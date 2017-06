Ambasador BiH u Kataru: Zvaničnici smatraju da je ovo pritisak i 'discipliniranje'

Ambasador Bosne i Hercegovine u Kataru, Tarik Sadović, za Radio Slobodna Evropa je komentarisao događaje u Kataru i razvoj situacije nakon što je više arapskih zemalja prekinulo dilomatske odnose sa ovom državom i najavilo druge mjere, kako je objavljeno „zbog podrške islamističkim grupama i odnosa s Iranom“. Katar je u nekoliko navrata demantovao da podržava ekstremističke grupe u regionu.

RSE: Ima li u Kataru vidljivih znakova krize i kako izgledaju Doha i drugi gradovi?

Sadović: Katar i danas izgleda kao svaki drugi dan – ne vide se nikakve vanjske manifestacije ili pojave koje bi ukazivale na određene vanredne okolnosti. Jedino što je po trgovinama i supermarketima primjetna nešto veća gužva. Ljudi kupuju namirnice u većem obimu. Ali, vrijeme je Ramazana, inače se puno kupuje, sad je nastao dodatni razlog i malo su veći redovi. To je jedina manifestacija koju sam ja uspio da vidim.

Nema nikakvog većeg prisustva policije, vojske ili nekih drugih znakova koji bi upućivali da se nešto vanredno dešava. Naravno, mediji su puni priča i saopćenja, izjava i td, ali život se odvija normalno. Društvene mreže i glasine preko društvenih mreža odigrale su, naravno, određenu negativnu ulogu u stvaranju jedne atmosfere, više ću reći neprijatne, nego što bi upućivala na paniku i nered. Katar je država reda i zakona, institucije funkcioniraju normalno, škole, zdravstvo, u trgovinama možete normalno plaćati karticama, kešom...itd.

RSE: Da li vlasti Katara informišu strane diplomate u svojoj zemlji o trenutnoj situaciji i o onom što se događa?

Sadović: Ja sam upravo bio na brifingu sa ambasadorima, u Ministarstvu vanjskih poslova. Oni su nam rekli da je Katar opredijeljen da se na miran način rješava ovaj diplomatski spor koji je nastao između članova familije – oni to tako zovu. Tu je u nekoj posredničkoj ulozi Emir od Kuvajta koji je otišao u Saudijsku Arabiju i on pokušava da medijacijom spusti tenzije.

Iz medija ste mogli primjetiti da su stavovi velikih sila usmjereni prije svega na miroljubivo rješavanje svih sporova, za pregovaračkim stolom. To je, sve u svemu, jedna pozitivna stvar. Želim da podsjetim da ova kriza nije nova, ona je bila prisutna i kada sam ja ovdje došao, doduše u završnoj fazi, negdje 2014. godine, kad je također bila kriza u diplomatskim odnosima. To se bilo dobro smirilo, međutim, evo, sad je opet prilično naglo eskaliralo, da ne ulazimo u pozadinu tih nastojanja.

RSE: Ministarstvo vanjskih poslova Katara je već saopštilo kako žali zbog mjera koje je preduzelo nekoliko arapskih država, nazvavši ih “neopravdanim“. Mogu li pokrenute diplomatske aktivnosti riješiti problem?

Sadović: Ja ne vidim pametniju alternativu osim diplomatskog rješavanja problema. Koja bi druga, u inače zapaljivom regionu Bliskog Istoka, mogla biti prihvatljiva, i svim bratskim zemljama, kako oni kažu, i narodima arapskog svijeta, a i međunarodnoj zajednici? Ja mislim da osim diplomatskog rješavanja sporova ne postoji drugi prihvatljiv način.

Prekid dipolmatskih odnosa više zemalja s njima bar prema katarskoj strani, kako su nas informirali na brifingu, oni doživljavaju kao vrstu pritiska, kao neku vrstu discipliniranja Katara u smislu vođenja njihove vanjske politike, da se povinuju većim od sebe, snažnijim, jačim. Međutim, oni kažu: 'Ne, mi smo suverena država, mi ćemo autonomno voditi našu unutrašnju i spoljnu politiku. Naravno, Katar je opredijeljen da stvari rješava i dogovara isključivo u okviru Vijeća za saradnju zemalja Zaliva (GCC).' I to je njihov stav kojeg se oni principijelno drže.

RSE: Ima li u Kataru novih viđenja ovakvog razvoja krize u zalivu?

Sadović: Oni su to već u svojim zvaničnim izajavama objasnili. Navode kako je cilj bio da se disciplinira Katar, kao jedna mala država, koja igra neuporedivo značajniju ulogu u arapskom svijetu, muslimanskoj zajednici i generalno u međunarodnim odnosima nego što je topo svojoj veličini i snazi. To je jedan pokušaj da se Katar prikloni svojoj starijoj braći, kako kolokvijalno kažu. To nije ništa novo. Traže se razlozi u nekim neobjektivnim i neopravdanim stvarima, na primjer, optužuje se Katar za terorizam dok je u toj zemlji ogromna vojna baza SAD-a, sa velikiom brojem ljudi. Javno osuđivanje terorizma je generalni vanjsko - politički stav Katara.

RSE: Javljaju li vam se građani BiH koji žive u Kataru, povodom novonastale situacije?

Sadović: Tu i tamo javi se neki zabrinuti građanin. Znate ono – da se malo našalim, koga su zmije ujedale i guštera se boji. A nas su zaista zmije ujedale... Međutim, to je više provjera vlastite zabrinutosti, da li je ona na mjestu. Mislim da zaista nema razloga za paniku.