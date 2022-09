Ćalović: Jedino izbori mogu da izliječe političku situaciju u Crnoj Gori

Nema obećanih rezultata, preuzimaju se loše prakse prethodnog režima i sve se svodi na to da se ostvare pojedinačni i interesi partija na vlasti, ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa direktorica Mreže za afirmaciju nevladinog sektora (MANS), Vanja Ćalović Marković.

Komentarišući promjene tokom poslednje dvije godine od smjene trodecenijske vlasti Demokratske partije socijalista Mila Đukanovića, Ćalović Marković kaže da su skromni rezultati u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, da i dalje izostaju reforme, te da se nisu bitno promijenile prakse političkog djelovanja.

Iako kaže da nedostaju mnogi zakoni, da su pravosudne institucije uglavnom blokirane i pod kontrolom bivše vlasti, smatra da su izbori jedino rješenje postojeće političke i institucionalne krize.

RSE: Kakvi su efekti promjene vlasti nakon tri decenije vladavine Demokratske partije socijalista?

Ćalović Marković: Dobili smo ogroman porast nacionalizma, što jeste bilo očekivano, s obzirom na to da je to jedno od glavnih oruđa DPS-a da brani neodbranjivo i da pokušava da sakrije sopstveno nepočinstvio.

Međutim, i druga strana, pobjednici od 30. avgusta, su širili nacionalizam. Oni su ti koji su doprinijeli dramatičnoj klerikalizaciji društva, gdje je ključno pitanje - pitanje ostvarivanja interesa jedne vjerske zajednice u Crnoj Gori, umjesto druga pitanja o kojima smo svih ovih godina pričali.

RSE: Smatrate li da su građani razočarani?

Ćalović Marković: Građani su demotivisani jer ne vide konkretne rezultate promjena, već se sve svodi na svađu unutar pobjednika od 30. avgusta i neke neshvatljive političke kombinacije kojima nas oni izlažu.

Na djelu je politička nestabilnosti i sve je postalo moguće i nepredvidivo.

DPS jeste zarobio te institucije i urušio sistem i vladavinu prava tako što su postojali nedodirljivi.

Ovo što se sada dešava to je potpuni krah institucija sistema za koje mi nije jasno na koji način su mislili da oporave kada su dobili vlast 30. avgusta.

'Ključne institucije nisu očišćene od pipaka organizovanog kriminala'

RSE: Koliko je urađeno u prethodne dvije godine po pitanju borbe protiv organizovanog kriminala ?

Ćalović Marković: Nije bilo koordinisanog i ozbiljnog napora u borbi protiv kriminala i korupcije. Ključne institucije nisu očišćene od pipaka organizovanog kriminala.

Da ne govorim da nije bilo konkretnih akcija da se vidi ko u policiji sarađuje sa kriminalcima. Tako je bilo i sa Agencijom za nacionalnu bezbjednost.

Nismo vidjeli od koga cure podaci i ko obezbjeđuje kriminalcima da saznaju kada će se naći na optužnicama kako bi pobjegli. Stupanjem na dužnost nove vlasti imali smo pojedince koji su pobjegli prije nego su pokrenuti postupci a istrage su bile u toku.

RSE: Bilo je nekoliko zapljena cigareta u Luci Bar, poslednja prije dva dana.

Ćalović Marković: Najnovija zapljena cigareta bez akciznih markica iz Slobodne zone Luke Bar 5 jedna je od sporadičnih akcija, a nikako dio sistemskih promjena neophodnih Crnoj Gori.

Sve što se radi je bez rezultata u vidu hapšenja onih koji su to organizovali. Očigledno je da se šverc nastavlja a oni iz institucija sistema koji su taj šverc omogućavali su i dalje na istom mjestu.

Mnogo je propusta u bezbjednosti Slobodne zone Luke Bar. Nema sistema obezbjeđenja u vidu kamera. Imate rupe u ogradama. Nema elementarne evidencije te Zone. Takođe, stalno su u pitanju iste kompanije, isti vlasnici. Ništa učinjeno da se to spriječi.

Čak i kad je bilo uhapšenih, mada u poslednjem slučaju nema ni toga, to su bile "kamiondžije" i puki izvršioci, ljudi na dnu hijerarhije.

Neophodno je sprovoditi finansijske istrage jer samo one mogu da nas dovedu do onih na vrhu hijerarhije. Povezivanje tih slučajeva i razumijevanje kako koje grupe rade i gdje im je novac, može nas dovesti do stvarnih organizatora.

RSE: Premijer Dritan Abazović bio je u Specijalnom državnom tužilaštvu, gdje je dao izjavu o šemama povezanih lica i kompanija u švercu cigareta. Da li bi to, ipak, trebale da rade institucije?

Ćalović Marković: Premijer u ogromnoj mjeri koristi borbu protiv korupcije, za ličnu političku promociju i pokušaj da politički proživi sve vratolomije koje je izveo u posljenje dvije godine.

To obesmišljava borbu protiv korupcije i otežava Tužilaštvu da djeluje.

Da je premijer na raspolaganju imao mehanizme u okviru izvršne vlasti pomoću kojih je mogao na institucionalno legitiman način to dostavi Tužilaštvu, a ne da lično ide sa torbom, kao da nije premijer, već običan građanin koji nema mogućnost da se informiše u institucijama.

Preko Uprave carina, Tužilaštva, Policije, Poreske uprave i drugih, uključujući ANB. On je mogao da u saradnji sa rukovodiocima tih službi i prije nego što je izgubio politički podršku u parlamentu, pokrene to pitanje.

Ovo nije način i ne postoji ni jedan razlog da on privatizuje rad državnih organa na tom pitanju tako što će to vaninstitucionalnim putem, uz pratnju medija, da dostavi materijal Tužilaštvu.

Politička volja i stanje na terenu

RSE: Kako komentarišete činjenicu da još nije donijet Zakon o oduzimanju nelegalno stečene imovine, a koji je jedan od instrumenata za uspješnu borbu protiv kriminala i korupcije?

Ćalović Marković: Crna Gora nema taj ključni preduslov za borbu protiv kriminala.

Nacrt nove verzije nije dostupan javnosti i to zabrinjava. Očigledno da je bilo prioritetnijih stvari za vlast od toga. Svima je navodno prioritet borba protiv korupcije a kada vidite šta rade shvatite da tu nema rezultata osim lične promocije i političkog marketinga.

Prethodnom verzijom zakona je predviđeno da samo u slučajevima kada se podigne i potvrdi optužnica mogu da se pokrenu postupci utvrđivanja da li je nečija imovina zakonta. To je apsurd.

Dakle, ključno pitanje je od kada ta sumnjiva imovina može da se oduzima.

Na to pitanje iz prethodne Vlade Zdravka Krivokapića nisu mogli da odgovore. Iz ove Vlade Dritana Abazovića su rekli da će zakon primjenjivati u odnosu na to kada su počinjena krivična djela i ukoliko se potvrdi optužnica. To je smiješno. Ni u jednoj zemlji svijeta nema takvog koncepta. I čudno je zašto su se odlučili da suže prostor za djelovanje institucija sistema.

RSE: Ipak, stalno je obećavano preispitivanje imovine. Zašto je to bitno?

Ćalović Marković: Donošenje ovog zakona bi građanima omogućilo da saznaju ko se svih godina bogatio na njihov račun ali i da se prevenira da nova vlast po sličnom principu funkcioniše.

Ovaj zakon bi nam omogućio da saznamo i otkud prvi milioni, šta se dešavalo sa njima, jer kasnije kada se pomiješa njihov čisti i prljavi novac teško možete da utvrdite šta se odnosi na kriminalne djelatnosti a šta na legalne.

Ovo je posebno važno zato što je veliki dio dokumentacije uništen.

Dritana Abazovića sam, i ko potpredsjednika Vlade ali i sad, kao premijera, pitala šta se desilo sa kriminalizacijom nezakonitog bogaćenja.

Jedno je da se oduzme imovina a drugo da neko ide u zatvor zbog toga. Tada je rekao da imaju političku volju da kriminalizuju nezakonita bogaćenja ali ništa od toga.

Posljedice promjena na čelu Tužilaštva

RSE: Koliko su poboljšanju situacije doprinjele promjene na čelu Tužilaštva, gdje je umjesto Milivoja Katnića izabran Vladimir Novović?

Ćalović Marković: Posao novog specijalnog tužioca izuzetno je težak jer u toj instituciji nema mnogo ljudi koji će da se angažuju u istrazi teške korupcije i organizovanog kriminala. Oni nisu imali potrebe da se bave tim slučajevima jer su se dosadašnje garniture tužilaca trudile da zataškaju predmete, a ne da ih istraže.

Pogotovo kada su u pitanju finansijske istrage. Nisu znali gdje može da ih odvede trag novca – da li previše visoko, tamo gdje nema političke volje da Tužilaštvo nešto uradi.

Meni se čini da sada postoje neki napori u Specijalnom tužilaštvu, ali pitanje je koliko će to da traje.

Vidjeli smo da je i Tužilački savjet rezultat političkih dogovora i kompromisa. Imamo samo vršioca dužnosti Vrhovnog državnog tužioca. Nemamo stabilni dogovor u parlamentu oko izbora novog VDT, što bi garantovalo stabilnost i specijalnom tužiocu.

RSE: Više puta ste isticali da je izostala i suštinska rasprava o pravosuđu, kao i reforma.

Ćalović Marković: Pričamo o pravosuđu čija se dugogodišnja čelnica, Vesna Medenica, nalazi u zatvoru zbog optužbi, između ostalog, da je uticala na članove pravosuđa da presuđuju na određeni način u vezi sa predmetima koji su se odnosili na organizovani kriminal.

Kako da reformišemo pravosuđe koje je ona svojom rukom stvarala.

Od izbora sudija, imenovanja sudija, preko svih raznih komisija koje su joj omogućavale da promoviše sudije koje su bile po njenoj volji, jer je ona bila čelnica svih tih radnih grupa i komisija koje su postojale u pravosuđu.

Znači sada, postupci koje vozi glavni specijalni tužilac, treba da završe kod sudija koje je birala Medenica. Ono što je najveća opasnost je ukoliko optužnice u tim predmetima budu odbačene, tim ljudima više nikada ne može biti suđeno za ta krivična djela.

Zato je vrlo opasno i izazovno, kada je u pitanju rad glavnog specijalnog tužioca, da li će se ti predmeti u vidu otužnica naći pred sudijama koji će smjeti da sude u skladu sa Zakonom.

Izbori kao odgovor

RSE: Gdje vidite izlaz iz aktuelne političke krize? Međusobno posvađani lideri pokušavaju da se dogovore. Iako predstoje izbori, činjenica je da nemamo funkcionalan Ustavni sud, bez kojeg je održavanje izbora nemoguće.

Ćalović Marković: Mislim da je izlaz u tome da se organizuju izbori. Moraju da nađu način da profunkcioniše Ustavni sud, jer je to ono za što su odgovorni građanima, da nam dozvole da izađemo na izbore. Mislim da je odgovor u izborima gdje ćemo konačno imati priliku da se građani izjasne koliko im je prihvatljivo ponašanje svih političkih partija nakon 30. avgusta.

Svih, uklučujući i nove političke subjekte. Gdje će se ipak na zdravijim osnovama moći vidjeti ko će činiti novu većinu po kojim principima će ona moći da funkcioniše.

Sada smo u potpuno apsurdnoj situaciji da ne znamo ni kada će, ni da li će biti izbora. Partije mimo Ustava dogovaraju kako će to da funkcioniše.

Istovremeno od njihove volje zavisi da li će postojati uopšte Ustavni sud. Znači, to je takvo urušavanje institucija.

RSE: Kako mislite da će na ovu situaciju reagovati građani na izborima?

Ćalović Marković: Mislim da će rasti broj apstinenata. Nema obećanih rezultata, preuzimaju se loše prakse prethodnog režima i sve se svodi da se ostvare pojedinačni i politički interesi partija na vlasti.

To je nešto potpuno suprotno onome što smo tvrdili da će uraditi kada bude promijenjen režim. Zato će rasti broj apstinenata.

Jedino izbori mogu da izliječe ovu političku situaciju.

Ono što će biti strašan problem kojim se niko nije bavio prije je pitanje nelegitimnih uticaja na te izbore. Prvo i osnovno finansijski. Znači, nezakonito finansiranje određenih političkih struktura.

Nastavlja se sa zloupotrebama državnih fondova, sada od strane pobjednika 30. avgsuta. Sa druge strane je naravno i pitanje crnih fondova- kriminalnih fondova i fondova iz inostranstva.

Znamo šta se dešavalo na lokalnim izborima u Nikšiću, koliki je bio užasno veliki angažman sa strane.

Znamo da su pojedine kriminalne strukture i ranije, a i danas bile uključene u izbore.

U posljednje vrijeme izlaze i dodatne informacije na koji način su razmišljali da djeluju. Ni u kom smislu nismo vidjeli reforme koje bi omogućile da se sljedeći izborni dan desi u nekim boljim okolnostima. Plašim se da to neće biti moguće u nekom skorijem periodu.

Nema ni razgovora o izmjenama Zakona o finansiranju političkih partija, iako su svi iz nove većine to obećavali i smatrali neophodnim, s obzirom da u velikoj mjeri može uticati na izborni rezultat.

Pitam se kako je moguće da toliko poltičke volje ima samo u riječima a tako malo u djelima.