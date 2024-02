'Kurtijevi postupci čine da svi zaborave Banjsku', ocenjuje američki profesor

David Kanin, profesor evropskih studija na Univerzitetu Džons Hopkins u SAD, kaže da postupci kosovskog premijera Aljbina Kurtija "pomažu Srbiji" i "teraju da svi zaborave na Banjsku".

Kanin se poziva na odluku kojom se zabranjuje korišćenje srpskog dinara na Kosovu, kao i na odluku o imenovanju albanskih gradonačelnika u opštinama sa srpskom većinom na severu Kosova.

"Amerikanci ne žele da Kurti radi stvari koje izazivaju probleme u regionu za koji Zapad zaista želi da bude tih, dok se on bavi svim ostalim što se dešava u svetu", kaže Kanin u intervjuu za Radio Slobodna Evropa(RSE).

Dan ranije pomoćnik američkog državnog sekretara Džejms O'Brajen rekao je da Vlada Kosova svojom odlukom da ne dozvoli korišćenje srpskog dinara ugrožava partnerstvo sa Sjedinjenim Državama.

Kanin kaže da bi to "mnogo značilo, jer su SAD branilac Kosova".

On ne isključuje mogućnost sankcija, ali naglašava da SAD "neće ići tako daleko i jednostavno prekinuti odnose sa Kosovom".

Kanin kaže da Kosovo treba da odloži što je moguće više primenu odluke o dinaru, ili da je potpuno ukine.

RSE: Kosovo se suočava sa velikim kritikama zbog svoje odluke da zabrani upotrebu srpskog dinara. Prije svega, kako vidite ovu odluku?

Kanin: Odluka je uglavnom zasnovana na njegovoj domaćoj publici. Kurti insistira na tome da preduzima korake u korist suvereniteta Kosova. On smatra da mu dijalog ne ide u prilog i pokušava da potčini Srbe na severu (Kosova). Ali nije uspelo sa gradonačelnicima (Albancima iz opština na severu), a neće ni sa ovim.

Za svoju domaću publiku, on se razlikuje od svojih protivnika, za koje se smatra da su podložnije pritisku Zapada.

RSE: Pomoćnik američkog državnog sekretara Džejms O'Brajen rekao je da je Vlada Kosova ovom odlukom dovela u pitanje partnerstvo sa Sjedinjenim Državama...

Kanin: Naravno, ali šta ćemo učiniti po tom pitanju? Mislim, želimo da Kurti ode, to smo dosta jasno stavili do znanja već duže vreme. Mislim da O'Brienova retorika nije posebno važna. Ono što se dešava u politici Kosova bitno je za domaću publiku, ali je međunarodna situacija mnogo složenija.

RSE: Zašto tako snažna reakcija SAD na odluke Kosova?

Kanin: To je još jedan dokaz naše averzije prema Kurtiju i naše želje da on ode. Naša poruka Kosovu je da je naše partnerstvo ugroženo raznim akcijama koje on preduzima. Isti smo osećaj imali kada je terao albanske načelnike opština da uđu u opšinske zgrade na severu.

Ali uzmite u obzir njegov kontekst – Sjedinjene Države i Evropljani su potpuno fokusirani na Gazu, Ukrajinu i niz problema s Kinom. Poslednja stvar koju bilo koja međunarodna zajednica želi jesu nevolje na Balkanu.

Amerikanci ne žele da Kurti radi stvari koje izazivaju nevolje u regionu za koji Zapad zaista želi mir dok se on bavi svim ostalim što se dešava u svetu.

RSE: SAD insistiraju da će biti posledica po Kosovo. Šta bi one mogle biti?

Kanin: Mogu da poduzmu sankcije, mogu nastaviti da dižu buku. Ne znam. Oni pokazuju svoje nezadovoljstvo. Retorički pritisak će se nastaviti, ali, ponavljam, pretpostavljam da je fokus negde drugde.

RSE: Dozvolite mi da pitam hipotetički – šta bi gubitak američkog partnerstva značio za Kosovo?

Kanin: To bi mnogo značilo jer su SAD branilac Kosova. Mislim da to neće ići tako daleko i jednostavno prekinuti odnose sa Kosovom. Nećemo povući priznanje njenog suvereniteta, nećemo dati dozvolu Srbiji da je osvoji. Ne mislim da će se tvrdnje SAD da su zaštitnik Kosova promeniti.

Mislim da je najvažnije pitanje, iskreno, teškoća koju će Kurti imati sa izricanjem (mere za dinar), kao što je imao sa predsednicima opština.

RSE: U svetlu ovih kritika i upozorenja iz SAD, da li mislite da bi odluku o zabrani upotrebe dinara trebalo odložiti ili povući?

Kanin: Već su to odgodili, sve dok se priča o prelaznom roku. Mislim da bi to trebali pogurati što je dalje moguće. Bilo bi dobro da ga u potpunosti ukinu. Ali, Kurtiju to ne bi išlo u prilog što se unutrašnje situacije tiče. Nije čak ni opozvao načelnike opština, ali je dozvolio da se razvije proces tokom kojeg oni mogu da odu.

Možda će mu trebati vremena da pronađe način da povuče odluku o dinaru. Mislim da postoji opasnost za Kurtija ako to pokuša implementirati.

RSE: Kurti je preduzeo mnoge korake bez podrške saveznika. Zašto?

Kanin: To ima veze sa unutrašnjom politikom. Ona se razlikuje od svojih protivnika. Delimično je i ljut, jer smatra da Zapad deluje protiv interesa Kosova... sa takozvanim dijalogom koji vode Evropljani, sa francusko-nemačkim planom koji smo zaboravili, jer Amerikanci i Evropljani nisu uspeli da postigne njegovu implementaciju. Dakle, ovo se poklapa sa Kurtijevim gnevom na ono u što on veruje da je pogrešna međunarodna politika.

RSE: Pređimo na drugu temu. O'Brien je naveo nekoliko mera koje je, prema njegovim rečima, Srbija preduzela nakon incidenta u Banjskoj, među kojima je i smena šefa službe za bezbedonosno informisanje. Kako tumačite ove radnje?

Kanin: Mislim da (predsednik Srbije Aleksandar) Vučić nije zadovoljan onim što se desilo u Banjskoj. Ostavkom (bivšeg šefa bezbedonosno informativne službe Aleksandra) Vulina i još nekim promenama, mislim da Vučić pokušava da očisti svoju kuću, tiho i postepeno, jer mu se Banjska zaista pretvorila u prepreku.

Kurtijevi postupci, kako po pitanju lidera, tako i oko odluke o dinaru, pomažu Srbiji da zaborave na Banjsku.

RSE: Kako vidite razvoj situacije između Kosova i Srbije?

Kanin: Mislim da su Srbi sada u povoljnoj poziciji, jer Kurti neće moći da spreči ulazak dinara na Kosovo. Kurti pokušava da ubedi komercijalne banke da mu pomognu, da naprave nekakav dogovor, po kome dinari neće ulaziti ili će se na neki način kontrolisati.

Ali biće mu teško da ubedi banke da ga podrže, kao i da ima više saradnje sa finansijskim institucijama, jer je jasno da su zapadne vlade protiv toga. Srbi će, neformalno, moći da primaju dinare na Kosovu, šta god Kurti uradi. Dakle, biće velikih problema u sprovođenju odluke.

RSE: Pa, šta je sa dijalogom između dve zemlje?

Kanin: Dijalog je, iskreno, zastao. Naginjem Kurtijevom stavu o tome, da dijalog ide protiv suvereniteta Kosova. Francusko-nemački plan, koji Amerikanci i Evropljani pokušavaju da nametnu Kosovu, protivan je suverenitetu Kosova. Mislim da je razuman u svom prigovoru.

Problem je u tome što ostale stvari koje radi nisu dobro osmišljene i ljute sve.

RSE: Kaže se da su napravljene veze između odluke o dinaru i formiranja Zajednice opština sa srpskom većinom. Mislite li da ih ima?

Kanin: Veza je u Kurtijevoj politici da istakne suverenitet Kosova. Zabrana dinara ima za cilj stavljanje evra u opticaj (takođe u oblastima sa srpskom većinom). On (Kurti) vidi Zajednicu kao telo koje radi protiv suvereniteta Kosova i na to ima pravo. Dakle, veza je u Kurtijevim stalnim naporima da unapredi suverenitet Kosova i da minimizira ili eliminiše sposobnost Srbije da potkopa taj suverenitet.

RSE: Mislite li da će uspeti?

Kanin: Ne. Lakše je nešto blokirati nego nešto nametnuti. Uspio je blokirati Zajednicu. Međutim, neće moći da učini delotvornim albanske gradonačelnike opština na severu i neće moći da natera Srbe da se odreknu dinara.

RSE: Dakle, kako vidite razvoj događaja ove godine?

Kanin: Internacionalci će pokušati da stvari ostanu mirne. Kurti, pošto je već doneo odluku (o valuti), bilo bi bolje da nastavi sa prelaznim rokovima, ili da to odloži. Pretpostavljam da hoće. Ali ako pokuša da to sprovede na bilo koji smislen način, biće u nevolji.