Delawie: Kosovo je na prekretnici

Autor: Zijadin Gashi

"Svijet neće samo stojati i čekati da se Kosovo pokrene, svijet se kreće, mora se i Kosovo pokrenuti", izjavio je u razgovoru sa Kosovski servis Radija Slobodna Evropa ambasador Sjedinjenih Američkih Država na Kosovu Greg Delawie, dodajući da je Kosovo na prekretnici.

RSE: O čemu ste raspravljali sa političkim liderima tokom ove sedmice, kada je riječ o novim institucijama?

Delawie: Sreo sam se sa mnogim političkim liderima, i sa još nekoliko se trebam sresti narednih par dana. To je ono što diplomate rade, razgovaramo sa ljudima, pokušavamo da shvatimo što se dešava, kako bismo mogli da izvijestimo naše vlade. Razgovarao sam o mojim i očekivanjima naše Vlade od vaše buduće Vlade, ko god da u njoj bude. O tome govorim poslednjih par godina, promovišući vladavinu prava, borbu protiv korupcije, stvaranje uslova za ekonomski rast, te domaće i inostrane investicije na Kosovu. Istovremeno treba očuvati multietnički karakter Kosova, i pokušati stvoriti bolje uslove za sve njegove građane. To su, u globalu, stvari na kojima radim.

RSE: Kako bi trebalo oformiti novu Vladu, koji je Vaš stav o tome?

Delawie: Vladu treba oformiti shodno kosovskom Ustavu i kosovskim zakonima. I treba je oformiti, nadam se, u relativno skorijoj budućnosti. Postoji mnogo problema sa kojima se Kosovo suočava, a koje treba da riješi kosovska Vlada. U medijima je bilo mnogo diskusije o tome da ja, ili zemlje Kvinte, ili neko treći, treba da odluči ko će biti u Vladi, što nije istina. To moraju uraditi izabrani predstavnici Kosova, oni moraju odlučiti ko će biti u Vladi. Ja to podržavam, mi vjerujemo u kosovske institucije, vjerujemo da će pratiti Ustav, zakone i procedure, i sastaviti Vladu bez naše pomoći.

RSE: Koja je Vaša poruka političkim liderima i partijama kada je riječ o novoj Vladi?

Delawie: Jasno mi je da je Kosovo na prekretnici. Sa novom Vladom, građani Kosova imaju mogućnost da čvrsto usmjere Kosovo ka evropskim integracijama. Ovo je vrijeme kada Kosovo mora da donese prave odluke u borbi protiv korupcije, odluke o ekonomskom rastu, saradnji sa susjedima. Svijet neće samo stojati i čekati da se Kosovo pokrene, svijet se kreće, mora se i Kosovo pokrenuti. Konstantno govorim: Kosovo se mora pokrenuti, mora donijeti prave odluke, mora promovisati ekonomski rast, mora se pozabaviti vladavinom prava i slučajevima korupcije, i zaista se time mora početi baviti odmah.

RSE: Kakve mogu biti konsekvence ako dođe do političke krize u procesu formiranja nove Vlade?

Delawie: Prvo što vas uče u školi diplomatije je da ne odgovarate na hipotetička pitanja. To je u ovom trenutku takvo pitanje. Ja vjerujem da će institucije Kosova uraditi pravu stvar, da će novoizabrani članovi Parlamenta iznaći put do formiranja Vlade i načina kako sakupiti 61 glas. Nadam se da će se to ostvariti.