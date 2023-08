Keir Giles: Vagner obezglavljen ali ne i rasformiran

Sve dok je postajala "anomalija" da je šef Vagnera Jevgenij Prigožin živ, to je predstavljalo opasan presedan u Rusiji jer je sugerisao da se možete suprotstaviti Moskvi, državnom autoritetu i pri tome ne samo da preživite, već i da budete pomilovani, kaže za Radio Slobodna Evropa Kier Džails (Keir Giles), ekspert londonskog Četem hausa (Chatam House).

"Iz nekog razloga, Prigožin i njegovi najbliži saradnici u Vagnerovoj organizaciji izgleda da su imali utisak da su sada bezbedni, a to je bila strašno pogrešna procena", ocenjuje Džails.

Po njegovim rečima, ruski predsednik Vladimir Putin je povratio svoju poziciju i reputaciju kao snažnog i nemilosrdnog lidera kome se ne treba suprotstavljati.

"Stoga, svi koji su analizirali primer Prigožina, smatrajući da bi i oni mogli da ospore rusku moć i potom prežive, sada će ponovo procenjivati rizik. Dakle, u tom pogledu, Vladimir Putin je rešio problem i za sada to znači da je barem u zemlji njegova pozicija sigurnija", navodi Džails.

Po njegovom mišljenju, "teatralnim" uklanjanjem Prigožina i načinom na koji se, takođe nemilosrdno, naređuju ubistva nedužnih ljudi, šalje se veoma smišljena poruka onima koji možda razmišljaju da se suprotstave Kremlju.

"Naravno, jedna od najupečatljivijih stvari je da je to prihvaćeno kao normalno i prirodno u Rusiji. Prošlo je uz sleganje ramenima ne trepnuvši okom, jer izgleda da je to način na koji se u Rusiji posluje i to je pokazatelj koliko je Rusija pala. Od normalne civilizovane zemlje, a sada do mesta gde su masovna ubistva sredstvo obračuna sa ljudima koji se suprotstavljaju režimu", ističe analitičar "Četem hausa" autor više knjiga o Rusiji, uključujući i "Ruski rat protiv svih: i šta to znači za vas" (Russia’s War on Everybody: And What it Means for You).

Neuverljivo poricanje Kremlja

RSE: Kako komentarišete pozadinu avionske nesreće u kojoj je poginuo Jevgenij Prigožin? Mnogi su predviđali da će se nešto slično desiti nakon neuspele pobune njegove Vagner grupe protiv Kremlja pre dva meseca.

Naime, smatra se da ruski predsednik Vladimir Putin "ne oprašta izdaju". Istovremeno, Kremlj odlučno odbacuje bilo kakvu umešanost u pogibiju Prigožina. Stoga je mnogo nejasnoća oko ovog slučaja, ali mnogi smatraju da iza svega stoji Kremlj i sam Putin.

Džails: Postavljaju se najmanje tri pitanja. Kada je reč o poricanju Kremlja da je umešan nema nikakvog razloga da se veruje u to što kaže zvanična Rusija o ovoj avionskoj nesreći jer je problem koji je sama sebi stvorila, da je veoma retko saopštila istinu o bilo čemu.

Stoga nije pouzdan izvor informacija. Niko ne očekuje da ako iza ovog incidenta stoje ruske vlasti da će to zaista i priznati.

Dakle, to uopšte nije koristan podatak, kao ni analiza DNK koja je navodno pokazala da je Prigožin u stvari mrtav jer ne postoji aspekt u ovoj istrazi koji je transparentan i pouzdan.

Kada kažemo da je za to odgovoran Kremlj, to može biti malo varljivo, jer Kremlj nije bio jedina organizacija državne vlasti u Rusiji koja je bila veoma kivna na Prigožina.

Uvredio je mnogo više ljudi a ne samo one koji sede u Kremlju. On je tokom pobune pre dva meseca pre svega bio u sukobu sa ruskim ministarstvom odbrane, bio je i krajnje nepopularan kod službi bezbednosti, kod FSB-a, tako da u Rusiji nije manjkalo ljudi koji su ga želeli mrtvog, a imali su mogućnosti da to urade.

Iz nekog razloga, Prigožin i njegovi najbliži saradnici u Vagnerovoj organizaciji izgleda da su imali utisak da su sada bezbedni, a to je bila strašno pogrešna procena.

RSE: Dakle, ne prihvatate te teorije zavere da je Prigožin u suštini negde živ, sa drugačijim identitetom, već da je mrtav i da, uopšteno govoreći, Kremlj stoji iza toga?

Džajls: Mislim da je skoro sigurno mrtav, ali zbog ove tradicije zamagljivanja, poricanja i laži iz Kremlja, teorije zavere nikada neće prestati da se vrte oko toga.

Rusija nije uspela da u potpunosti neutrališe Vagner

RSE: Kada je reč o posledicama, da li će grupa Vagner biti obezglavljena? Njen uticaj je počeo da opada od neuspele pobune, iako je deo Vagnerovih trupa prebačen u Belorusiju.

Džajls: Tačno je da je Vagner obezglavljen i da je to manje uticajna organizacija od pobune u junu, ali to nije isto kao da je potpuno rasformiran.

Propala su oba pokušaja ruske države da neutrališe pretnju od ovog dobro organizovanog, obučenog, naoružanog sastava ljudi koji su sada izuzetno besni na rusku državu.

Nisu uspeli napori Kremlja da se oni integrišu u redovne ruske oružane snage, kao ni pokušaj da se sklone u susednu Belorusiju da bi ih se rešili.

Dakle, ostaje da se vidi kako će se tačno Rusija nositi sa srednjim komandantima koji nisu tako stari kao oni koji su bili u avionu, ali su na uticajnim pozicijama u Vagnerovoj organizaciji.

Pitanje je šta će Moskva sa njima da uradi da se uveri da oni ne predstavljaju pretnju za bezbednost i stabilnost u Rusiji.

RSE: Neki pripadnici Vagnera se zaklinju da će osvetiti u kombinaciji sa sličnim pozivom ultranacionalista iz Rusije. Da li je ovo samo prazna pretnja ili bi mogli da pokušaju da se osvete za Prigožinovu smrt?

Džajls: Čuli smo u početku neke pozive na osvetu, ali izgleda da su se kasnije utišali, da li zbog kontramera koje je preduzela ruska država ili drugih događaja, zaista ne možemo da kažemo.

No, od toga šta će Rusija učiniti da neutrališe i ublaži svaki takav razlog za odmazdu, to će uticati na situaciju oko Vagnera u narednih nekoliko nedelja.

Vagner još može da izazove poremećaje

RSE: Istovremeno, poljski premijer Mateuž Moravjecki smatra da ostaje opasnost od Vagnerovih plaćenika raspoređenih u Belorusiji i nakon pogibije Prigožina u avionskoj nesreći.

Džajls: Pa, to je apsolutno tačno. Sve dok postoji ova naoružana grupa koja, kako bi oni želeli da kažu, nije u vlasništvu ruske ili beloruske države, ali zapravo prima naređenja od njih, oni su u poziciji da izazovu znatne poremećaje.

Neki ljudi su ovo okarakterisali kao neku vrstu oružanog upada u Poljsku, što se čini najmanje verovatnim tokom događaja.

Ali, kao što smo videli tokom poslednjih nekoliko godina na granici između Belorusije i Rusije i njenih suseda iz NATO i EU, postoji toliko mnogo drugih načina da se izazovu turbulencije.

RSE: Ko može da zameni Prigožina? Osim njega stradao je vojni komandant Vagnera Dmitrij Utkin i još neki pripadnici ove grupe visokog profila.

Džajls: Ko god da dođe na čelo Vagnera, malo je verovatno da će biti tako živopisna i snažna figura kao što je bio Prigožin.

To će zavisiti i od toga kako će Rusija tretirati Vagner u budućnosti. Pitanje je da li će neko biti nametnut sa strane tako da preuzme komandu nad organizacijom ili će neki od Vagnerovih oficira srednjeg ranga stupiti na čelo.

To će takođe biti pokazatelj u narednih nekoliko nedelja kako će se Rusija nositi sa ovim problemom.

RSE: Sugerisali ste da postoje poteškoće da se grupa Vagner uključi u regularnu rusku vojsku. Generalno, kakva će biti sudbina grupe? Deo njenih pripadnika deluje u Africi, neki su u Belorusiji. Da li će možda pasti u zaborav u dogledno vreme?

Džajls: Nije lako proceniti koliki je to problem za Rusiju zato što ne možemo da utvrdimo gde su preostali Vagnerovi pripadnici.

Vidimo da je broj koji je stigao u Belorusiju manji nego što se očekivalo i da su se neki od njih vratili.

Takođe, vidimo da je mali broj rasutih po Africi, ali se čini da je ostatak koji je u Rusiji za sada veći ili manje vidljiv.

Rusija ostala bez najboljih boraca u Ukrajini

RSE: U kojoj meri je povlačenje Vagnerovih snaga sa ukrajinskog ratišta posle njihove neuspele pobune u junu dodatno umanjilo efikasnost operacije regularnih ruskih trupa u Ukrajini?

Džajls: Pre svega, važno je znati da je Vagner povučen sa linije fronta pre pobune, a ne posle nje. Međutim, pošto se nisu vratili na ratište, to znači da značajan element ruskog borbenog kapaciteta među kopnenim snagama nije bio na raspolaganju da se odupre ukrajinskoj kontraofanzivi.

Može se desiti da Rusija u budućnosti reintegriše Vagnerove pripadnike u svoje oružane snage u kojima bi oni činili neke od najbolje obučenih i najiskusnijih pešadijskih boraca.

Ali, naravno, to ostaje u budućnosti. Za sada se još uvek otvoreno pitanje šta će tačno Rusija da učini sa ovim ljudima.

Druge paravojne grupe ne mogu da zamene Vagner

RSE: U međuvremenu, Rusija pokušava da popuni ovu prazninu drugim paravojnim grupama. Da li mogu biti uspešne kao Vagner?

Džajls: Treba da se setimo da je Vagner bio izvan sistema. On je bio anomalija čak i unutar konstelacije ruskih privatnih paravojnih kompanija.

On nije bio organizacija kao deo aktivnosti velike korporacije ili oligarha. Dakle, to nije privatna vojska u tom smislu.

Umesto toga, Vagner je bio organizacija koja je postojala za sopstvene svrhe, imala svoje poslovne ciljeve i korišćena je za sticanje uticaja i ekonomske moći, nezavisno od bilo koje matične organizacije.

Dakle, to znači da nema direktnog ekvivalenta među drugim privatnim vojnim kompanijama koje bi bez znatne transformacije mogle da oponašaju ulogu Vagnera.

Putin ojačao svoju poziciju

RSE: Generalno, Prigožin je poslednji na dugačkoj listi Putinovih protivnika koji su ućutkani. Da li to sugeriše da je i dalje uzaludan bilo kakav otpor Putinovom režimu, ili je, pak, Prigožinova pobuna, iako neuspešna otkrila pukotine u Kremlju i da Putin nije više tako moćan kao što mnogi smatraju?

Džajls: Mislim da je previše optimistično reći da je Prigožin poslednji na Putinovoj listi protivnika koji će biti ubijen.

RSE: Mislio sam do sada.

Džajls: Vladimir Putin je povratio svoju poziciju i reputaciju kao snažnog i nemilosrdnog lidera kome ne treba da se suprotstavljate.

Stoga, svi koji su analizirali primer Prigožina, smatrajući da bi i oni mogli da ospore rusku moć i potom prežive, sada će ponovo procenjivati rizik.

Dakle, u tom pogledu, Vladimir Putin je rešio problem i za sada to znači da je barem u zemlji njegova pozicija sigurnija.

RSE: Šta je najveća opasnost po Putina u dogledno vreme, jer činjenica da je Prigožin pokušao da ospori njegovu moć otkriva izvesne pukotine u njegovoj veoma moćnoj kremljanskoj strukturi moći.

Džajls: Opet, moramo da se setimo da je Vagner bio anomalija, ne samo po strukturi, već i zato što je bio organizacija i centar moći koji je bio izvan stabilnog sistema moći u Rusiji.

Bio je spoljni remetilački faktor i kao takav uvek je predstavljao izazov stabilnosti uspostavljenog poretka.

Pošto ne postoji nijedna druga organizacija koja ispunjava tu istu ulogu, a sve ostalo pripada sistemu moći što mu je sada potrebno za stabilnost, neće se pojaviti sličan izazivač.

Može se pretpostaviti da je predsednik Putin naučio lekciju i neće omogućiti sličan izazov u budućnosti.

Ubistva u Rusiji se prihvataju kao normalna pojava

RSE: Da li je Putin time poslao poruku bilo kom potencijalnom protivniku unutar Kremlja da se ne usudi da ospori njegovu moć, na primer nekome ko bi bio nezadovoljan načinom na koji napreduje ruska invazija na Ukrajinu?

Džajls: Teatralnim uklanjanjem Prigožina i načinom na koji se, takođe nemilosrdno, naređuju ubistva nedužnih ljudi, šalje se veoma smišljena poruka onima koji možda razmišljaju da se suprotstave Kremlju.

Naravno, jedna od najupečatljivijih stvari je da je to prihvaćeno kao normalno i prirodno u Rusiji.

Prošlo je uz sleganje ramenima ne trepnuvši okom, jer izgleda da je to način na koji se u Rusiji posluje i to je pokazatelj koliko je Rusija pala.

Od normalne civilizovane zemlje, a sada do mesta gde su masovna ubistva sredstvo obračuna sa ljudima koji se suprotstavljaju režimu.

RSE: Mislite da je Putinova moć bez premca i da će verovatno sledeće godine učestvovati na predsedničkim izborima?

Džajls: Prigožin nije direktno izazivao Putina. On se posvađao sa Ministarstvom odbrane i samo posredno se suprotstavio ruskoj državnoj moći, ali i zbog toga je morao biti slomljen.

U bliskoj budućnosti se verovatno neće pojaviti nikakav direktan izazov Putinu.

Uklanjanje Prigožina bez uticaja na rat u Ukrajini

RSE: Kako će ova situacija uticati na rat u Ukrajini?

Džajls: Neće uopšte.

RSE: Da li će Putin nastaviti da vodi rat odlučnije, možda će preispitati način na koji će se te operacije odvijati u budućnosti?

Džajls: Nema razloga da se veruje da će Vagnerova epizoda uticati na to kako Putin vodi rat u Ukrajini.