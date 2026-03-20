Irak uvučen u rat s Iranom dok Teheran širi bojno polje

Otkako su Sjedinjene Američke Države i Izrael započeli bombardovanje protiv Irana, Teheran je proširio bojno polje na cijeli Bliski istok.

To uključuje i Irak, zapadnog susjeda Irana, gdje su Teheranove posredničke snage gotovo svakodnevno napadale američke ciljeve, uključujući diplomatska i vojna postrojenja, što je dovelo do uzvratnih američkih zračnih napada.

Iran izveo je talase napada dronovima i raketama na poluautonomni kurdski region na sjeveru Iraka, gdje iranske kurdske opozicijske grupe imaju logore i urede.

Rastuće nasilje prijeti destabilizaciji Iraka, zemlje s šiitskom većinom od oko 46 miliona stanovnika koja se još uvijek oporavlja od godina nesigurnosti nakon američke invazije 2003. godine i dugotrajnog sukoba koji je ona izazvala.

"Šanse da Irak bude uvučen dublje u rat s Iranom izuzetno su visoke", rekao je Colin Clarke, izvršni direktor Soufan Centra, njujorškog think tanka.

"To je dijelom rezultat uticaja Teherana, posebno tokom protekle dvije decenije, u kojima je režim na mnoge načine postao nerazdvojno povezan s iračkim milicijama."

'Egzistencijalni rat'

Kada su Izrael i Sjedinjene Države bombardovali Iran u junu 2025. godine, posrednici Teherana u Iraku uglavnom su ostali po strani.

Međutim, takozvani Islamski otpor u Iraku, krovni savez šiitskih naoružanih grupa koje podržava Iran ovaj put se odmah uključio u sukob.

Za razliku od dvanaestodnevnog rata prošlog juna, Iran sadašnji sukob doživljava kao rat za opstanak, kažu stručnjaci, pri čemu Teheran koristi punu snagu vlastitih vojnih kapaciteta i asimetrične sposobnosti svojih posredničkih snaga širom Bliskog istoka kako bi uzvraćao udarcima na Sjedinjene Države i Izrael.

"Glavni sponzor i pokrovitelj tih grupa u Iraku, iranski režim, trenutno vodi egzistencijalni rat i za njih je ovo trenutak 'sad ili nikad'", kaže Farzin Nadimi, stručnjak za iransku odbranu pri Washingtonskom institutu.

Neke od Iranom podržanih grupa koje čine Islamski otpor u Iraku dio su i Snaga narodne mobilizacije (PMF), krovne organizacije pretežno pro-iranskih milicija koja je od 2016. godine sastavni dio iračke vojske.

Islamski otpor u Iraku, koji je u posljednjih nekoliko godina stekao na značaju, od oktobra 2023. godine, kada je Izrael počeo rat u Pojasu Gaze, pokrenuo je desetine napada na američke trupe u Iraku i susjednoj Siriji. Napadi iračkih grupa izazivali su američke vazdušne udare.

Napadi i protunapadi

Od početka najnovije američko-izraelske vazdušne kampanje protiv Irana, Islamski otpor u Iraku redovno izvodi napade dronovima i raketama na prostrani američki ambasadorski kompleks u iračkoj prijestolnici Bagdadu.

Američki diplomatski i logistički centar blizu međunarodnog aerodroma u Bagdadu, u kojem su smještene američke trupe, također je više puta bio meta napada.

Sumnja se da pro-iranske grupe ispaljuju dronove prema velikom američkom vojnom logoru i konzularnom kompleksu u Erbilu, prijestolnici poluautonomnog kurdskog regiona Iraka.

Kataib Hizbalah, jedna od najmoćnijih članica PMF-a koju su SAD označili za terorističku organizaciju izdala je 17. marta saopštenje u kojem zahtijeva da svaki "strani vojnik" napusti Irak, gdje je raspoređeno oko 2.000 američkih vojnih lica.

Sjedinjene Države odgovorile su napadima na komandne centre i lidere PMF-a u Iraku.

PMF je saopćio da su dva njihova borca poginula u dva odvojena vazdušna napada 19. marta, u blizini sjevernog grada Mosula. Grupa je napade pripisala Sjedinjenim Državama i Izraelu.

Dan ranije, savez je saopćio da su tri njihova borca poginula u navodnom američkom vazdušnom udaru na komandni centar PMF-a u provinciji Anbar, blizu granice sa Sirijom. Šest boraca PMF-a poginulo je na istom području 16. marta, saopćila je ta organizacija.

Istog dana, prema izvještajima, napadnuta je rezidencija Abu Ale al-Walaia, lidera Kataib Sejed al-Šuhade, jedne od najvećih pro-iranskih naoružanih grupa u PMF-u. Lokalni mediji prenijeli su vijest o šest poginulih, ali nije bilo jasno je li al-Walai bio među njima.

Kataib Hizbalah objavio je 16. marta da je u Bagdadu ubijen viši komandant i glasnogovornik grupe, Abu Ali al-Askari, bez navođenja pojedinosti o okolnostima njegove smrti.

Uprkos američkim napadima, iranske milicije potpore u Iraku zadržale su značajne borbene kapacitete, prema mišljenju stručnjaka.

"Neizvjesno je koliko su lanci snabdijevanja iranskim oružjem pogođeni" tekućim ratom, rekao je Clarke. "Ali ovo ostaje nepoznanica za Teheran, osigurač koji može koristiti za povećanje ili smanjenje pritiska."

U međuvremenu, Iran nastavlja da dronovima i raketama gađa kurdski region Iraka, dom oko desetak iranskih kurdskih opozicijskih grupa koje godinama vode pobunu niskog intenziteta protiv Teherana.

Iranski napadi pojačali su se nakon što su se pojavile informacije da Sjedinjene Države možda dostavljaju oružje iranskim kurdskim grupama i podržavaju potencijalne prekogranične kopnene napade na zapadi Iran.

Moć posredničkih snaga

PMF se sastoji od desetina milicija. Pored Kataib Hizbalaha i Kataib Sejed al-Šuhade, među istaknutim grupama unutar ove krovne organizacije nalaze se Asaib Ahl al-Hak, Harakat al-Nudžaba i Organizacija Badr.

Snaga svake grupe unutar PMF-a značajno varira – neke broje svega 100 članova, dok drugi, poput Kataib Hizbalaha, raspolažu s oko 10.000 boraca.

Nekoliko milicija unutar PMF-a djeluju kao Iranovi proxy, kažu stručnjaci, dok su ostale neovisnije.

Utjecaj koji je Iran imao nad PMF-om oslabio je od 2020. godine, kada su Sjedinjene Države ubile moćnog iranskog komandanta Kasema Solejmanija, koji je rukovodio Kuds snagama, vanjskim krakovima Islamske revolucionarne garde (IRGC), elitne grane iranskih oružanih snaga.

Kuds snage nadgledaju takozvanu osovinu otpora Irana, njegov labavi savez posredničkih snaga i militantnih grupa usmjerenih protiv zakletih neprijatelja Izraela i Sjedinjenih Država. Osovina uključuje Islamski otpor u Iraku, libanonsku militantnu grupu Hezbolah i jemenski Huti pokret.