centralnoj temi: američkom preporodu.

Dok je Trumpov govor dočekan ovacijama i aplauzima republikanaca, demokrate su sjedile u tišini. Desetine njih bojkotovale su događaj u potpunosti, držeći zaseban skup negdje drugdje u Washingtonu, gdje su kritikovali Trumpa po raznim pitanjima.

"Nisam večeras na govoru o stanju nacije jer ovo nisu normalna vremena i demokrate moraju prestati ponašati se normalno", rekao je demokratski senator Chris Murphy.