Đurđević: SAD uspele da ožive proces između Kosova i Srbije

"Mislim da su Sjedinjene Države izabrale nešto što već postoji i što funkcioniše uz više ili manje teškoća i komplikacija - izabrali su pristup koji obezbeđuje obe strane za stolom i da obe strane budu zainteresovane", kaže u razgovoru za Radio Slobodna Evropa (RSE) Nenad Đurđević, savetnik predsednika Privredne komore Srbije (PKS), tela koje je jedan od nosilaca primene ekonomskog sporazuma potpisanog u Beloj kući u Vašingtonu, 4. septembra, u prisustvu američkog predsednika Donalda Trampa (Trump).

Sporazumom iz Vašingtona, predviđaju se veliki infrastrukturni projekti, velika ulaganja u puteve i pruge, kao načina boljeg povezivanja Srbije i Kosova i put ka normalizaciji njihovih odnosa.

"Ovi projekti i ova aktivnost i infrastruktura i nove kompanije i tehnologije koje bi došle, potrebne su regionu, a naročito Srbiji i Kosovu da bi unapredile svoje razvojne potencijale, ali i da bi se pomakli sa ’mrtve tačke’ u koju su došli u poslednje dve, tri godine kroz briselski proces koji je bio zaustavljen ili usporen", kaže Đurđević.

"Znajući da proces koji Brisel vodi ima neku svoju dinamiku, mislim da je neka pragmatičnost SAD i ambasadora (Ričarda) Grenela (Richard Grenell) opredelila da oni idu na to jedno ekonomsko povezivanje i na odabir tema koje su svima u interesu i da praktično, kroz taj pristup, ožive proces. I mislim da su u tome uspeli", ističe Đurđević koga smo pitali da oceni pristup Amerike – ekonomija, pa politika, uzimajući u obzir da privredne komore Srbije i Kosova godinama unazad uspešno sarađuju bez obzira na trenutne političke prilike.

RSE: Sporazum iz Vašingtona uvodi i Kosovo u takozvani mini-šengen, uz Srbiju, Albaniju i Severnu Makedoniju. Kakve benefite toga očekujete?

Đurđević: Mislim da je korist višestruka za sve, i za Kosovo. Ako posmatramo kako je taj ’mini šengen’ ili sporazum o ’četiri slobode’ nastajao kroz deklaracije u Novom Sadu, Ohridu i Tirani, gde su se strane obavezivale da sprovedu određene konkretne mere – političke, ekonomske i zakonodavne - kako bi došlo do stvaranja preduslova za otvaranje zone slobodne trgovine, slobodnog kretanja ljudi, robe, usluga i kapitala, to su bili preduslovi i osnovni temelji i Evropske ekonomske zajednice i ostali su temelji Evropske unije.

To je, čini mi se, dobar pristup. Ulaskom Kosova u tu inicijativu, Kosovo postaje partner svim stranama, a Kosovo i ostale učesnice razgovaraju o rešavanju svih problema koji stoje na putu slobodnog kretanja ljudi, robe, usluga i kapitala, a i dalje je dosta nesuglasica i nepoverenja u razmeni i trgovini između Srbije i Kosova.

Postavlja se često pitanje deklarisanja proizvoda, deklarisanja dokumentacije koja prati proizvode, tranzita… Mi smo se sa time suočavali tokom ovih nekoliko godina, više od pet godina, intenzivne saradnje sa Privrednom komorom Kosova. Dakle, to su sve stvari koje bi ovim sporazumom trebalo da budu regulisane, dogovorene i sprovedene.

To doprinosi i normalizaciji odnosa dve strane i čini mi se relaksira odnose, jer svesni smo da javne izjave i rečnik koji se koristi puno doprinose udaljavanju i neizvesnosti u poslovanju. Učešće Kosova bi obezbedilo da imate članicu koja na ravnopravnim osnovama posluje i dogovara se svima u regionu bez prejudiciranja statusa, ali regulisanjem svim nerešenih pitanja koja otežavaju zajedničko poslovanje.

Mislim da će, ako to bude sprovedeno kako je zamišljeno, to biti jedan veliki korak napred. Sada ćemo videti da li će to u tom pravcu ići, ali se nadam da neće biti većih zastoja. Čini mi se da je to dobar korak i u ozdravljenju odnosa u regionu, naročito između Srbije i Kosova.

Infografika: Infrastrukturno povezivanje Kosova i Srbije

'Svesni smo geopolitičkih i geoekonomskih konfrontacija SAD i Kine'

RSE: Da li se može očekivati da se stalno lociranje DFC (koji je simbolično otvorio svoju regionalnu kancelariju u Beogradu, 22. septembra), odrazi na saradnju Srbije sa Kinom s obzirom na zategnute odnose SAD i Kine koja se istovremeno u Srbiji ističe kao važan partner, naročito u oblasti infrastrukture?

Đurđević: Lociranje DFC za region u Beogradu, mislim da može samo da doprinese kvalitetu, između ostalog i odnosa sa Kinom, jer uvek je zdravo takmičenje u projektima i u visokim standardima. Dakle, ukoliko DFC kroz svoju aktivnost, kroz projekte koje podržava, tehnologiju koju obezbeđuje iz SAD, visoke uslove poslovanja, ako da primer svima drugima i taj primer drugi budu sledili, to će poboljšati kvalitet aktivnosti prisustva i standarda poslovanja u Srbiji i u regionu. Ja bih to tako želeo da gledam.

Naravno, svesni smo geopolitičkih i geo-ekonomskih konfrontacija SAD i Kine, međutim mi kao relativno mali region moramo da pokušavamo gde je naš, pre svega politički interes i da kroz taj budući politički interes što više vezujemo i našu ekonomiju. Potpuno je jasno da je naš prvi i najveći ekonomski partner EU – bilo u pitanju ulaganja, razmene ili prisustva kompanija i sada su došle i velike investicije iz SAD, ali i iz Kine.

Ali - i mislim da aktivnost DFC tu može da pomogne – što bude veće vezivanje i prisustvo interesno, tehnološko, naučno za EU i SAD, za te kompanije i modele poslovanja, svakako je nešto što je veliki korak napred ka našem članstvu u EU koje podrazumeva određene obaveze koje će morati da budu prihvaćene ako se želi da se to članstvo ostvari.

Ali, do tada, mislim da je takmičenje – ako možemo da ga nazovemo takmičenjem – u kvalitetu, dobro i zdravo i da bi trebalo da doprinese da sve druge strane koje su zainteresovane taj kvalitet pokušaju da dostignu.

Naravno, puno će zavisti od DFC i njihovog načina rada i naša očekivanja su u tom smislu dosta visoka i dosta velika i sada ćemo videti da li će biti opravdana. Mi naravno još uvek govorimo hipotetički, na osnovu prvih razgovora i prvih dogovora koji su bili odlični i koji obećavaju.

RSE: A da li je bilo neke vrste uslova kada je reč o radovima, o tome ko ih izvodi, da li je pominjana Kina?

Đurđević: Ne, nama to nije poznato. Na sastancima na kojima smo mi bili, o tome nije bilo reči. Svakako da postoji želja SAD da ponude svoju tehnologiju, da budu prisutni sa svojim rešenjima ovde i to oni ne kriju – i u oblasti informatičke tehnologije i iz telekomunikacija – ali bez da je bilo ko imenovan i bez da je na tome insistirano. Dakle, jednostavno, mi tome nismo prisustvovali i razgovori nisu bili u tom pravcu.

Ja verujem da će se stvari razvijati relativno brzo s obzirom da su oni dosta brzo došli, ali razne tehnologije i primena tehnoloških rešenja nije stvar koja će doći preko noći. Tako da, mi nismo prisustvovali takvim pitanjima, ali svakako su oni – i indirektno preko Stejt departmenta, ali i preko njihovih agencija – govorili o dobrim i zanimljivim rešenjima koja imaju i koja mogu da ponude i gde možemo da dođemo do zajedničkih povezivanja. I to je stvar koja nas raduje i koje nije nova, to rade i svi drugi koji žele da ’parkiraju’ svoju tehnologiju i svoje kompanije na neko tržište.

Visoka očekivanja od DFC

RSE: Koji je po Srbiju i po region konkretan benefit stalnog prisustva američke Međunarodne razvojne finansijske korporacije?

Đurđević: To je prva kancelarija koja se otvara u ovom delu sveta i samim tim je značajno da su Sjedinjene Američke Države i Međunarodna razvojna korporacija odlučili da to bude Beograd što podcrtava značaj regiona i njihovu spoljnu politiku, koja očigledno sada ima neki malo drugi ugao, odnosno pre svega se fokusira na ekonomski razvoj i podršku, ali sigurno da je to i politička odluka jer bez političke odluke i bez političke ideje da se dođe do otvaranja kancelarije i do većeg prisustva SAD preko te kancelarije, do toga ne bi došlo.

Dakle, mislim da je značajno što ćemo biti u prilici da mnogo neposrednije i direktnije budemo uključeni u predlaganje projekata i njihovu moguću evaluaciju jer mi, kao Privredna komora Srbije i kao privredne komore regiona, od pre šest sedam meseci smo u komunikaciji sa DFC i radili smo na tome da oni dođu i da budu aktivniji u regionu, pa i da otvore predstavništvo ili neku kancelariju ovde što se na kraju i obistinilo.

RSE: Koji će projekti biti prioritet? Šta ste vi, kao PKS prvo kandidovali?

Đurđević: Mi, kao PKS i kao neko ko komunicira sa kolegama iz regiona, mi smo kandidovali projekte iz naše oblasti nadležnosti. To su to su privatni projekti koji pospešuju određene grane privrede, koji pospešuju razvoj kompanija i koji su pre svega usmereni na povećanje vrednosti kompanija, na zaposlenost i povećanje profita, odnosno zarada.

Međutim, svesni smo toga da je u aktivnostima koje je američka administracija imala, pre svega kroz aktivnosti ambasadora Grenela, da su oni želeli da svoju aktivnost i svoju napore usmere da odblokiraju proces normalizacije Beograda i Prištine, da su hteli da tom procesu daju ekonomsku dimenziju i da podrže projekte koji bi radili na povezivanju dve strane.

Projekte kandidovale i Albanija, Crna Gora, S. Makedonija, BiH…

RSE: Koji su to projekti i koja je njihova vrednost? Pominju se četiri milijarde dolara.

Đurđević: Kao što znate, potpisana su pisma o namerama za izgradnju železnice, o izgradnji autoputa koji povezuje Prištinu i Niš, tako da su to projekti koji su i ušli u vašingtonski sporazum i koji jesu veliki infrastrukturni projekti za koje su svi svesni da treba da se urade.

Za neke će početi vrlo brzo realizacija, tokom Berlinskog procesa, oni su ušli i u taj Connectivity plan (Plan povezivanja) Evropske unije (EU). Dakle, tu nije ništa novo, međutim verovatno SAD insistiranjem da ti projekti uđu u sporazum imaju ideju i želju da kroz finansijsku konstrukciju koju će ponuditi, kroz njihovo znanje i njihove kompanije da neke od tih projekata, njihovu realizaciju, ubrzaju, što mi pozdravljamo.

Kada se govori o četiri milijarde ili već koliko milijardi, bio bih dosta oprezan jer u suštini to su cifre koje su potrebe i koje su izvedene iz analize projekata, koliko bi koštali da budu izvedeni. A to su zaista veliki projekti koji ne povezuju samo Srbiju i Kosovo već, i u sporazumu piše, povezuju i treba da povežu i Srbiju i Kosovo i luku na jadranskoj obali, to je verovatno luka u Albaniji, a i druge države na Zapadnom Balkanu su kandidovale i predložile svoje projekte koji bi DFC mogao da razmatra. Od luke Bar (Crna Gora) i proširenja dela za prihvat tečnog gasa, izgradnje elektrane na gas u Albaniji, gasifikaciju Severne Makedonije. Imate i projekata oko projekata oko izgradnje infrastrukture, odnosno puteva u Bosni i Hercegovini i dela železnice.

'Pozitivno preklapanje' SAD i EU

Dakle, to su veliki i skupi projekti koji su značajni i za te zemlje, ali su i strateški značajni za SAD i EU preko Plana povezivanja. Ja vidim ovde mogućnost pozitivnog preklapanja, odnosno nadopunjavanja. Mnogi vide takmičenje SAD sa EU, što može i tako da se gleda, međutim ako pogledate koji su planovi i predloženi projekti, nama je drago da postoji još jedna strana, SAD, koja je zainteresovana da bude aktivni deo povezivanja na Zapadnom Balkanu, pre svega povezivanja Srbije i Kosova.

Dakle, kada pričamo o infrastrukturnim projektima, to je to, kao što je napisano u sporazumu – severni krak pruge Priština – Merdrade - Niš koji je dosta značajan investicioni zalogaj s obzirom da između Prištine i Podujeva pruge praktično nema. Znači, zahtevaće rekonstrukciju tog pravca, izgradnju tunela kod Merdara i modernizaciju pruge od Merdara do Niša.

Dakle, veliki projekti u smislu finansija. Oni su ušli i u neke planove EU i evo ja vidim mogućnost da dođu do neke sinergije jer govorimo o značajnim sredstvima i videćemo kako će biti realizovana.

DFC je kreditor, ali se razmatraju i grantovi

RSE: Da li su u pitanju isključivo krediti ili će biti i bespovratnih sredstava?

Đurđević: Međunarodna razvojna korporacija je američka razvojna banka i oni pružaju usluge iz sektora kreditiranja ili garantovanja njihovim kompanijama da mogu da rade u inostranstvu, pokrivaju rizik osiguranja da kompanije mogu da rade u ovom delu sveta. Mi, koliko god mislili da jesmo, mi nismo međunarodni prioritet – i kompanije zaziru od direktnog učešća, bez podrške njihove vlade. U ovom slučaju, DFC je tu da to podrži.

Ono što oni (DFC) drugo mogu, a da ne bude zajam, to je da uđu u deo vlasništva kao partner u projektu, što znači da donesu svoj novac, da budu deo vlasništva i da zajedno sa upravnim menadžmentom projekta, kompanije ili više kompanija razvijaju taj projekat i da se u nekom trenutku ili povuku ili da odluče da taj projekat raste, znači da dele rizik sa onima koji su investirali.

Što se tiče grantova (bespovratnih sredstava), razmatra se mogućnost preko drugih američkih agencija koje su ovde bile i USAID-a (američke Agencije za međunarodni razvoj) da neke aktivnosti budu pokrivene grantovima, međutim oni su ovde bili dve nedelje posle popisivanja sporazuma, prošle nedelje su otišli iz Beograda i Prištine i mislim da još uvek u ovom trenutku rano da kažemo – ’da, biće i grantova i oni će izgledati tako i tako’.

Ali, očekujem da u sledećih, da kažem mesec - dva, kada se operacionalizuje prisustvo menadžmenta DFC-a u Beogradu, da imamo bolju sliku o tome kako će izgledati i garante šeme, dakle šeme za pozajmljivanje i da li će biti grantova i u kome će obliku oni biti. Mi to očekujemo i mi smo o tome razgovarali, ali još nisu spremni da se o detaljima konkretno razgovara.

Dodatni novac za preduzeća i 'most' ka SAD

RSE: Šta sporazum postignut u Vašingtonu i otvaranje kancelarije DFC u Beogradu znači za mala i srednja preduzeća, šta će ona konkretno imati na raspolaganju?

Đurđević: Pre svega, to znači da DFC može da obezbedi garantnu šemu da oni mogu da dobijaju povoljne kredite za svoje poslovanje. Obično u tim situacijama davanje kredita zavisi od njihovog boniteta, od trenutne situacije, da li su zaduženi, da li su stavili na primer hipoteku na osnovna sredstva i mašine, što kompanije obično rade i u tom slučaju ne mogu da se dodatno zadužuju jer imaju određeni limit.

E, pa DFC je taj koji obezbeđuje da oni mogu, pod povoljnim uslovima, da uzmu dodatni novac za razvoj iako nemaju neko da kažem obezbeđenje. Znači, da DFC na osnovu projekta i ideje podrži njihov razvoj povoljnim kreditom bez da uzima u zalog ono što oni u tom trenutku ne mogu da daju.

Dakle, daje jedan veliki instrument za dodatni razvoj i to je naročito važno u periodu koji će tek doći, vrlo brzo, period oporavka posle COVID-19 kada dođu na naplatu krediti koji su bili pod moratorijumom, oni će imati mogućnost da imaju svež novac za razvoj, a što države koje su se takođe zadužile, možda neće moći da im pruže. Ovo će biti dodatni, sveži novac, koji će biti na raspolaganju malim i srednjim preduzećima.

Ono što je zanimljivo jeste i da DFC ne pruža samo novac, već povezuju male kompanije sa američkim kompanijama ili američkim finansijskim institucijama sa kojima mogu dodatno da razvijaju poslove. Predstavljaju neku vrstu mosta ka američkim kompanijama, što do sada nije bilo.